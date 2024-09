Maravilha do cosmos, dilema da resistência aos antibióticos, gemas esquecidas: Fique atualizado sobre as manchetes de hoje

5 coisas

1️⃣ Um espetáculo cósmico: A superlua da colheita de terça-feira também disparará uma eclipse lunar parcial, dando a ilusão de uma seção faltando na lua. Este fenômeno cativante será visível em toda a Europa, grande parte da Ásia, África, América do Norte e América do Sul por aproximadamente uma hora.

2️⃣ Armagedom dos antibióticos: De acordo com um novo estudo, quase 40 milhões de pessoas podem morrer devido a infecções resistentes a antibióticos entre agora e 2050, uma ameaça séria à saúde global, declarou a Organização Mundial da Saúde.

3️⃣ Bônus do Boxing Day: A Sam's Club planeja aumentar os salários para $16 por hora, na esperança de reter trabalhadores. Funcionários da Costco podem considerar trocar de emprego devido a esse movimento da cadeia afiliada à Walmart.

4️⃣ Férias doentes: Não deixe uma pequena doença no estômago estragar suas férias. Saiba mais sobre doenças mortais a evitar, já que algumas podem ser fatais.

5️⃣ Rara ressurreição: Rubi, safira e diamante foram há muito tempo favoritos de joias, mas durante a era vitoriana, uma pedra preciosa menos conhecida conquistou corações - e agora está voltando com tudo.

Vídeo imperdível

🔥 Ação de salvação: Um policial do estado de Minnesota e motoristas próximos trabalharam juntos para resgatar uma pessoa de um carro em chamas após ele ter saído da rodovia e colidido com um poste de iluminação. Os ferimentos do motorista não foram graves.

Manchetes

• Explosões massivas no Líbano ferem milhares, enquanto o Hezbollah aponta dedos para Israel• Notícias do entretenimento: Sean 'Diddy' Combs negou fiança, ficará detido após indiciamento federal• Medidas de segurança escolar aumentadas em Springfield, Ohio, devido a rumores sobre imigrantes haitianos

Tópicos em alta

💊 Poder da pílula: Formas orais de drogas GLP-1 para emagrecimento estão ganhando popularidade, com o potencial de revolucionar o tratamento para quem busca perder peso.

Vale a pena conferir

🎾 Vencedores do reciclagem: Depois de perderem a elasticidade, as bolas de tênis geralmente acabam em lixões e levam séculos para se decompor. As soluções inovadoras de um designer belga ganharam admiração em todo o mundo.

Número impressionante

💵 $10 trilhões: Esse é o valor em dólares zimbabuanos (equivalente a cerca de $22 USD) concedido aos vencedores deste ano dos Prêmios Ig Nobel. Os prêmios honram pesquisas excêntricas.

Dicas de saúde

☕ Beber café ou chá diariamente: O consumo moderado de cafeína (aproximadamente três xícaras por dia) pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, de acordo com novo estudo.

Quiz

👨 Um relatório recente revelou que os homens aumentaram sua presença em cargos de liderança. Qual a porcentagem de posições C-suite que eles ocupam atualmente? A. 55%B. 40%C. 20%D. 10%⬇️ Descubra a resposta abaixo.

Boas vibrações

😎 Gostamos de terminar em uma nota positiva: Quase três décadas após o lançamento de "Beetlejuice" de Tim Burton, a aguardada sequência oferece uma influência de guarda-roupa contemporâneo - perfeito para seu desfile de vitória do Halloween!

