Mais americanos podem agora obter insulina por 35 dólares

A Sanofi está a juntar-se aos outros dois principais fabricantes de insulina do país, oferecendo limites de preços ou programas de poupança que reduzem o custo dos medicamentos para 35 dólares para muitos doentes. Os três fabricantes de medicamentos também estão a baixar drasticamente os preços de tabela dos seus produtos.

As medidas foram anunciadas na primavera, mas algumas só entraram em vigor a 1 de janeiro.

Há anos que os fabricantes de medicamentos estão a ser criticados por aumentarem acentuadamente o preço da insulina, cuja produção é relativamente barata. O custo ajustado pela inflação do medicamento aumentou 24% entre 2017 e 2022, e os gastos com insulina triplicaram na última década para US $ 22,3 bilhões em 2022, de acordo com a American Diabetes Association.

Cerca de 8,4 milhões de americanos dependem da insulina para sobreviver e 1 em cada 4 pacientes não tem condições de pagar o medicamento, o que os leva a racionar as doses - às vezes com ramificações fatais, de acordo com a associação.

O Congresso e os novos actores no mercado aumentaram a pressão sobre os fabricantes de insulina para que baixem os preços. Os inscritos no Medicare agora não pagam mais do que US $ 35 por mês por cada uma de suas prescrições de insulina, graças à Lei de Redução da Inflação, que os legisladores democratas aprovaram no Congresso em 2022.

Mas os fabricantes de medicamentos também enfrentaram mudanças no programa de descontos do Medicaid que provavelmente lhes custariam centenas de milhões de dólares cada um se não baixassem seus preços de tabela.

Preço máximo de 35 dólares

A Sanofi estabeleceu um limite mensal de 35 dólares para os custos directos da Lantus, a insulina mais prescrita nos EUA, para todos os doentes com seguro comercial a partir de 1 de janeiro. Já limita o custo a 35 dólares para todos os doentes sem seguro.

A Novo Nordisk lançou em setembro o programa MyInsulinRx, que fornece um fornecimento de insulina para 30 dias por 35 dólares aos doentes elegíveis, incluindo os não segurados. A empresa também oferece um cartão de economia de copagamento que permite que os pacientes elegíveis comprem seus produtos de insulina por apenas US$ 35 e não mais que US$ 99, dependendo da cobertura de seu seguro de saúde.

E a Eli Lilly instituiu, em março, um limite mensal automático de 35 dólares para os custos directos para as pessoas com seguro comercial que compram os seus produtos de insulina nas farmácias retalhistas participantes. Os não segurados podem descarregar o cartão de poupança do Lilly Insulin Value Program, que lhes permite obter o medicamento por 35 dólares por mês.

Os fabricantes de insulina estão mais dispostos a limitar os custos diretos agora por causa da pressão pública para aumentar a acessibilidade e por causa de novos concorrentes, como o Civica Rx, disse Tim Lash, presidente do West Health Policy Center, que se concentra na redução do custo dos cuidados de saúde. A Civica Rx está a trabalhar no fabrico e venda de insulina por não mais de 30 dólares o frasco.

Os limites também ajudarão as três empresas a cimentar as suas relações com os pacientes.

"A quantidade de lucro de que podem estar a abdicar [ao limitar os custos] é relativamente limitada", disse Lash. "A boa vontade que eles obtêm é muito significativa."

Economizando milhões em descontos do Medicaid

As três empresas também estão a baixar os preços de tabela de muitos dos seus produtos de insulina, o que os legisladores e os defensores dos doentes têm vindo a exigir há anos.

A Sanofi reduziu o preço de tabela da Lantus em 78%, para 96 dólares para as canetas pré-cheias e 64 dólares para o frasco de 10 mililitros, a partir de 1 de janeiro. A Sanofi reduziu o preço de tabela da sua insulina de ação curta Apidra em 70%.

A Novo Nordisk baixou os preços de tabela de vários dos seus frascos de insulina e canetas pré-cheias, incluindo NovoLog, Novolin e Levemir, em até 75% a partir de 1 de janeiro. O novo preço de tabela da NovoLog é de 72 dólares por frasco e de 140 dólares para a FlexPen.

E a Eli Lilly disse que iria reduzir os preços de tabela da Humalog, sua insulina mais comumente prescrita, e da Humulin em 70% até o final de 2023. A Humalog terá agora um preço de tabela de 66 dólares por frasco.

Estas medidas foram cuidadosamente planeadas e permitirão às empresas poupar centenas de milhões de dólares por ano, segundo os especialistas. Isso porque a Lei do Plano de Resgate Americano de 2021 fez uma grande mudança nos descontos que os fabricantes de medicamentos pagam anualmente aos programas estaduais do Medicaid - uma mudança que entrou em vigor em 1º de janeiro.

O desconto é baseado em quanto o preço de tabela de um medicamento aumentou em comparação com a inflação e em quão profundamente ele é descontado no mercado comercial. Até à data, esse desconto estava limitado a 100% do preço médio do fabricante do medicamento, que é um indicador do seu preço de tabela.

Mas esse limite desapareceu em 1 de janeiro, pelo que o desconto pode agora ser superior ao montante que o fabricante de medicamentos recebe do Medicaid pelo medicamento. Cerca de 15% a 20% dos medicamentos de marca atingiram o limite, segundo a IQVIA, uma empresa de análise e investigação.

Ao reduzir os preços de tabela do Humalog e do Humulin, a Eli Lilly poderia evitar ter de pagar mais 430 milhões de dólares em descontos para o Medicaid em 2024, disse Spencer Perlman, diretor de investigação sobre cuidados de saúde na Veda Partners, um grupo de consultadoria que fornece análises de políticas a investidores institucionais. Além disso, a Eli Lilly poderia ganhar mais 85 milhões de dólares em lucros com o Medicaid devido à forma como a fórmula do desconto foi concebida.

A Novo Nordisk poderia evitar cerca de 350 milhões de dólares em novos descontos e ganhar quase 210 milhões de dólares a mais com o NovoLog e o Levemir. A Sanofi, por sua vez, poderia evitar 560 milhões de dólares em descontos e obter mais 200 milhões de dólares de lucro com a Lantus.

Solicitada a dar uma resposta sobre os pagamentos de descontos do Medicaid, a Novo Nordisk afirmou que as alterações de preços desencadeiam vários requisitos operacionais e afectam várias partes da empresa, razão pela qual as implementou em 1 de janeiro.

A Sanofi afirmou que revê as suas estratégias de preços e de acesso para equilibrar a acessibilidade dos preços para os doentes e permitir que a empresa continue a investir na inovação.

A Eli Lilly respondeu que ponderou múltiplos factores - incluindo alterações no mercado, legislação e regulamentação - para determinar o momento certo para baixar os preços de tabela de uma forma acessível para os doentes e garantir que a empresa pode continuar a operar um negócio de insulina sustentável que pode continuar a fornecer o medicamento ao Medicaid a baixo ou nenhum custo.

Os fabricantes de medicamentos teriam sido duramente atingidos porque todos eles aumentaram os preços de tabela da sua insulina e fornecem descontos avultados aos gestores de benefícios farmacêuticos para garantir que os seus produtos são cobertos pelos planos de seguro.

"Antes das reduções de preços, esses produtos de insulina mais antigos eram muito mais caros do ponto de vista de preços do que eram há 30 anos, quando foram lançados pela primeira vez, e eram altamente reembolsados", disse Perlman.

Fonte: edition.cnn.com