Mais de 200 mortos e inúmeros desaparecidos após chuvas intensas no Nepal.

Chuvas torrenciais no província himalai de Nepal resultaram na morte de pelo menos 200 pessoas. Até a tarde de segunda-feira (hora local), mais de duas dúzias de indivíduos ainda estavam desaparecidos, de acordo com o "The Kathmandu Post", citando fontes policiais. Cerca de 4.200 pessoas foram resgatadas. Também foram relatados vários feridos.

O país da Ásia do Sul tem lutado contra as consequências da chuva persistente por vários dias. A contagem de mortos continuou a aumentar a cada dia. A maioria das mortes ocorreu na Vale de Kathmandu, que abrange a capital e outras áreas urbanas, e é a região mais densamente povoada do país. Meios de comunicação locais descreveram a chuva em Kathmandu como a pior em décadas. De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas, o Nepal tem cerca de 31,2 milhões de habitantes.

A chuva diminuiu ou parou em grande parte do país. No entanto, houve relatos de pedidos de ajuda de áreas que haviam perdido comunicação. As missões de busca e resgate deveriam continuar por vários dias, segundo os oficiais. Tanto a polícia quanto o exército estavam envolvidos nessas operações. Em algumas áreas, os residentes experimentaram interrupções temporárias de energia e internet.

As enchentes causaram danos extensos à infraestrutura, com muitas estradas bloqueadas, tornando o transporte e os esforços de resgate desafiadores. À medida que o entulho era retirado das estradas em todo o país, os voos domésticos começaram a retomar gradualmente. Muitas escolas permaneceram fechadas.

Devido ao seu terreno montanhoso e grandes rios, o Nepal é suscetível a desastres naturais. A chuva pesada que desencadeia enchentes e deslizamentos de terra é comum durante a estação chuvosa da Ásia do Sul, que geralmente vai de junho a setembro. Ao mesmo tempo, a chuva é essencial para a agricultura, em que uma grande parcela da população depende.

