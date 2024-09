Lufthansa prolonga a interrupção de voos para Israel e Irã

Em meio a preocupações de segurança aumentadas, a Lufthansa expandiu o seu bloqueio de voos para Israel e Irã. Todos os voos para Tel Aviv e a capital de Teerã estão suspensos até 24 de setembro, terça-feira, como declarado pela empresa. Até então, a Lufthansa evitará ambos os espaços aéreos israelense e iraniano. Além disso, a suspensão de voos para Beirute, a capital do Líbano, foi estendida além dos planos iniciais, chegando até 26 de outubro.

A empresa está de olho na situação e a reavaliará em breve. Passageiros afetados por essas mudanças podem modificar a data da viagem sem custos adicionais ou optar por um reembolso total da taxa da passagem.

Após os supostos explosões simultâneas de vários rádios portáteis no Líbano, a Lufthansa anunciou na terça-feira que suspenderia os voos para Israel e Teerã por pelo menos dois dias. Inicialmente, as companhias aéreas do grupo Lufthansa, incluindo a Suíça, a Áustria, as Linhas Aéreas Bruxelas e a Eurowings, foram proibidas de operar no aeroporto de Beirute até 30 de setembro - essa proibição agora foi estendida.

