- Mais de cinquenta mortos: Ucrânia sofre o luto do ataque russo

Na Ucrânia, a tristeza persiste após um devastador ataque com mísseis em Poltava, a principal cidade. Este ataque, envolvendo mísseis Iskander, segundo suspeitas, deixou 51 mortos e 271 feridos ao anoitecer. Equipes de resgate ainda trabalham diligentemente, com mais indivíduos acreditados como soterrados sob os escombros. Uma das vítimas foi o Instituto Militar de Telecomunicações e Informática em Poltava, causando a morte de muitos soldados.

O exército russo está sob escrutínio pelo ataque à cidade, localizada a 280 quilômetros a leste de Kyiv. Este ataque foi particularmente devastador, mas o bombardeio de áreas urbanas e objetos civis tornou-se uma horrível ocorrência diária para os ucranianos - durante a noite, uma universidade na capital regional nordeste de Sumy foi destruída por um ataque aéreo.

Após a tragédia de Poltava, Zelenskyy renovou seu apelo ao Ocidente pela rápida autorização de armas de alcance longo para atingir instalações militares russas. Ele afirmou: "Os ataques russos se tornam impossíveis se pudermos destruir os sites de lançamento dos ocupantes e suas bases militares, bem como sua logística". Zelenskyy também elogiou a Romênia pelo compromisso de fornecer um sistema de defesa aérea Patriot e discutiu a necessidade de mais sistemas de defesa aérea e armas de longo alcance com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

Reorganização do governo em Kyiv

Além disso, Zelenskyy anunciou uma reestruturação do governo para enfrentar os desafios internos e externos iminentes no outono. Garantir o suprimento de energia para a população durante a estação fria é um dos principais desafios - os persistentes ataques russos causaram danos graves às redes de energia e aquecimento da Ucrânia, resultando em frequentes apagões.

Vários ministros apresentaram suas renúncias, com rumores sugerindo que o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, também pode ser demitido. No entanto, o primeiro-ministro Denys Shmyhal é previsto para manter sua posição.

As três primeiras renúncias envolvem os ministros responsáveis pela indústria de defesa, justiça e meio ambiente. O chefe do Fundo de Propriedade do Estado, responsável pelas privatizações, também planeja renunciar. Anúncios subsequentes das renúncias dos vice-primeiros-ministros Olha Stefanishyna e Iryna Vereshchuk seguiram. Vereshchuk lida com assuntos de refugiados, enquanto Stefanishyna supervisiona a integração europeia da Ucrânia. Ela está supostamente se preparando para um novo cargo no governo.

A situação na frente permanece difícil

Enquanto isso, as forças ucranianas na frente continuam a enfrentar pressão. De acordo com o relatório noturno do Estado-Maior Ucraniano, quase 200 confrontos ocorreram. O foco principal dos esforços ofensivos russos permanece na cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, onde foram relatados aproximadamente 60 conflitos. Nesta área, as tropas russas têm ganhado terreno devido à sua superioridade numérica e material, bem como à dominação aérea, nas últimas semanas.

A Ucrânia acusa a Rússia de executar prisioneiros de guerra.

A Procuradoria-Geral da Ucrânia acusou soldados russos de matar prisioneiros de guerra. Investigações foram abertas sobre o tiroteio de três ucranianos na área de Torez, na região de Donetsk, de acordo com um comunicado emitido pela agência em seu canal do Telegram. Os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos erguidas, apenas para serem deitados no chão e imediatamente mortos nas costas, de acordo com o comunicado da agência, citando vídeos circulantes na internet.

Nesta quarta-feira, além da esperada reestruturação do governo, uma visita do primeiro-ministro irlandês Simon Harris a Kyiv é esperada. Ele está programado para se encontrar com o Presidente Zelenskyy, como anunciado pelo governo de Dublin. A Irlanda planeja fornecer cerca de 36 milhões de euros para ajuda humanitária e reconstrução da Ucrânia.

A União Europeia expressou forte condenação aos ataques militares russos em cidades ucranianas, incluindo o ataque a Poltava, e pediu responsabilização. Diante desses eventos, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, intensificou seus apelos à União Europeia por assistência, pedindo a rápida aprovação de armas de alcance longo para se defender contra instalações militares russas.

