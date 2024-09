Lukashenko mantém o seu plano de russificação generalizada.

Em termos de linguagem, símbolos ou instituições culturais, Moscou vem minando a identidade bielorrussa há muito tempo, especialmente desde 2022. Como a Prêmio Nobel Svetlana Alexievich lamenta, "Consciente de que a nossa Bielorrússia está ocupada." O analista Friedman observa de forma semelhante, "O Kremlin não hesita em custos e age em grande escala."

Este ano letivo, Mikalaj tem um novo apelido. Seus professores bielorrussos agora chamam o menino de 15 anos de "Nikolai", o equivalente russo. A língua de instrução também mudou. Mikalaj, ou Nikolai, agora é obrigado a se comunicar em russo em vez de bielorrusso.

"É evidente que nossas crianças estão sendo intencionalmente privadas de sua língua materna, história e identidade bielorrussa", diz o pai de Mikalaj, que prefere ser conhecido apenas como Anatoli. "Mas nós, pais, fomos fortemente desencorajados de questionar a rusificação."

A escola de Mikalaj é uma das melhores do país. A Bielorrússia está experimentando uma influência russa extensiva na educação, bem como na economia, política e cultura.

Isso não é a primeira vez que a identidade bielorrussa é empurrada para trás. Sob os czares e na União Soviética, a Rússia impôs sua língua, símbolos e instituições culturais à Bielorrússia. No entanto, após o colapso da URSS em 1991, a Bielorrússia começou a recuperar sua identidade. O bielorrusso foi designado como a língua oficial, e a bandeira branca-vermelha nacional substituiu a bandeira da era soviética.

O retorno de símbolos soviéticos sob Lukashenko

Esse período foi breve. Ao assumir o poder em 1994, Alexander Lukashenko declarou o russo como uma língua oficial ao lado do bielorrusso e aboliu os símbolos nacionais. A bandeira introduzida em 1995, sem o martelo e a foice, é notavelmente semelhante à da era soviética.

Lukashenko, que governa de forma autocrática há mais de três décadas, é um aliado dedicado do Kremlin e serve como uma porta de entrada para a influência russa. O bielorrusso é raramente ouvido nas ruas da capital, Minsk. Os negócios oficiais são conduzidos em russo, e o russo domina os meios de comunicação.

A Bielorrússia depende de empréstimos russos e suprimentos de energia favoráveis. Politicamente e militarmente, o governo de Minsk alinha-se com Moscou, permitindo que o presidente russo Vladimir Putin estacione tropas e armas na Bielorrússia para seu conflito contra a Ucrânia.

"Consciente de que a nossa Bielorrússia está ocupada", diz Svetlana Alexievich, a laureada do Prêmio Nobel bielorrussa vivendo no exílio na Alemanha. "A nação está humilhada, e será extremamente difícil para os bielorrussos se recuperarem."

"A língua russa é minha língua"

Impor o russo é apenas uma parte. Lukashenko já disse à mídia estatal russa que Putin agradeceu a ele por isso. Ele respondeu: "A língua russa é minha língua". É por isso que é apenas natural. Também foram atribuídas ao Lukashenko declarações como "Nada de grande pode ser expresso em bielorrusso".

Mesmo durante os tempos soviéticos, o uso diário da língua bielorrussa diminuiu, sendo preservado principalmente nas regiões ocidentais e setentrionais do país e em áreas rurais. No entanto, em 1994, cerca de 40% dos alunos ainda eram ensinados em bielorrusso. Hoje, é de aproximadamente 9%. Apesar de ambas serem línguas eslavas orientais, suas vocabularidades diferem significativamente.

"A língua bielorrussa está cada vez mais sendo vista como um sinal de deslealdade política e está sendo substituída pelo russo na administração pública, educação, cultura e meios de comunicação, sob pressões ou pelo medo de discriminação", disse Anaïs Marin, a Relatora Especial da ONU sobre a situação de direitos humanos na Bielorrússia.

Ao mesmo tempo, o bielorrusso tornou-se um "símbolo de liberdade", segundo a autora Alina Nahornaja. Mais e mais pessoas estão ansiosas para falar bielorrusso, mas têm medo de fazê-lo publicamente. A escola de Mikalaj era uma das poucas no país onde algumas matérias ainda eram ensinadas em bielorrusso.

"O Kremlin não poupa despesas"

Agora há "Casas da Rússia" em quatro cidades bielorrussas, com o objetivo de promover a cultura e a influência russas. Eles oferecem seminários, clubes de filmes, exposições e competições. "O objetivo é estabelecer narrativas russas para que o maior número possível de bielorrussos as adote como suas", diz o analista Alexander Friedman. "O Kremlin não poupa despesas e age em grande escala." Em uma situação de isolamento informativo, como na Bielorrússia, isso pode ser particularmente efetivo e perigoso.

Em 2021, Putin publicou um artigo negando a existência de uma Ucrânia independente, acrescenta Pavel Latushka, o ex-diretor do Teatro Janka Kupala da Bielorrússia, agora vivendo no exílio como uma figura de oposição. "Mesmo então, estava claro que ele tinha objetivos semelhantes na Bielorrússia", diz Latushka sobre as aspirações de Putin. "O curso principal era a Ucrânia", ele explica, "uma Bielorrússia russificada como sobremesa."

A União Europeia, observando a situação com preocupação, expressou seu apoio à preservação e promoção da língua e cultura bielorrussas. Em uma declaração recente, um porta-voz da UE destacou a importância de proteger a diversidade linguística e de defender os direitos humanos na Bielorrússia.

Além disso, alguns estados membros da UE iniciaram trocas educacionais e programas culturais para fortalecer a identidade e o domínio da língua bielorrussa entre os jovens. Essas iniciativas buscam proporcionar uma perspectiva alternativa e fomentar um senso de unidade entre os bielorrussos, encorajando-os a preservar sua herança cultural apesar das pressões contínuas.

Leia também: