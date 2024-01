Mark Meadows pede ao tribunal de recurso que reconsidere a sua tentativa falhada de transferir o processo de subversão eleitoral da Geórgia para o tribunal federal

Um painel de três juízes do 11º Tribunal de Recurso do Circuito dos EUA decidiu por unanimidade, no mês passado, que Meadows não podia levar o seu caso a tribunal federal porque a conduta em causa na acusação contra ele não estava relacionada com as suas funções oficiais como chefe de gabinete.

Agora, Meadows está a pedir ao tribunal de recurso que reaprecie o caso en banc, o que significa que o caso seria ouvido por todo o tribunal. Se o tribunal se recusar a reapreciar o caso, Meadows poderá recorrer da decisão do mês passado para o Supremo Tribunal dos EUA.

"A decisão do painel é profundamente errada - desafia o texto, os precedentes e o senso comum - e profundamente consequente", escreveram os advogados de Meadows num documento apresentado na terça-feira à noite.

"Enquanto os tribunais se debatem com a questão de saber se as empresas de tabaco e as seguradoras de saúde podem ser afastadas, um chefe de gabinete da Casa Branca que enfrenta uma acusação de um procurador local com base em acções tomadas na Ala Presidencial não deve ser uma decisão difícil", escreveram os advogados.

A transferência do caso para um tribunal federal poderia permitir a Meadows obter a anulação total das acusações, invocando a imunidade federal concedida a certas pessoas que são processadas ou acusadas de conduta relacionada com as suas funções no governo dos EUA.

