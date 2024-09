"Mantendo a calma é crucial". Examinar por que paradas de trânsito semelhantes às de Tyreek Hill às vezes pode representar riscos

Vários encontros de trânsito passam despercebidos. No entanto, a presença de câmeras transformou esses encontros em eventos de alto perfil entre pessoal de lei e motoristas nos últimos tempos.

Hill, no final das contas, foi liberado e participou do jogo de abertura do Miami Dolphins; foi reconhecido por dirigir sem cuidado e uma violação do cinto de segurança, como relatado pelas autoridades. Da mesma forma, um incidente semelhante ocorreu nesta primavera envolvendo o melhor golfista do mundo, Scottie Scheffler, que foi detido por oficiais de trânsito após um acidente fatal. As acusações contra Scheffler, suspeito de obstruir um oficial, foram posteriormente arquivadas.

Infelizmente, alguns encontros tiveram consequências trágicas, especialmente para indivíduos de cor.

Uma análise de 2019 de quase 100 milhões de paradas policiais em todo o país revelou que motoristas negros eram 20% mais propensos a serem parados em comparação com motoristas brancos. Um relatório emitido pelo Conselho de Perfis Racial e de Identidade da Califórnia neste ano indicou que 12,5% das paradas de trânsito no estado em 2022 envolveram motoristas presumivelmente de cor pelos oficiais, apesar de os cidadãos negros representarem apenas 5,4% da população do estado.

A disparidade é agravada pelo fato de que muitos recentes óbitos infelizes envolvendo indivíduos de cor decorreram de paradas de trânsito. Hill sugeriu isso durante uma entrevista na CNN na segunda-feira, considerando como a situação poderia ter se desenrolado de forma diferente se ele não fosse uma personalidade famosa.

"É um fato. Se eu não fosse Tyreek Hill, o pior cenário teria sido '[Tyreek Hill] morto na frente do Hard Rock Stadium'," disse Hill.

No entanto, as paradas podem ser perigosas para ambos, motoristas e pessoal de lei.

"É algo que você precisa considerar ao fazer uma parada," disse Charles Ramsey, ex-comissário de polícia de Filadélfia e ex-chefe da polícia de Washington, DC. "Você não conhece a pessoa; você não sabe o que eles podem ter feito antes de você pará-los. Então, você deve ser cauteloso."

Uma ameaça para ambos, motoristas e pessoal de lei

Para muitos, especialmente homens negros, encontros de trânsito podem ser estressantes – um que eles já mentalmente se prepararam com cada novo cabeçalho sobre alguém sendo morto por um oficial de polícia.

Philando Castile foi tragicamente morto em 2017 por um oficial da Minnesota que afirmou que Castile supostamente alcançou uma arma no carro em vez de sua carteira ou ID. Daunte Wright também foi morto em 2021 por um oficial da Minnesota após uma parada de trânsito desencadeada por uma placa de licença vencida e um desodorizante ilegal, depois que se descobriu que Wright tinha um mandado de prisão em aberto. Esta semana, três oficiais antigos de Memphis, Tennessee, estão sendo julgados pela morte de Tyre Nichols em 2023, que ocorreu após uma parada de trânsito.

O perigo, no entanto, não está limitado àqueles dentro do carro.

Em fevereiro, um delegado do Tennessee foi morto a tiros e outro ferido durante uma parada de trânsito após a filmagem da câmera do painel indicar que o veículo havia cruzado a linha central várias vezes.

"Oficiais sendo mortos a tiros e gravemente feridos durante paradas não é incomum," Thor Eells, diretor executivo da Associação Nacional de Oficiais Táticos, disse à CNN em 2022, durante um período de casos aumentados onde vários oficiais de lei foram gravemente feridos durante paradas de trânsito.

‘Desescalonamento é crucial’

A dinâmica de uma parada de trânsito tende a começar pela razão que a desencadeou, afirmou Ramsey. Um oficial se aproxima do veículo de forma diferente dependendo se a parada foi motivada por uma violação de trânsito ou se o oficial suspeita que o veículo esteja envolvido em outro crime.

"A abordagem em tal situação seria muito diferente do que em uma parada rotineira, em termos de onde os oficiais ficam, como eles se aproximam do motorista, tirando quaisquer passageiros do carro e assim por diante," disse ele. No entanto, quando surge tensão, "desescalonamento é vital," e o primeiro passo para um oficial é comunicar por que eles foram parados, Ramsey acrescentou. Também é importante que o oficial fale calmamente e, se o motorista parecer agitado, tente acalmá-lo por meio de comunicação verbal em certa medida.

Quanto aos motoristas, Ramsey aconselhou seu filho, que recentemente recebeu sua carteira de motorista, a ficar no carro, manter as mãos visíveis, baixar a janela e permanecer em conformidade se um oficial solicitar sua carteira de motorista e registro.

"As coisas geralmente se acalmam rapidamente em muitos casos," disse ele. "Mesmo que você acredite não ter cometido a infração, você pode contestá-la em juízo depois."

A União Americana das Liberdades Civis defende que os motoristas permaneçam calmos e lembra que eles têm o direito de permanecer em silêncio, enquanto enfatiza que "a responsabilidade pelo desescalonamento não recai sobre os cidadãos particulares – recai sobre os oficiais de polícia."

"Você pode reduzir o risco para si mesmo ao permanecer calmo e evitar exibir hostilidade aos oficiais," diz a ACLU. "A verdade é que há situações em que indivíduos fizeram tudo o que puderam para colocar um oficial à vontade, mas ainda assim acabaram feridos ou mortos."

Diante do potencial perigo durante encontros de trânsito, motoristas, especialmente homens negros, muitas vezes se preparam mentalmente para tais situações.

Após uma parada de trânsito, é crucial que os motoristas atendam aos pedidos do oficial, mantendo as mãos visíveis e baixando a janela para reduzir qualquer tensão. De acordo com a União Americana das Liberdades Civis, os motoristas têm o direito de permanecer em silêncio durante tais encontros, e é importante manter a calma para minimizar o risco.

