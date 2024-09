Malta nega o acesso a um navio que transporta nitrato de amónio.

Após vários dias procurando um porto adequado, Malta rejeitou a entrada do navio mercante "Ruby", que transporta aproximadamente 20.000 toneladas métricas de nitrato de amónio. O navio só pode atracar em um porto maltês se descarregar sua carga primeiro, de acordo com as instruções da autoridade de transporte de Valletta para a tripulação. Eles foram instruídos a transferir a carga para navios fora das águas territoriais maltesas.

O "Ruby", navegando sob a bandeira maltesa, tem navegado pelo Mar do Norte com destino ao Mediterrâneo após ter sido rejeitado pela costa sul da Noruega, Suécia e Lituânia. De acordo com os serviços de rastreamento de navios Vesselfinder e Marinetraffic, o navio deveria chegar a Malta em 8 de outubro.

A viagem do navio mercante chamou a atenção de vários países vizinhos no Mar do Norte e Báltico devido à sua carga perigosa. O nitrato de amónio foi o principal responsável pelo desastre que ocorreu no porto da capital do Líbano em agosto de 2020. Mais de 200 pessoas perderam a vida quando grandes quantidades do químico potencialmente perigoso foram armazenadas de forma inadequada por anos. Embora seja principalmente utilizado como componente de fertilizante, o nitrato de amónio também pode servir como explosivo poderoso.

O "Ruby" iniciou sua viagem na península norte da Rússia, Kola. Após deixar o porto de Murmansk, sofreu danos não esclarecidos em seu casco, mas continuou sua viagem. O navio de 183 metros de comprimento passou os últimos dias no Mar do Norte sem encontrar um porto para atracar. Na segunda-feira, mudou seu curso e sinalizou o porto de Marsaxlokk no sudeste de Malta como seu destino desejado.

