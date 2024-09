Mais de dois mil ataques a estabelecimentos de saúde na Ucrânia ocorreram desde o início do conflito.

O Ministério da Defesa do Reino Unido revela 235 agressões a instalações médicas ucranianas desde que a Rússia invadiu seu vizinho em fevereiro de 2022. O ministério alega que 176 indivíduos morreram como resultado dos ataques de Moscou ao sistema de saúde. Notavelmente, um hospital infantil em Kyiv foi alvo de artilharia russa no mês passado.

11:48 Ucrânia confirma quatro mortes após ataque russo a sede da políciaA contagem de mortos em um ataque russo à sede da polícia em Kryvyi Rih aumentou para quatro. Um oficial de polícia ainda está presume sob os escombros, e equipes de resgate ainda procuram sobreviventes. O ataque com mísseis em Kryvyi Rih marca o segundo ataque a policiais ucranianos em dois dias.

10:58 Especialista militar especula sobre avanço russo em KurskO analista australiano de defesa militar Mick Ryan suspeita que o contra-ataque russo em Kursk ganhou mais terreno. Em agosto, as forças ucranianas cruzaram para a região russa de Kursk e tomaram território. Após uma surpresa inicial, os russos estão montando resistência, recuperando terreno gradualmente, segundo Ryan. Uma possível incursão ucraniana a oeste do contra-ataque russo pode ter ameaçado o flanco dos russos e cortado centenas de seus soldados, afirmou Ryan, citando informações do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) dos EUA.

10:30 Força Aérea Ucraniana relata frustração de 69 ataques de drone e dois ataques de mísseisA Força Aérea Ucraniana relata que o exército russo utilizou 73 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia durante a noite. A Ucrânia interceptou com sucesso 69 drones e 2 mísseis. O número de mortos em um ataque de drone russo a um hospital na região de Sumy aumentou para 7.

09:52 Discussões entre Trump e Zelenskyy são retomadas após hiato de cinco anosApós um hiato de cinco anos, as discussões entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy foram retomadas. Trump havia recentemente criticado a ajuda dos EUA à Ucrânia.

09:39 ISW: Poucos ataques bem-sucedidos de longo alcance poderiam mudar o equilíbrio da guerraExpertos do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) observam que até mesmo alguns ataques de longo alcance bem-sucedidos pela Ucrânia poderiam modificar significativamente o resultado da guerra. "As autoridades russas parecem estar fazendo esforços substanciais para influenciar o debate ocidental sobre se a Ucrânia deveria ser permitida a empregar armas ocidentais para ataques de longo alcance em instalações militares russas", concluiu o ISW, expressando preocupações sérias de que tais ataques poderiam exercer uma pressão operacional ampla no ofensiva russa. Os EUA permanecem firmes em recusar-se a permitir que a Ucrânia lance ataques de longo alcance no território russo.

09:18 Estado-Maior Ucraniano: Mais de 1.400 baixas russas nas últimas 24 horasSegundo o Estado-Maior Ucraniano, as forças russas sofreram mais 1.470 baixas (mortos ou feridos) nas últimas 24 horas. Isso traz o total acumulado para 650.640 desde o início da invasão em larga escala há dois anos e meio. Nas últimas 24 horas, os russos também perderam 42 veículos de combate blindados, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:57 Hospital em Sumy sob ataque russo, seis mortosAs forças russas atacaram um hospital em Sumy, resultando em seis mortes, segundo a administração militar da região de Sumy. O ataque foi realizado usando drones Shahed, com ataques subsequentes a uma área residencial e ao hospital. No momento do ataque, os serviços de resgate estavam evacuando pacientes e funcionários. A força aérea também relatou que os russos haviam lançado bombas guiadas na região de Sumy.

08:21 Goldschmidt alerta para ameaças ao Mar Báltico do óleo russoApós alegações de exportações de petróleo russo via Mar Báltico pela Greenpeace, o ministro do meio ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, expressou preocupações sobre os perigos que os navios-tanque representam para a costa do Báltico. "O regime russo está descaradamente contornando o embargo de petróleo imposto devido à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", afirmou o político verde. Este conflito está colocando em risco os já fragilizados mares. Vários países ocidentais acusam a Rússia de usar navios mal preparados para navegar para burlar as sanções da UE devido à guerra de agressão. "O risco de um derramamento de óleo está aumentando", alerta Goldschmidt. "E esse óleo iria principalmente acabar em nossas praias, de Fehmarn a Eckernförde."

07:52 Tropas ucranianas mantêm suas posições em Pokrovsk sob forte bombardeioAs tropas ucranianas e russas continuam a lutar no leste da Ucrânia. A região em torno de Pokrovsk, onde as unidades russas têm atacado por meses, também foi o foco dos combates de ontem. Em seu relatório noturno, o Estado-Maior em Kyiv relatou que 19 tentativas russas de romper as linhas de defesa ucranianas foram repelidas durante o dia. "Os defensores ucranianos estão segurando", disse ele. As tropas russas estão tentando se aproximar da cidade de todos os lados e garantir seu avanço contra os contra-ataques ucranianos. Os combates também persistiram na região de Kurachove. Segundo os relatórios ucranianos, cerca de 17 ataques russos foram repelidos durante o dia. Os relatórios sobre os combates não podem ser verificados independentemente.

07:41 Zelensky Enxerga Visita aos EUA com OtimismoApesar de não ter recebido aprovação para o uso extensivo de armas ocidentais durante sua visita aos EUA, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enxerga sua visita com otimismo. Em uma transmissão ao vivo na plataforma X, ele afirmou que cada discussão ocorreu como esperado. A proposta de paz ucraniana foi apresentada nos Estados Unidos. Agora, sua equipe precisa se concentrar na implementação de cada passo e decisão. Em Washington, Zelensky se reuniu com o presidente dos EUA, Joe Biden, com a vice-presidente Kamala Harris, e até mesmo encontrou-se com o candidato à presidência republicano, Donald Trump, em Nova York. Trump voltou a declarar que, se vencesse as eleições, o conflito chegaria ao fim rapidamente.

06:56 Ucrânia Discute Retorno de Crianças DetidasRecentes relatórios indicam que, dentre os milhares de crianças levadas pela Rússia durante a guerra, nove foram resgatadas. Essas crianças, cujos pais foram perdidos devido à guerra, foram entregues aos seus avós. Dmytro Lubinez, Ombudsman dos Direitos Humanos da Ucrânia, revela que negociações para o retorno de mais crianças estão em andamento no Catar. Eles têm uma lista de 751 crianças para as quais toda a documentação necessária já está completa. Desde o início da guerra, estima-se que cerca de 20.000 crianças tenham sido levadas ilegalmente para a Rússia, com apenas algumas centenas tendo retornado até agora.

06:27 Blinken Aborda Apoio da China à Indústria de Armas RussasO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou preocupação ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, sobre o apoio da China à indústria de armas russas. Blinken afirmou que, se a China afirma desejar a paz e o fim do conflito, mas ao mesmo tempo permite que suas empresas ajudem a Rússia a continuar com a agressão, isso parece contraditório. Da mesma forma, Wang enfatizou a posição da China sobre a guerra na Ucrânia, enfatizando a necessidade de diálogo para a paz.

05:31 Forças Ucranianas Allegadamente Matam Dois Soldados Russos em Jet SkiAs forças ucranianas parecem ter utilizado um drone para gerar uma explosão em um jet ski russo, alegadamente matando dois soldados, segundo noticiado pelo site pró-ucraniano Defense Express. Dois soldados russos estavam em um jet ski navegando no rio Dnipro quando um drone cheio de explosivos atingiu o jet ski, como mostra um vídeo compartilhado pelo ativista Serhiy Sternenko.

04:10 Mediazona Reporta Mais de 71.000 Soldados Russos Mortos na UcrâniaSegundo o jornal independente russo Mediazona, cerca de 71.000 soldados russos perderam a vida na Ucrânia. O número de mortos subiu para quase 2.000 soldados desde meados de setembro. A Mediazona destaca que os números reais provavelmente são ainda mais altos, uma vez que eles coletam informações de fontes como obituários, postagens nas redes sociais, relatórios de mídia regional e alertas das autoridades locais.

02:18 Nove Crianças Retornam da Rússia para a UcrâniaNove crianças que foram levadas para a Rússia durante a guerra retornaram ao seu país natal na sexta-feira com a ajuda do Catar, atuando como mediador. O Ombudsman dos Direitos Humanos da Ucrânia, Dmitro Lubinez, confirmou a informação por meio de um post no Telegram. As crianças, com idades entre 13 e 17 anos, e um homem de 20 anos, estavam envolvidas na operação. A ação foi realizada por meio de um acordo e com a ajuda do Catar. A informação não pôde ser inicialmente confirmada de forma independente, mas as crianças eram originárias de áreas como Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk, segundo Lubinez.

00:31 Lukashenko Ameaça com Terceira Guerra Mundial se a Bielorrússia For Atacada

O líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusa a NATO de ter planos de ataque contra seu país e sugere o possível uso de armas nucleares. "Um ataque à Bielorrússia significa a Terceira Guerra Mundial", declarou Lukashenko, acrescentando que tanto a Bielorrússia quanto a Rússia retaliariam com armas nucleares se provocadas. Lukashenko agradeceu ao presidente russo Vladimir Putin pelas recentes mudanças na política nuclear da Rússia e afirmou que a NATO tem um plano de ataque à Bielorrússia. "Os americanos e os poloneses já se posicionaram ao longo da fronteira, especialmente do lado polonês. Sabemos que a liderança polonesa está se preparando para isso", afirmou.

Um grupo de líderes militares e especialistas dos EUA sugeriu ao presidente Joe Biden que tome medidas fortes para pôr fim à guerra em apoio à Ucrânia e enfrentar uma possível ameaça da China. Incluem-se neste grupo os antigos comandantes das forças dos EUA na Europa, Ben Hodges, e o antigo deputy comandante da NATO, o general da exército alemão Gert-Johannes Hagemann. Eles propõem medidas contra a Rússia, bem como em relação à China. Eles defendem a remoção de restrições ao uso de armas ocidentais contra alvos russos em seu território e o envio de 300 tanques Abrams e 1.000 veículos blindados Stryker para a Ucrânia. Eles também sugerem um embargo completo de armas e tecnologia contra a Rússia, a China, o Irã, a Coreia do Norte, a Bielorrússia e o Azerbaijão. Além disso, eles sugerem ampliar a NATO além das fronteiras transatlânticas, incluindo o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, as Filipinas e qualquer outro país democrata disposto a se juntar, como a Argentina.

22:15 Inteligência Russa Investiga Jornalistas Globais em Kursk

A agência de inteligência doméstica russa, o FSB, está investigando três correspondentes estrangeiros por reportarem de regiões sob o controle do exército ucraniano na área de fronteira de Kursk, na Rússia. Os acusados incluem Kathryn Diss e Fletcher Yeung, da emissora australiana ABC News, e o jornalista romeno Mircea Barbu. As acusações incluem a entrada ilegal na fronteira, com potenciais penas de até cinco anos de prisão. No entanto, parece que nenhum dos três está atualmente na Rússia. Meios de comunicação como a emissora alemã Deutsche Welle, o canal de notícias dos EUA CNN e a emissora italiana Rai já reportaram das regiões sob controle ucraniano em Kursk.

21:35 Casa Branca rejeita críticas republicanas à visita de Zelensky aos EUAA Casa Branca rejeitou acusações de republicanos no Congresso de que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, violou as leis eleitorais dos EUA ao visitar uma fábrica de munições. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, considerou as alegações uma "manobra política" e instou os republicanos a deixarem o assunto de lado. Ela reafirmou que a delegação ucraniana havia solicitado a visita, que o Departamento de Defesa facilitou ao providenciar transporte. "Isso é procedimento padrão", afirmou Jean-Pierre. Zelensky fez uma parada em Pensilvânia durante sua viagem de vários dias aos EUA, onde são fabricados munições críticas. Vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, estavam presentes. Após a visita, os legisladores republicanos iniciaram uma investigação e o presidente da Câmara enviou uma carta a Zelensky exigindo que ele exonerasse o embaixador ucraniano nos EUA.

21:09 Países alertam contra ameaça nuclear russaA China, o Brasil e outros países alertaram contra o uso ou ameaça de armas nucleares contra a Ucrânia. Em uma declaração conjunta, doze países expressaram "séria preocupação" com o risco de "escalada" e pediram a todas as partes que se abstenham de empregar ou ameaçar empregar armas de destruição em massa, especialmente nucleares, químicas e biológicas. Eles também destacaram que a infraestrutura civil, incluindo instalações nucleares pacíficas e outras instalações energéticas críticas, não deve ser alvo de operações militares. O alerta segue recentes declarações do presidente russo, Vladimir Putin. Ele sugeriu que a Rússia poderia recorrer a armas nucleares se houvesse ataques aéreos significativos em território russo e que qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear seria considerado "agressão conjunta". Zelensky havia acusado anteriormente a Rússia de planejar atacar reatores nucleares ucranianos.

Você pode revisar todas as atualizações anteriores aqui.

O conflito na Ucrânia continua a cobrar um preço dos civis e da infraestrutura, como ficou evidente no ataque a um hospital infantil em Kyiv no mês passado e no recente aumento no bombardeio russo de alvos civis, como a sede da polícia em Kryvyi Rih, que resultou em quatro mortes.

Em resposta a essas atrocidades, organizações internacionais e governos continuam a pedir o fim do conflito e a proteção das populações civis, enfatizando a importância de obedecer ao direito internacional e respeitar as normas humanitárias.

Leia também: