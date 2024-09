Manifestações aumentam em Washington após confronto mortal com a polícia envolvendo um mediador negro.

Uma multidão se reuniu fora da estação do 7º distrito do Departamento de Polícia Metropolitana no sudeste de DC, exigindo justiça para Justin Robinson, um ativista anti-violência armada de 26 anos que foi morto a tiros pela polícia em um drive-thru do McDonald's na madrugada de 1º de setembro. O material de duas câmeras corporais, lançado na segunda-feira à noite, documentou o incidente.

"O modelo de força e treinamento do Departamento de Polícia Metropolitana prioriza a desescalada, a proporcionalidade e a razoabilidade", disse o advogado da família de Robinson, Brandon Burrell, à CNN na quarta-feira. "No entanto, nenhum desses princípios foi exemplificado pelo MPD durante o incidente que tirou a vida de Justin Robinson."

Dois oficiais envolvidos no tiroteio, Vasco Mateus, um veterano de 4 anos do MPD, e Bryan Gilchrist, que está com o departamento há 2,5 anos, foram colocados em licença administrativa remunerada enquanto o incidente é investigado, de acordo com a polícia.

A CNN entrou em contato com o sindicato da polícia que representa os oficiais do MPD, mas não recebeu uma resposta imediata.

" Sempre que há uma morte, é uma coisa triste para nossa comunidade, independentemente de ser resultado de um tiroteio envolvendo um oficial, morte de um oficial ou morte de um membro da comunidade", declarou a chefe da MPD, Pamela A. Smith, em uma conferência de imprensa na segunda-feira.

O lançamento do material das câmeras corporais na segunda-feira coincidiu com um vídeo lançado pela polícia de Miami mostrando oficiais puxando o jogador do NFL Tyreek Hill do carro e detendo-o. Esse incidente levou a uma maior escrutínio do uso da força pela polícia, especialmente contra indivíduos de cor, já que o oficial envolvido foi colocado em licença administrativa.

"Isso foi brutalidade policial", disse o advogado da família.

O material das câmeras corporais retrata uma interação caótica que dura mais de 10 minutos. Pelo menos sete oficiais, alguns dos quais eram de cor, cercaram o carro de Robinson, que havia capotado no drive-thru após um acidente. Os oficiais afirmaram ter encontrado Robinson desacordado com uma arma dentro do veículo.

Os detalhes do acidente e a duração em que Robinson ficou desacordado antes da chegada da polícia permanecem incertos.

O oficial Gilchrist chegou por volta das 5h35 e chamou reforços, informando aos despachantes sobre um homem desacordado com uma arma no colo, como mostra o material das câmeras corporais.

À medida que oficiais adicionais chegavam, Gilchrist discutia estratégias de abordagem tática, dizendo: "Precisamos de cobertura letal e extração".

Quando Robinson começou a se mexer, os oficiais deram ordens para que ele mantivesse as mãos longe da arma. Inicialmente, a janela estava fechada, e Robinson pareceu abri-la enquanto Gilchrist repetia "Mãos para cima, mãos para cima".

À medida que se aproximavam com as armas em punho, Robinson tentou pegar uma das armas de um dos oficiais, de acordo com a MPD. No entanto, o material não está completamente claro, já que o rosto de Robinson foi borrado devido aos requisitos legais, confirmou a chefe da MPD, Smith.

Um oficial pode ser ouvido gritando "Eu atiro na sua cara", mas não fica claro quem é. Então, Gilchrist e outro oficial dispararam vários tiros em Robinson, de acordo com o vídeo.

Embora os Serviços de Incêndio e Emergência Médicas de DC estivessem no local e tenham prestado cuidados imediatos, Robinson não resistiu aos ferimentos.

"Atirar nele 10 vezes não foi proporcional, e as ações do MPD agravaram a situação, resultando em brutalidade policial", disse Burrell.

Inicialmente, a família de Robinson relutou em liberar o material das câmeras corporais, já que foram informados de que seria censurado. Sua irmã, Tralicia, disse à afiliada da CNN, WUSA, que queria assistir ao vídeo primeiro e depois compartilhar sua história antes que as censuras fossem feitas.

Na sábado, o advogado da família de Robinson concordou em liberar o material, disse Smith.

Sua tia, Asia West, disse à WJLA em uma entrevista na terça-feira que assistiu ao material das câmeras corporais e chorou até dormir.

"Eles o trataram como se ele não fosse nada. Isso é um problema. Os oficiais responsáveis pela morte dele devem ser responsabilizados pelo assassinato", disse West à WJLA.

Robinson era uma figura amada em sua comunidade, explicou Burrell. Ele trabalhava como "interruptor de violência" com a Cure the Streets, um programa de segurança pública desenvolvido pela Procuradoria-Geral do Distrito de Columbia para reduzir a violência armada.

"Ele sempre tinha um sorriso", disse sua irmã à WUSA. "Se você o visse e fosse hora de partir, ele diria 'Eu te amo', e você responderia com 'Eu te amo mais'."

A família de Robinson está se preparando para o funeral na quinta-feira e estabeleceu uma página do GoFundMe para cobrir as despesas legais, o serviço memorial e o apoio à família. A descrição destaca Robinson como "filho, irmão, amigo e uma luz de esperança para muitos".

Durante os protestos, a multidão fora da estação do 7º distrito do Departamento de Polícia Metropolitana expressou sua discordância, gritando "Nós contra os policiais, justiça para Justin".

