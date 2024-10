Liz Cheney vai juntar forças com Kamala Harris em um local crítico para as eleições.

O comício político marca a mais recente iniciativa da ex-deputada de Wyoming para persuadir eleitores indecisos a se desviarem de Donald Trump, com menos de cinco semanas até o Dia das Eleições. Cheney, que anteriormente disse à CNN que seu objetivo principal era impedir que Trump recuperasse a Casa Branca, apoiou Harris no mês passado na Carolina do Norte, outro estado crucial.

“Acredito que é essencial que as pessoas reconheçam não apenas o perigo que Trump representa, que deveria dissuadi-los de votar nele, mas também acho que não temos o luxo de escrever nomes de candidatos, especialmente em estados indecisos”, expressou Cheney durante um discurso na Universidade Duke no início de setembro. Ela subsequentemente afirmou sua expectativa de fazer campanha contra Trump em estados-chave durante o outono.

No evento de campanha em Ripon, lar de uma escola histórica reconhecida como a origem do Partido Republicano, Harris fará um apelo direto aos eleitores republicanos e independentes, de acordo com um oficial de campanha. Ela é esperada para enfatizar a importância histórica de Ripon e comprometer-se a defender a lei e a Constituição, mesmo que discorde de suas visões sobre questões políticas.

A inabalável hostilidade de Cheney em relação a Trump e seus esforços para anular as eleições de 2020, como seu voto para impeachment, levou os republicanos da Câmara a demiti-la como presidente da conferência e substituí-la por uma confidente próxima de Trump, a deputada de Nova York Elise Stefanik. Cheney subsequentemente serviu como vice-presidente da comissão especial da Câmara que investigou o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Ela acabou perdendo seu assento no Congresso em uma primária de 2022 para um candidato apoiado por Trump.

Em resposta à decisão de Cheney de aparecer com Harris, a porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt, direcionou a CNN para uma publicação nas redes sociais de agosto de 2020 de Cheney logo após Joe Biden ter escolhido Harris como sua companheira de chapa.

“.@KamalaHarris tem um registro de votação mais liberal do que Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Suas visões radicais de esquerda - aumentar os impostos, proibir vendas de armas, fundos dos contribuintes para aborto e cuidados de saúde para imigrantes ilegais, eliminar o seguro de saúde privado - seriam prejudiciais para os Estados Unidos”, publicou Cheney em 12 de agosto de 2020**.

Cheney disse em setembro que tinha significativas discordâncias políticas com Harris em vários temas, mas escolheu apoiá-la este ano porque acredita que “aqueles de nós que apoiam a defesa de nossa democracia, nossa Constituição e a durabilidade de nossa república têm a obrigação, neste ciclo eleitoral, de colocar esses princípios acima da política”.

Vários republicanos apoiaram Harris em sua tentativa de derrotar Trump, incluindo o pai de Cheney, o ex-vice-presidente Dick Cheney; o ex-deputado de Illinois Adam Kinzinger; o ex-lieutenant governor da Geórgia Geoff Duncan; e o ex-senador do Arizona Jeff Flake.

Recentemente, Cassidy Hutchinson, a ex-assistente da Casa Branca que prestou depoimento à comissão da Câmara que investiga a insurreição de 6 de janeiro, acrescentou seu apoio à lista, afirmando na MSNBC na quarta-feira: “O caráter de nossos líderes também importa”.

Cheney tem consistentemente procurado contrapor a influência de Trump nas eleições. Nas eleições de meio de mandato de 2022, o comitê de ação política que ela lançou fez uma compra de anúncios para incentivar os eleitores da Arizona a rejeitar a candidata republicana à governadora Kari Lake e o candidato republicano à secretaria de estado Mark Finchem. Além disso, ela fez campanha a favor de dois democratas moderados em corridas competitivas para a Câmara naquele ano.

Esforço expandido para engajar eleitores republicanos

Os esforços da campanha para obter votos republicanos irão além do evento de Cheney.

O evento de campanha em Ripon iniciará uma série de eventos semelhantes, direcionados a eleitores desiludidos com Trump e principalmente preocupados com a proteção da Constituição, de acordo com um oficial da campanha de Harris. Outros eventos serão organizados na Pensilvânia, Michigan, Arizona, Nevada, Geórgia, Carolina do Norte e Wisconsin.

A campanha Harris-Walz está alocando consideráveis recursos financeiros para essa causa, como parte de uma estratégia de mídia paga de mais de sete figuras, confirmou o oficial da campanha. Em comparação, a equipe de Trump engajou democratas antigos como porta-vozes, mas não há um movimento equivalente “Democratas para Trump”.

O alcance de Harris aos republicanos incluirá um novo anúncio com foco na economia, com uma mensagem direto à câmera de um eleitor de Trump duas vezes expressando preocupações sobre como as políticas econômicas de Trump afetariam pessoas como ele, disse o oficial da campanha. Este anúncio, “Tem Nossas Costas”, foi inicialmente compartilhado com a CNN e será exibido em plataformas digitais como YouTube TV, como parte das reservas publicitárias de 370 milhões de dólares da campanha entre o Dia do Trabalho e o Dia das Eleições.

“Entendemos que esses votos são cruciais, e estamos continuando a investir em cada dia para conquistar os milhões de republicanos que estão prontos para superar o desordem, extremismo e divisão causados por Donald Trump”, disse Austin Weatherford, diretor nacional de engajamento republicano da campanha Harris-Walz, em um comunicado.

Não todos os democratas acreditam que essa estratégia é a melhor.

A deputada estadual da Geórgia Ruwa Romman, a primeira mulher muçulmana eleita para o corpo, tem sido particularmente vocal nas redes sociais sobre suas preocupações com a equipe de Harris se concentrando emendos de republicanos proeminentes como Cheney.

“Parece que a campanha está tentando operar uma campanha Biden, e isso está causando um dano significativo a Harris”, publicou ela no X.

“Os republicanos não podem nos salvar, e promover seus endossos está tendo um efeito prejudicial”, afirmou Romman.

O comício político em Ripon é parte de uma estratégia maior da campanha de Harris para conquistar eleitores republicanos desiludidos, especialmente aqueles preocupados com a proteção da Constituição. O apoio de Cheney a Harris no mês passado, apesar de suas significativas discordâncias políticas, é um testemunho desse esforço.

