19:34 Especialistas suíços recomendam revisão da política de neutralidadeUm comitê de especialistas suíços recomenda a revisão da política de neutralidade do país, em vigor há um século, em favor de uma maior cooperação militar com a NATO e a União Europeia. O relatório, obtido pelo "Le Matin", sugere essa ação em resposta aos crescentes riscos de segurança após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O comitê de especialistas do Ministério da Defesa suíço também destaca que a Suíça está sob pressão crescente tanto internamente quanto internacionalmente para esclarecer sua posição de neutralidade. A política de neutralidade data do ano de 1515. O comitê de especialistas é liderado por Guy Parmelin, ex-presidente da Confederação Suíça.

18:58 Estado-Maior: Mais de 90 confrontos com forças russasDesde o amanhecer, foram registrados 91 incidentes entre as forças ucranianas e russas na linha de frente. O Estado-Maior ucraniano relata isso e descreve a situação na linha de frente como desafiadora. "As forças de defesa estão fazendo esforços para frustrar os planos ofensivos do agressor russo e eliminar seu pessoal e equipamento militar", diz o relatório da situação.

18:22 Comandante ucraniano: Rússia perdeu aproximadamente 36.810 soldados em agostoAs perdas do exército russo na Ucrânia em agosto são estimadas em quase 36.810 soldados. O comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksandr Pavliuk, relata isso no Telegram, como relatado pelo Ukrinform. De acordo com ele, as forças armadas ucranianas também destruíram um número significativo de armas e equipamento militar inimigo no mês passado: o exército russo perdeu 193 tanques, 557 veículos blindados de combate, 1.517 sistemas de artilharia, 44 lançadores de foguetes, 33 sistemas de defesa aérea, mais de 2.000 veículos e 278 unidades especializadas. Os números não podem ser verificados independentemente. Moscou permanece relutante em fornecer informações sobre suas próprias perdas na Ucrânia.

17:44 Londres: Tropas terrestres russas intensificam avanço em PokrovskAs tropas terrestres russas estão relatadamente acelerando seu avanço na cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, de acordo com uma atualização de inteligência do Reino Unido. "As tropas terrestres russas provavelmente estão a menos de 10 quilômetros dos limites da cidade", diz. Os analistas de inteligência esperam que o avanço desacelere uma vez que as tropas terrestres cheguem às áreas urbanas que cercam a cidade. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para as forças ucranianas. "Se tomada, provavelmente estenderia as rotas de suprimento existentes e complicaria ainda mais a situação para as forças ucranianas", acrescenta. O Ministério da Defesa do Reino Unido vem publicando atualizações diárias sobre o progresso da guerra desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, citando dados de inteligência.

17:16 Mortos e feridos após ataque russo em KurakhoveO exército russo bombardeou a cidade de Kurakhove, na região de Donetsk. Pelo menos três pessoas morreram e nove ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração militar da região de Donetsk, Vadym Fillaschenko, no Telegram. Ele relatou que o exército russo atingiu a cidade usando lançadores de foguetes do tipo "Uragan".

16:43 Forças russas relatam progresso adicional em DonbassAs forças russas afirmam ter feito novos avanços na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo relata a captura da vila de Zhovten, no norte do Donbass, perto da cidade ucraniana controlada de Siversk. No entanto, o Estado-Maior ucraniano relata nove tentativas de assalto russo desde ontem neste setor, incluindo Zhovten, todas repelidas. Ambos os relatórios ainda não foram verificados independentemente. O exército russo também afirma ter alcançado ganhos territoriais em sua principal direção de ataque na cidade ucraniana de Pokrovsk.

16:20 Vice-chanceler russo: Doutrina nuclear será revista devido às "táticas de escalada dos adversários ocidentais"A Rússia planeja revisar sua já anunciada doutrina nuclear. O vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, informou à agência de notícias estatal TASS que o trabalho está em andamento e há uma clara intenção de fazer mudanças. A ação é relatadamente ligada às táticas de escalada dos adversários ocidentais da Rússia em conexão com o conflito na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou em uma entrevista que o Ocidente "está ultrapassando os limites" e a Rússia tomará as medidas necessárias para proteger seus interesses. Os EUA e seus aliados mantêm que a situação na Ucrânia é um caso de agressão russa e que o governo em Kyiv está sendo apoiado em sua defesa. Até agora, a doutrina nuclear da Rússia prevê o uso de armas nucleares se a soberania ou a integridade territorial da Rússia for ameaçada.

15:21 Zelensky pede apoio ocidental para ataques mais profundos na RússiaO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a pressionar o Ocidente para aprovar o uso de armas para ataques mais profundos no território russo, após os recentes ataques aéreos da Rússia. Para proteger e defender completamente as áreas urbanas ucranianas, é necessário apoio adicional, explica Zelensky no Telegram. Isso inclui consentimento para "ataques de longo alcance em sites de lançamento de mísseis russos, destruição de linhas de suprimento militares russas e lançamentos conjuntos de mísseis e drones". Zelensky destaca que a Rússia utilizou 160 mísseis, 780 bombas guiadas ou aéreas e 400 drones armados contra a Ucrânia apenas na semana passada.

15:03 Força Aérea Ucraniana Abate Oito de Onze Drones IranianosA Força Aérea Ucraniana alegou ter abatido 24 drones russos. As forças russas lançaram um ataque usando um míssil balístico do tipo Iskander-M da região de Kursk e 11 drones iranianos Shahed-131/136 da Península da Crimeia, a partir do cabo Chaud, em direção a alvos na Ucrânia. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, oito deles foram abatidos. Os principais alvos foram as regiões ucranianas de Mykolaiv e Sumy.

14:45 Kharkiv Sofre 28 Vítimas em Ataque Aéreo RussoA cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, sofreu outro ataque aéreo das forças russas, de acordo com as autoridades locais. Uma saraivada de foguetes feriu 28 pessoas, relata o prefeito Ihor Terechow. Entre os feridos está uma criança de seis anos, de acordo com o governador da Oblast de Kharkiv, Oleh Sinehubov. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia. Nos últimos dias, houve numerous vítimas e mortes na cidade devido aos ataques aéreos russos.

14:29 Países da UE Importam Mais Gás da Rússia do que dos EUAPela primeira vez em quase dois anos, os países da UE importaram mais gás da Rússia do que dos EUA em um trimestre. Os dados da consultoria Bruxelas Bruegel mostram que a UE importou aproximadamente 12,7 bilhões de metros cúbicos da Rússia e 12,3 bilhões de metros cúbicos dos Estados Unidos entre abril e junho. Embora as importações da Rússia tenham diminuído ligeiramente em comparação com o primeiro trimestre de 2024, as dos EUA diminuíram significativamente. Os meios de comunicação relatam esses números. A Noruega continua sendo o maior fornecedor de gás para a UE, com 23,9 bilhões de metros cúbicos no segundo trimestre. Antes de sua invasão à Ucrânia no início de 2022, a Rússia detinha essa posição, mas muitos países da UE reduziram suas importações do país após o fato. De acordo com os dados da estatística alemã, a Alemanha já não importa nenhum gás daí. A Rússia subiu para o segundo lugar na lista de fornecedores, à frente dos EUA. Os países de destino não são especificados nos dados.

14:10 Incêndio em Refinaria de Petróleo de Moscou ApagadoO incêndio na refinaria de petróleo de Moscou causado por um ataque de drone ucraniano (veja a entrada 08:01) foi apagado, de acordo com um relatório de mídia citado pela agência de notícias estatal russa TASS. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que vários fragmentos de drone atingiram a instalação e acenderam um incêndio em uma "área técnica separada". O exército ucraniano teria atacado usinas de energia em território russo com numerosos drones, de acordo com fontes russas.

13:36 Moscou Enxerga EUA como Cúmplice no ConflitoO porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse à televisão russa que os EUA já estão heavily involved in the conflict through its weapon supplies to Ukraine, and that relations between Moscow and Washington are at their worst in decades. Officially, Peskov maintained the position that Russia has no preference in the US presidential race between Trump and Democratic candidate Kamala Harris. While Ukraine receives military aid from various Western nations, it's not enough to significantly alter the military situation. All of Moscow's demands for an end to the war essentially amount to Ukraine's surrender.

13:19 Rússia: Avanço no Leste da Ucrânia – Duas Vilas CapturadasAs forças russas tomaram o controle de duas povoações no leste da Ucrânia, de acordo com o Ministério da Defesa russo. Agências de notícias estatais relataram que Ptytsche e Vuhledar agora estão sob o controle russo, embora tais alegações não possam ser confirmadas de forma independente. As tropas russas têm feito progressos ao longo da frente leste, relatando regularmente avanços territoriais.

12:48 Ucrânia: Tropas Russas Atacam Convoy de GrãosAs autoridades ucranianas dizem que as tropas russas atacaram um comboio de caminhões com grãos perto de Sumy (veja a entrada 11:04). Os caminhões estavam viajando entre Sumy e Kharkiv quando foram atingidos por foguetes, relatou a procuradoria local. Um motorista de 23 anos morreu, um caminhão pegou fogo e outros 20 foram danificados. Inicialmente, a força aérea ucraniana tinha falado de forma geral sobre um ataque a logística no setor agrícola.

12:15 Fornecimento de Energia e Gás da Região de Tver Intacto Após AtaqueO governador da região russa de Tver, Igor Rudenya, diz que o fornecimento de energia e gás não foi interrompido apesar de um ataque de drone ucraniano. Os alvos na óblast noroeste de Moscou foram atingidos pelas forças ucranianas.

11:50 Turismo de Guerra e Busca por Aventura: Turismo de Guerra na Ucrânia CresceNa Ucrânia, os mísseis podem atingir a qualquer momento do dia ou da noite, em qualquer lugar. Apesar da guerra em andamento e de seus riscos, Dmytro Nikiforov oferece passeios guiados pelos campos de batalha antigos na Ucrânia. Antes da guerra, ele trabalhava como advogado. Agora, ele organiza "Tours de Guerra" em Kyiv e na região de Kyiv, incluindo Bucha e Irpin. Nikiforov vê seu trabalho como mais do que apenas um projeto comercial, buscando atrair a atenção global para a guerra. Os participantes são motivados por uma busca por aventura, na esperança de testemunhar as realidades duras da guerra e obter uma melhor compreensão do que está acontecendo.

11:22 Zelenskyy: Rússia Lança Mais de 780 Bombas Guiadas na Ucrânia em uma SemanaOs ucranianos têm todo o direito de utilizar todas as medidas essenciais para pôr fim ao terror russo, como afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em uma postagem. Nos últimos sete dias, a Rússia lançou mais de 160 mísseis, aproximadamente 780 bombas guiadas e cerca de 400 veículos aéreos não tripulados de vários tipos na Ucrânia.

11:04 Ucrânia: Uma Vítima e Quatro Feridos em Ataque em Sumy Um civil foi morto e outros quatro feridos como resultado do fogo de artilharia russo na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, de acordo com fontes ucranianas. Durante a noite e esta manhã, os russos realizaram 18 ataques em áreas fronteiriças e assentamentos na região de Sumy, com 47 explosões registradas. A região de Sumy faz fronteira com o Óblast de Kursk, na Rússia, onde milhares de tropas ucranianas entraram em 6 de agosto.

10:28 Líder Militar Ucraniano: Situação na Frente Leste é Grave A situação na frente leste é desafiadora, de acordo com o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. "A situação é difícil na direção do ataque principal do inimigo. No entanto, todas as decisões necessárias estão sendo tomadas em todos os níveis sem demora", disse o Chefe do Exército Syrskyi no Telegram. Ele passou vários dias desta semana perto da cidade de Pokrovsk na frente leste. Lá, a luta é "extremamente intensa". Ele não revelou o local exato do ataque russo, mas tanto ele quanto o Presidente Volodymyr Zelensky afirmaram que as forças russas atacaram a cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, no Óblast de Donetsk.

09:59 ISW: Tropas Russas Falham em Engajar em Combate Pleno na Ucrânia "Relatórios sugerem que as forças russas são incapazes de engajar em combate de força total na Ucrânia devido à falta de pessoal e equipamento", escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) em seu último relatório. Isso é resultado da política de guerra ineficaz do Kremlin. O ISW menciona, entre outras coisas, um relatório de um soldado mobilizado russo e blogueiro militar. Em agosto, ele escreveu no Telegram que o governo russo havia falhado em estabelecer um sistema de mobilização consistente para substituir as perdas na força de trabalho e aumentar as reservas.

09:21 Ucrânia Anuncia Novos Dados sobre Perdas de Tropas Russas A equipe de comando da Ucrânia anunciou novas informações sobre as perdas de tropas russas na Ucrânia. De acordo com o relatório, a Rússia perdeu cerca de 616.300 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma perda diária de 1.340. O relatório de Kiev também indica que foram destruídos dez tanques, 22 sistemas de artilharia e 36 drones. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia perdeu um total de 8.592 tanques, 17.636 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 14.507 drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. Estimativas ocidentais também fornecem figuras mais baixas, que provavelmente são valores mínimos.

09:00 Rússia Afirma ter Abatido 158 Drones Ucranianos A defesa aérea russa alegadamente interceptou e destruiu um total de 158 drones ucranianos, declarou o Ministério da Defesa russo em Moscou (consulte os itens 07:03 e 03:45). A força militar ucraniana lançou um ataque em grande escala com drones, principalmente contra usinas de energia e refinarias em Moscou e Tver, que fica ao norte.

08:32 DeepState: Russos Avançam Mais no Região de Donetsk As forças russas parecem estar avançando mais na região oriental ucraniana de Donetsk, de acordo com analistas do canal DeepState, associado ao exército ucraniano. Os russos supostamente tomaram Paraskowijiwka na região de Donetsk e fizeram progresso em três outros assentamentos: Kostyantynivka, Grodivka e Halytsynivka.

08:01 Prefeito de Moscou: Incêndio em Refinaria de Petróleo após Ataque de Drone Um incêndio eclodiu em uma refinaria de petróleo em Moscou, de acordo com o prefeito da cidade, Sergei Sobyanin. Ele atribuiu o incidente a um ataque anterior de drone ucraniano. Mais informações não estão disponíveis no momento.

07:28 Vilas Fantasmas: Região de Fronteira Ucraniana Progressivamente Vazia A guerra chegou a quase todos os cantos da região de fronteira entre a Rússia e a Ucrânia nos últimos anos. Embora o exército ucraniano tenha sido bem-sucedido em avançar além da fronteira russa, há quase nenhuma vila habitada restante no lado ucraniano.

07:03 Rússia Afirma ter Repelido 'Massiva' Ataques de Drone A Rússia alega ter frustrado 'massivos' ataques de drone em suas terras ocidentais e um ataque em sua capital, Moscou. O governador da região fronteiriça de Bryansk, Alexander Bogomaz, anunciou no Telegram que seus defensores repeliram um ataque massivo de drone na região. Mais de 26 drones foram "identificados e destruídos" pelas forças armadas russas.

06:23 Rússia: Outro Ataque de Drone em Usina de Energia Uma usina de energia em Kaschirskaja, um distrito na região de Moscou, foi supostamente atacada por drones ucranianos, de acordo com o chefe do distrito, Mikhail Shuvalov, no Telegram. Não foram relatados feridos e nenhum dano ou incêndio. Anteriormente, foram relatados ataques à usina de energia de Konakovo na região de Tver a noroeste de Moscou.

05:40 Explosões Perto de Usina de Energia Russa em Tver Explosões altas foram ouvidas perto da usina de energia de Konakovo na região de Tver a noroeste de Moscou, de acordo com relatórios de vários canais russos do Telegram. A usina é um dos maiores geradores de energia do centro da Rússia. Anteriormente, o governador da região relatou a destruição de cinco drones lançados da Ucrânia, sem feridos relatados e serviços de emergência no local.

04:54 Ziemiak: Alemanha precisa prestar mais atenção à PolôniaO político alemão Paul Ziemiak, do partido CDU, sugeriu que o governo alemão deveria se concentrar mais em fortalecer as ligações com a Polônia. Ele afirmou que não é a Alemanha forte que assusta os poloneses hoje, mas sim a fraca. Ziemiak expressou que a Polônia se sente negligenciada, especialmente em relação à política de defesa. A Alemanha só aumentou o apoio à Ucrânia após pressão de países vizinhos.

03:45 Rússia: Mais drones abatidosDe acordo com autoridades russas, o sistema de defesa aérea do país interceptou pelo menos cinco drones na região de Moscou. Mais de vinte drones foram relatadamente derrubados na região de Bryansk, no sudoeste da Rússia, mais de dez na região de Voronezh e alguns nas regiões de Kursk, Lipetsk, Ryazan e Tula. As autoridades locais confirmaram isso através de suas contas no Telegram. Não há relatórios de danos ou feridos.

02:39 Rússia: Ataque de drone em Moscou evitadoO prefeito de Moscou, Sergei Sobjanin, anunciou que a defesa aérea russa derrubou com sucesso um drone que se dirigia para Moscou. Relatórios preliminares sugerem que não houve danos ou ferimentos como resultado do ataque do drone.

01:39 Países Baixos enviarão 28 veículos blindados para KyivO ministro da Defesa dos Países Baixos, Ruben Brekelmans, anunciou que o país vai enviar 28 veículos blindados anfíbios do tipo Viking Bandvagn S10 para a Ucrânia. Ele revelou que soldados ucranianos foram treinados pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Países Baixos para operar esses veículos. O Viking Bandvagn S10 pesa cerca de 11 toneladas e tem esteiras de borracha que podem navegar em vários terrenos, inclusive água. O ministro afirmou que a Ucrânia precisa de ajuda urgente em sua batalha contra o agressor russo, e o apoio dos Países Baixos continua a deter a Rússia. No entanto, ele não especificado a data de entrega.

00:35 Hodges critica política da UE em relação à UcrâniaO ex-general norte-americano Ben Hodges criticou a abordagem do Ocidente em relação à Ucrânia, que inclui proibir a Ucrânia de atacar a Rússia. Hodges expressou que o Ocidente não tem um objetivo claro. O recente esforço de Kyiv para lifts o banimento de ataques ao invadir a região russa de Kursk não mudou a posição da Casa Branca. Hodges afirmou que essa política beneficia inadvertidamente os aeródromos russos mais do que os civis ucranianos.

23:25 Zelensky pressiona parceiros por permissões de ataqueO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está pressionando seus aliados para permitir ataques contra a Rússia. Ele afirmou que limpar o céu ucraniano de mísseis russos é um passo crucial para empurrar a Rússia rumo ao fim da guerra e à negociação da paz. Zelensky exigiu tanto a permissão quanto as armas para capacidades de alcance longo e munição. Ele não forneceu detalhes específicos, mas afirmou que seus representantes compartilharam os detalhes necessários com os aliados da Ucrânia. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, disse à CNN que os aeródromos russos que atacam cidades ucranianas estão ao alcance de armas de longo alcance.

22:15 Estônia e Letônia comemoram a retirada das tropas russas após 30 anosA Estônia e a Letônia comemoraram o 30º aniversário da partida das tropas russas de ambos os países. Ocupados pelo Exército Vermelho Soviético por mais de cinquenta anos, as últimas tropas russas partiram em 31 de agosto de 1994. O presidente Alar Karis (Estônia) e o presidente Edgars Rinkēvičs (Letônia) enfatizaram a importância histórica, política e legal dos eventos. Eles reconheceram que sem a retirada, nem a independência completa nem a membresia na UE e na NATO em 2004 teriam sido possíveis. Hoje, os Estados Bálticos são fortes defensores da Ucrânia em seu conflito contra a Rússia. As preocupações de se tornarem o próximo alvo da Rússia aumentaram desde o início da guerra.

21:03 Campeão mundial de kickboxing ucraniano morto em açãoO campeão mundial de kickboxing ucraniano Roman Holovatiuk, de 28 anos, morreu durante o combate na Ucrânia. O Comitê para a Juventude e o Desporto confirmou sua morte. Nascido em Kamianets-Podilskyi, Holovatiuk se destacou como atleta de classe mundial aos 22 anos, ganhando uma medalha nos Jogos Mundiais de 2017 na Polônia. Ele se tornou um Mestre dos Desportos em kickboxing WAKO, finalista dos Jogos Mundiais, campeão mundial, vencedor de multiple Copas do Mundo e da Europa e campeão ucraniano multiple. Depois da invasão da Rússia em fevereiro de 2022, Holovatiuk se voluntariou para o exército.

