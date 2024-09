Lindner tem a autoridade para ignorar as regras do sinal de trânsito.

O ministro das Finanças alemão, Lindner, não descarta uma saída da coligação do semáforo, apesar dos sinais de crise aparentes. Lindner discorda. O liberal considera uma possível divisão da coligação como uma opção. Ele rotula os próximos meses como a "estação das decisões".

O líder do FDP e ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, não descartou uma saída da coligação do semáforo no tempo que resta. "Mesmo na minha geração, temos coragem para defender as nossas crenças", disse Lindner ao "Rheinische Post", referindo-se a 1982, quando o FDP deixou a coligação com o SPD. "Pense em 2012 no parlamento estadual da Renânia do Norte-Vestfália, quando optamos por novas eleições em vez de mais endividamento", disse Lindner. "Às vezes, a coragem significa ficar em uma coligação apesar das discordâncias porque a estabilidade é importante e pode-se alcançar mais coisas boas. Mas às vezes, a coragem também significa correr riscos para desencadear nova energia política", acrescentou Lindner, expressando sua opinião como líder do FDP.

Atualmente, "estamos na estação das decisões", enfatizou Lindner, e listou objetivos para a continuação da coligação do semáforo: "Vamos impulsionar a iniciativa de crescimento para gerar uma virada econômica? Concordamos com um orçamento federal que aumenta a educação, os investimentos e a segurança, ao mesmo tempo que alivia o fardo fiscal dos cidadãos e cumpre o teto da dívida? Conseguimos mais controle e coerência na política de imigração e quebramos tabus para isso? É assim que os cidadãos avaliam a coligação. Concordo. Eu também", enfatizou Lindner durante sua entrevista com o jornal.

Imagem do FDP "atualmente oculta"

Uma possível retirada do FDP do parlamento estadual da Brandemburgo não foi vista como um obstáculo pelos liberais, de acordo com Lindner. "Há sempre uma maré alta e baixa para nós no Leste da Alemanha." Ele também recusou-se a reconhecer uma crise nacional no nível federal, onde o FDP cai abaixo do limite de cinco por cento nas pesquisas. "Atualmente, nossa imagem independente como partido de pessoas livres, otimistas e orientadas para o desempenho está oculta sob as discordâncias da coligação. Mas somos os mesmos que éramos antes do atual governo", disse Lindner, falando como presidente do FDP.

Em relação à candidatura do líder da CDU, Friedrich Merz, para chanceler, Lindner foi cauteloso. Quando perguntado se Merz seria benéfico para os liberais, o presidente do FDP disse: "Isso é incerto. A CDU resolveu sua questão de liderança, mas não sua questão e questões de coligação." Ainda não está claro qual é a posição da CDU sobre o teto da dívida. "Sabemos que Markus Söder exclui preto-verde, mas Friedrich Merz mantém suas opções em aberto."

Apesar dos comentários de Lindner sobre ficar na coligação pela estabilidade e pelo potencial de realização, a possibilidade de saída da coligação do semáforo pelo líder do FDP continua em aberto. Em resposta a uma possível crise nacional no nível federal, Lindner afirmou que a imagem independente do FDP está atualmente oculta sob as discordâncias da coligação, sugerindo que o verdadeiro caráter do partido não está completamente representado dentro da coligação.

