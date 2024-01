Mãe procurada por matar os seus dois filhos é detida no Reino Unido, segundo a polícia

As autoridades emitiram um mandado de captura para Kimberlee Singler, acusada de homicídio e tentativa de homicídio, depois de o seu filho de 7 anos e a sua filha de 9 anos terem sido encontrados mortos numa casa e de a sua filha de 11 anos ter sido enviada para o hospital, informou a CNN.

Singler foi presa "sem incidentes" num local não identificado no Reino Unido no sábado, de acordo com o Departamento de Polícia de Colorado Springs.

"Os detectives da unidade de homicídios do Departamento de Polícia de Colorado Springs continuam a trabalhar em estreita colaboração com várias agências de aplicação da lei na prossecução da investigação em curso", refere o comunicado.

O departamento disse que mais informações seriam divulgadas sobre a prisão numa conferência de imprensa numa data posterior.

A polícia respondeu inicialmente à casa de Singler a 19 de dezembro, depois de receber uma chamada para o 112 sobre um assalto. Quando chegaram, encontraram o seu filho de 7 anos e a sua filha de 9 anos mortos, segundo as autoridades. Encontraram também Singler e a sua filha sobrevivente de 11 anos, que foram ambas levadas para um hospital.

Inicialmente, Singler foi considerada uma vítima, com base no relatório inicial do roubo, mas tornou-se suspeita à medida que a investigação se desenrolava, disse a polícia do Colorado à CNN. Inicialmente, ela colaborou com a polícia, mas depois deixou de colaborar e a polícia não conseguiu entrar em contacto com ela.

"Até termos uma causa provável, não podíamos detê-la por qualquer motivo", disse Ira Cronin, oficial de informação pública do Departamento de Polícia de Colorado Springs, à CNN.

A sua filha de 11 anos teve alta do hospital alguns dias após o incidente. Está a recuperar dos ferimentos e não está com a mãe, acrescentou Cronin.

Singler enfrenta quatro acusações de homicídio em primeiro grau e duas acusações de tentativa de homicídio. As acusações por cada um dos alegados crimes foram duplicadas devido ao facto de as crianças terem menos de 12 anos, de acordo com um comunicado de imprensa.

Fonte: edition.cnn.com