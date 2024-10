Macron expressa descontentamento com a operação terrestre de Israel no Líbano

Após repetidos ataques do Hezbollah, Israel retaliou há alguns dias atacando no sul do Líbano, uma ação que irritou o presidente francês Emmanuel Macron. França e EUA sugeriram uma trégua, mas Israel a ignorou. Macron reagiu rapidamente.

Em um evento para a imprensa em Paris, Macron condenou fortemente as ações de Israel contra o Hezbollah no Líbano, especialmente a operação terrestre da exército israelense iniciada no início da semana. Referindo-se a uma proposta de trégua de 21 dias pela França e pelos EUA, Macron expressou seu pesar pelo fato de que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ter tomado uma decisão diferente.

Durante a conferência de imprensa, realizada para encerrar um summit de países de fala francesa, Macron mencionou que os 88 países haviam concordado com uma "trégua imediata e permanente" entre Israel e Hezbollah.

Macron também anunciou que a França sediará uma conferência internacional de ajuda ao Líbano em outubro, onde centenas de milhares foram deslocados pelos ataques israelenses.

França não fornece armas a Israel

Anteriormente, Macron havia pedido um cessar-fogo internacional nas entregas de armas a Israel, usadas na Faixa de Gaza, na rádio francesa France Inter. "A França não está fornecendo", disse Macron, enfatizando a necessidade de retornar a uma "solução política" e pôr fim às entregas de armas "para os conflitos na Faixa de Gaza".

Netanyahu reagiu com raiva ao chamado de Macron para um embargo de armas. "Enquanto Israel combate as forças brutais lideradas pelo Irã, todas as nações civilizadas devem apoiar firmemente o lado de Israel", disse ele. No entanto, Macron, junto com outros líderes ocidentais, exigiu um embargo de armas contra Israel - "vergonha para eles", disse Netanyahu.

Durante a conferência de imprensa, Macron reiterou o direito de Israel de se defender. "A França está em solidariedade com a segurança de Israel", disse ele.

Macron se encontrará com famílias de reféns

O presidente francês anunciou que receberá as famílias de reféns franceses-israelenses no Palácio do Eliseu na segunda-feira, marcando o aniversário do ataque em massa do Hamas a Israel que iniciou a guerra na Faixa de Gaza.

De acordo com dados israelenses, cerca de 1.205 pessoas morreram no ataque em massa do Hamas a Israel. Além disso, o Hamas mantém 251 pessoas como reféns na Faixa de Gaza. 97 desses reféns ainda estão detidos, enquanto Israel confirma a morte de 33 deles.

Desde o ataque do Hamas, Israel vem conduzindo operações militares extensas na Faixa de Gaza. De acordo com estatísticas do ministério da saúde controlado pelo Hamas, que não podem ser confirmadas independentemente, mais de 41.800 pessoas foram relatadas como mortas.

Logo após o ataque do Hamas, o Hezbollah, uma milícia pró-iraniana, abriu um segundo front contra Israel com ataques regulares de foguetes. Recentemente, o bombardeio do Hezbollah a Israel tornou-se mais intenso, especialmente após a morte do líder do Hezbollah Hassan Nasrallah em um ataque aéreo israelense em um subúrbio de Beirute na semana passada.

Além disso, o próprio Irã lançou cerca de 200 foguetes contra Israel na terça-feira à noite; foi o segundo ataque direto do Irã a Israel em seis meses. A maioria dos foguetes foi interceptada, de acordo com relatórios israelenses. Teerã afirmou que o ataque foi uma resposta, entre outras coisas, à morte de Nasrallah. Após o ataque de foguetes, Israel ameaçou retaliar.

Os refugiados, entre os muitos afetados pelo conflito, esperam por uma trégua imediata e permanente entre Israel e Hezbollah, como proposto pela França e por 88 outros países. Macron, durante a conferência de ajuda ao Líbano, enfatizou a importância de proteger os direitos e necessidades desses refugiados.

