Marinha ucraniana lida com enigma da construção russa

Estrutura russa não identificada perto da Ponte da Crimeia: Marinha ucraniana em alerta máximo Uma estrutura misteriosa russa está causando agitação perto da Ponte da Crimeia, mantendo a Marinha ucraniana ocupada. De acordo com o porta-voz da Marinha, Dmytro Pletenchuk, que falou ao "The Kyiv Independent" na televisão ucraniana, está em andamento uma construção, mas seu propósito permanece desconhecido. Pletenchuk mencionou: "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser outra passagem, mas é cedo demais para tirar conclusões." Ele acrescentou ainda que não espera que os russos consigam concluí-la devido às condições climáticas cada vez piores. "Os russos tentam colocar algo de novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras. No entanto, após cada tempestade, eles acabam na praia."

Ataque na cidade ucraniana perto da fronteira com a Romênia: Várias baixas A cidade de Izmail, no sul da Ucrânia, foi atacada esta manhã, resultando em três mortos, conforme confirmado por Oleh Kiper, governador da Oblast de Odessa. Entre as vítimas havia três idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas, enquanto propriedades e veículos foram danificados. Além disso, foram relatados vários incêndios. Izmail fica perto da fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio atuando como fronteira.

Especialista em política externa Roth defende aumento da ajuda militar à Ucrânia Michael Roth, especialista em política externa do SPD, está defendendo um maior apoio militar europeu à Ucrânia. Em uma entrevista ao "Tagesspiegel", Roth afirmou: "Os grandes países europeus devem contribuir significativamente do ponto de vista militar para garantir que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático." Ele indicou ainda que "agora é o momento de mobilizar todas as forças e colocar a Ucrânia na melhor posição possível para potenciais negociações". Roth acredita que "se se quer pôr fim à guerra o mais rápido possível, a Ucrânia precisa dos recursos necessários". Força militar e diplomacia são duas faces da mesma moeda, segundo Roth. "A Rússia só estará preparada para negociações se Putin estiver convencido de que uma vitória sobre a Ucrânia é impossível."

Baerbock defende entregas de armas à Ucrânia e alerta contra apoio decrescente A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, argumentou a favor das entregas de armas ocidentais à Ucrânia e criticou o apoio a Kyiv que vem diminuindo. "A noção de que lutas e mortes cessariam na Ucrânia sem armas defensivas é tão equivocada quanto falsa", explicou Baerbock na Debate Geral da ONU em Nova York. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra termina. Se a Ucrânia parar de se defender, é o fim da Ucrânia." Putin, em resposta a um convite para uma conferência de paz em junho, retaliou com o bombardeio de um hospital infantil. Baerbock argumentou que parar nosso apoio "iria deixar os hospitais da Ucrânia sem proteção e suas crianças indefesas. Significaria mais crimes de guerra, possivelmente até em outros países." Baerbock destacou que a Rússia "sempre ameaçou a inviolabilidade dos estados bálticos e das fronteiras da Polônia".

Eslovênia: Discussão sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance no solo russo

O governo esloveno alerta contra decisões apressadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance no território russo, considerando a dúvida da Alemanha. O primeiro-ministro Robert Golob afirma: "Em geral, não é uma boa estratégia eliminar algo de antemão." Golob alerta: "É um assunto complexo, mas acho que todas as possibilidades devem ser consideradas e a mais adequada para a situação atual deve ser escolhida." Os comentários de Golob são uma resposta a uma pergunta sobre o deployment de mísseis de cruzeiro de longo alcance. Até agora, a Alemanha e os EUA têm resistido a essa proposta. O chanceler Olaf Scholz havia recentemente descartado a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro.

Baerbock pede ao Irã que pare de apoiar a agressão russa

A Ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock pediu ao Irã que pare de apoiar a agressão russa contra a Ucrânia e pare o envio de mísseis balísticos e drones. A afirmação é feita pelo Ministério das Relações Exteriores alemão na plataforma X. Baerbock se encontrou com seu colega iraniano, Abbas Araktschi, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Trump planeja encontro com Zelenskyy

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, em Nova York na sexta-feira. O encontro acontecerá no Trump Tower em Manhattan, revelou Trump. Zelenskyy, que se encontrou com o presidente Joe Biden na quinta-feira, estendeu sua estadia nos EUA para encontrar Trump. Antes de sua visita aos EUA, Zelenskyy havia expressado seu desejo de encontrar Trump, o presidente democrata Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris para apresentar seu "plano de vitória" para pôr fim ao conflito na Ucrânia. Leia mais aqui.

Harris promete apoio a Zelenskyy, alerta indiretamente contra Trump

A candidata presidencial democrata Harris garantiu apoio ao presidente ucraniano Zelenskyy e lançou um alerta indireto contra a vitória de seu oponente republicano sem mencionar seu nome explicitamente. "Meu compromisso com o povo da Ucrânia é inabalável. (...) Eu vou persistir em ficar ao lado da Ucrânia e trabalhar para garantir que a Ucrânia triunfe nessa batalha e viva em proteção e prosperidade", expressou a democrata durante um encontro em Washington com Zelenskyy. Ela alerta que uma resolução sobre o fim da batalha não pode ser feita sem a Ucrânia. No entanto, há "alguns" nos EUA que querem fazer isso. Seu plano é pressionar a Ucrânia a desistir de partes significativas de seu território, aceitar a neutralidade e renunciar às garantias de segurança de outros países. Essas propostas são as mesmas que as do líder do Kremlin, Putin, são propostas de rendição.

02:08 Ucrânia registra ataques a oeste de Kherson

12:55 Reino Unido envia mais sistemas de armas autopropulsionadas para a Ucrânia

O Reino Unido enviará mais um lote de sistemas de armas autopropulsionadas do tipo AS90 para as forças de defesa ucranianas. Um total de 10 desses sistemas já foram entregues à Ucrânia, com mais seis a seguir nas próximas semanas, segundo o Ministério da Defesa britânico.

23:33 ONU não tem fundos suficientes para ajudar ucranianos neste inverno

A Organização das Nações Unidas (ONU) diz que não tem fundos suficientes para ajudar as pessoas na Ucrânia neste inverno. "O nível de financiamento de organizações como a nossa é muito baixo para esta altura do ano", diz Karolina Lindholm Billing, coordenadora da Ucrânia para o ACNUR (UNHCR). O ACNUR atualmente tem apenas 47% dos fundos necessários para apoiar os milhões de ucranianos que foram deslocados ou afetados pelo conflito em seu país. No ano passado, o ACNUR estava financiado em 70%.

22:13 Biden: EUA vão aumentar ajuda à Ucrânia

O presidente Joe Biden disse que os EUA vão aumentar sua ajuda à Ucrânia durante o resto de seu mandato. Isso fortalecerá a posição de barganha do governo em Kyiv, disse Biden antes de uma reunião com seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro. Ele pode ser substituído por sua vice-presidente Kamala Harris ou pelo republicano Donald Trump, que é esperado para reduzir significativamente o envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia se prepara para intensificar ataques em Zaporizhzhia

Relatórios de inteligência ucranianos sugerem que as tropas russas vão intensificar seus ataques na região de Zaporizhzhia em breve. "Há uma tendência para a escalada da situação no setor de guerra na região de Zaporizhzhia", disse um representante das forças estacionadas no sul da Ucrânia na televisão nacional. "Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques, e podemos dizer que esse número pode aumentar, já que nossas informações indicam que o inimigo está concentrando grupos de ataque perto da localidade de Pryiutne". O representante também disse que veículos blindados leves foram recebidos pelo lado russo. "Isso significa que eles estão se preparando para operações ofensivas".

21:00 Biden a Zelensky: Rússia não vai vencer

No início de sua reunião em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o apoio contínuo dos EUA. "A Rússia não vai vencer, a Ucrânia vai", disse Biden ao receber seu colega ucraniano na Sala Oval da Casa Branca: "E estaremos ao seu lado em cada passo do caminho". Leia mais sobre isso aqui.

