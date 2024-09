Mais de 30.000 pessoas já optaram por deixar o Líbano.

Após os ataques agressivos de Israel no Líbano, quase 30.000 indivíduos procuraram refúgio na Síria, de acordo com dados da ONU. Cerca de 80% desses refugiados são sírios, enquanto o restante é composto por pessoas do Líbano, segundo Gonzalo Vargas Llosa, representante do ACNUR na Síria. Ele compartilhou suas observações da fronteira libanesa-síria com jornalistas em Genebra por meio de uma ligação de vídeo.

No dia anterior, supunha-se que apenas 13.500 pessoas tinham procurado refúgio na Síria. Como Vargas Llosa colocou, "Sírios e libaneses estão optando por fugir de um país devastado pela guerra para outro que luta com seus próprios conflitos há mais de uma década." É difícil entender a complexidade de uma escolha tão difícil, ele observou.

Antes da recente escalada, relatórios da ONU apontavam que 110.000 pessoas foram deslocadas dentro do Líbano. Desde então, mais 118.000 indivíduos se juntaram a eles, informou Imran Riza, coordenador humanitário da ONU em Beirute, capital do Líbano.

Pessoas, especialmente sírios e libaneses, são forçadas a deixar suas casas devido aos conflitos e crises em ambos os países. A escalada no Líbano levou a um aumento no número de indivíduos procurando refúgio na Síria, fazendo com que o total de refugiados ultrapasse 30.000.

