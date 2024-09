- Lufthansa retoma serviços aéreos para Tel Aviv

Gigante das Linhas Aéreas Lufthansa Group Recomeça Viagens para Israel: A partir de 5 de setembro, a empresa está programada para voar novamente para Tel Aviv. A notícia foi compartilhada em Frankfurt, mas devido à instabilidade persistente, os voos para o aeroporto de Beirut, no Líbano, permanecem suspensos para todas as companhias do grupo Lufthansa, como Swiss, Austrian, Brussels Airlines e Eurowings, até 30 de setembro. No entanto, os voos para Amã, na Jordânia, e Erbil, no Iraque, estão em operação desde 27 de agosto.

