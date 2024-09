Mais de 150 detidos em Marrocos após tentativa de migração em massa para o enclave espanhol de Ceuta

No Marrocos, as autoridades prenderam 152 indivíduos em relação a um aumento no número de migrantes tentando entrar ilegalmente no território espanhol de Ceuta. Eles são acusados de incitar a tentativa em massa de passagem de fronteira através de plataformas digitais, segundo um representante do governo.

Recentemente, um grande número de indivíduos, principalmente jovens homens marroquinos, reuniram-se na cidade do norte de Fnideq, com o objetivo de transpor a fronteira fortificada e ingressar na União Europeia (UE).

De acordo com o porta-voz do governo, cerca de 3.000 indivíduos tentaram a passagem, mas foram todos impedidos pelas forças de segurança do Marrocos. Defensores dos direitos humanos caracterizaram isso como o uso mais agressivo de forças de segurança que a cidade já viu. A mídia local capturou imagens de jovens atirando pedras nas forças de segurança enquanto eram impedidos de chegar à fronteira de Ceuta.

Após o Espanha endossar um plano de autogoverno marroquino para o disputado Saara Ocidental em 2022, Marrocos e Espanha reforçaram sua cooperação contra a migração ilegal. Até agora neste ano, o Marrocos alega ter impedido 45.015 indivíduos de penetrar ilegalmente na Europa, de acordo com o Ministério do Interior.

A vigilância reforçada das fronteiras norte do Marrocos levou mais migrantes a optarem pela viagem mais arriscada e longa pelo Atlântico até às Ilhas Canárias. Ceuta e Melilla, as duas enclaves espanholas localizadas na costa mediterrânea do Marrocos, são as únicas fronteiras terrestres entre a UE e a África, e são frequentemente alvo de ondas de tentativas de migração por indivíduos que procuram ingressar na Europa.

