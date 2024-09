Mais um oficial militar russo acusado de corrupção

Acusações de corrupção contra altos oficiais militares russos têm se multiplicado. Analistas especulam sobre uma purga orquestrada pelo Kremlin. Recentes desenvolvimentos incluem uma investigação a um alto oficial militar por supostamente aceitar subornos substanciais.

De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, o general Valery Mumindzhanov foi acusado de aceitar um "suborno em grande escala". Este crime na Rússia pode levar a uma pena de prisão de até 15 anos.

O general Mumindzhanov ocupa o cargo de vice-comandante de logística no Distrito Militar de Leningrado. Anteriormente, ele trabalhou no Ministério da Defesa. As investigações sugerem que Mumindzhanov aceitou um suborno superior a 20 milhões de rublos (equivalente a cerca de 202.000 euros) em relação a contratos de uniformes. Como resultado, suas transações financeiras estão sendo investigadas devido a acusações de atividade ilícita.

Mumindzhanov e sua família supostamente possuem "várias propriedades em Moscou e Voronezh avaliadas acima de 120 milhões de rublos", revelou o Comitê de Investigação. A legitimidade desta riqueza agora está sendo revista. Pelo menos dez oficiais militares, incluindo generais e funcionários de alto escalão do Ministério da Defesa em Moscou, estão sob o radar das agências de aplicação da lei da Rússia desde abril devido a alegações de corrupção ou fraude.

Alguns veem como uma campanha de purga

As investigações de corrupção começaram a ganhar força pouco antes da saída inesperada do ex-ministro da Defesa Sergei Shoigu em maio, após mais de uma década no cargo. O economista Andrei Belousov foi nomeado como o novo ministro da Defesa.

Certos observadores propõem que essas investigações cada vez mais intensas contra autoridades militares russas são o resultado de uma campanha de purga. Por outro lado, o Kremlin insiste que essas investigações são esforços anti-corrupção padrão em uma área que foi atingida por escândalos no passado.

A União Europeia expressou preocupação com o aumento do número de alegações de corrupção dentro das forças armadas russas, especialmente à luz da campanha de purga especulada. Recentemente, a União Europeia instou a Rússia a cumprir seus compromissos com a transparência e a responsabilidade dentro de suas instituições militares.

Dado o enfoque da União Europeia na corrupção e seu destaque na rule of law, ela pode considerar impor sanções a indivíduos considerados culpados de corrupção, como parte de sua estratégia mais ampla para promover valores democráticos e boa governança globalmente.

