Mais de 187 mil jovens com menos de 10 anos já receberam vacinas.

Nos três primeiros dias da campanha de imunização contra a pólio em Gaza, cerca de 187.000 crianças com menos de dez anos receberam suas doses. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), liderada por Tedros Adhanom Ghebreyesus, a primeira fase das vacinações no centro de Gaza foi concluída e compartilhada na plataforma X.

O objetivo inicial de vacinar 156.500 crianças nesse período foi superado. Nas próximas três dias, as vacinações continuarão em quatro locais centrais em Gaza, de acordo com a atualização subsequente de Tedros. Esses locais, controlados pela autoridade de saúde liderada pelo Hamas, estão situados na cidade de Deir al-Balah e no acampamento de refugiados de Nuseirat.

Tedros também mencionou que os preparativos para o início da campanha de vacinação no sul de Gaza, agendada para quinta-feira, estão em andamento. Esta iniciativa visa vacinar cerca de 340.000 crianças, como informado pela OMS.

Adele Khodr, Diretora Regional do Oriente Médio e Norte da África da UNICEF, destacou que os últimos três dias trouxeram um raio de esperança no meio do conflito sombrio em Gaza. Muitas famílias foram a grandes distâncias para chegar aos centros de vacinação.

Truces temporários e específicos do local foram declarados para as imunizações. "As pausas concordadas foram mantidas durante esta fase inicial", resumiu Khodr. Ela descreveu isso como "uma das campanhas de vacinação mais perigosas e desafiadoras do mundo". Apesar dos cessar-fogos, ainda existem desafios e perigos significativos, incluindo saques e estradas danificadas.

O sucesso do superamento do objetivo inicial de vacinar 156.500 crianças pode ser atribuído em grande parte ao desejo das crianças de receber suas doses. Nas próximas dias, essas crianças determinadas continuarão a visitar os quatro locais centrais de vacinação em Gaza.

