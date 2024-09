- Linder propõe uma reunião sobre imigração com Scholz, Merz e Habeck.

Após o colapso das negociações sobre migração entre a coalizão do tráfego de luz e a União, o líder do FDP, Christian Lindner, está pedindo outro esforço para diálogos de alto nível. O líder da fração da União, Friedrich Merz, deveria negociar com o Chanceler Olaf Scholz (SPD), o Ministro da Economia Robert Habeck (Verdes) e ele mesmo, sugeriu Lindner na plataforma X. "O cancelamento da União da cúpula de asilo não deve ser a última palavra", afirmou Lindner, "Resolvemos esse assunto juntos". A Alemanha precisa de controle e consequências nas questões migratórias.

Outros políticos do tráfego de luz acusaram a União de ser irresponsável e falta de trabalho em equipe devido ao colapso das negociações, enquanto a maior força de oposição acusou a coalizão de falta de vontade de limitar a imigração ilegal. Em um discurso apaixonado, o próprio Chanceler Scholz criticou vigorosamente o líder da CDU, Merz.

O debate é esperado para moldar hoje a disputa entre os principais políticos durante as negociações orçamentárias no Bundestag.

Merz havia declarado as negociações migratórias com o governo um fracasso anteriormente. Scholz e Merz não participaram das duas reuniões na semana passada e na terça-feira. O lado do tráfego de luz foi representado pelo Ministro do Interior Nancy Faeser (SPD), pelo Ministro da Justiça Marco Buschmann (FDP) e pelo Ministro das Relações Exteriores Annalena Baerbock (Verdes), enquanto a União foi representada pelo líder dos negócios parlamentares Thorsten Frei (CDU).

Scholz criticou a União por "teatro provincial".

Olhando para a abordagem da União, Scholz disse em um discurso noturno no festival de verão do SPD no Círculo de Seeheim: "A saída desta rodada já estava prevista". E isso é "humilhante para os responsáveis", criticou o Chanceler. "Liderança requer caráter, honestidade e firmeza para este país. E não tais pequenos truques e teatro provincial".

A Ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock também criticou a União. "Está claro que nem todos os senhores que apareceram nas negociações no Ministério do Interior estavam interessados em cooperação", disse Baerbock ao editorial da Alemanha (RND). O líder verde Omid Nouripour falou de uma "novela" no portal de notícias "t-online". "Se eles conseguirem encontrar o caminho de volta para a seriedade, podemos continuar a conversar", disse ele no ARD "Tagesthemen".

A União exige um "sinal de parada nas fronteiras".

O tráfego de luz e a União retomaram as discussões sobre política migratória, envolvendo representantes dos estados, após o ataque suspeito de islamista com faca em Solingen. Após a segunda rodada, Merz criticou que a coalizão não parece capaz de rejeições abrangentes nas fronteiras alemãs - que ele havia feito uma condição anteriormente. "Com isso, o esforço para encontrar um caminho comum falhou", acrescentou ele. Ele falta liderança do Chanceler Scholz.

"Hoje prova novamente: O governo federal não está pronto para uma virada na migração", disse o Ministro-Presidente de Hesse, Boris Rhein (CDU), à Agência de Notícias da Alemanha. "Precisamos de um sinal de parada real nas fronteiras alemãs, porque o ponto de quebra foi atingido", exigiu Rhein no "Heute Journal" do ZDF.

A proposta de Faeser

O Ministro do Interior Federal Faeser propôs um modelo durante a discussão para agilizar o transferência de solicitantes de asilo já registrados em outros lugares para os estados europeus responsáveis no futuro. O Ministro da Justiça Buschmann afirmou que manter pessoas em áreas fronteiriças é mais eficaz do que empurrá-las de volta através da fronteira verde, pois aquelas empurradas de volta provavelmente tentariam outra entrada em outro ponto. O governo do tráfego de luz, segundo Faeser, agora perseguirá esses planos sem a União.

Rhein, atualmente também presidente da Conferência de Ministros-Presidentes, contra-argumentou: "A proposta permite que os migrantes entrem inicialmente. A partir daí, torna-se extremamente complexo - sobrecarregando a justiça e a polícia federal com um processo demorado e trabalhoso com poucas chances de sucesso". Ele descreveu como uma "monstruosidade burocrática". A Ministra do Interior de Baixa Saxônia, Daniela Behrens (SPD), no entanto, vê a proposta do governo federal como uma "maneira viável de reduzir os números de acesso e incentivos para viagens adicionais de outros estados da UE para a Alemanha".

Representantes do SPD e Verdes levantaram preocupações jurídicas europeias sobre a proposta da União de retorno imediato, mesmo sem uma proibição de entrada, daqueles que procuram asilo na fronteira.

O FDP pede o retorno à mesa de negociações

O presidente do grupo parlamentar do FDP, Christian Dürr, afirmou durante a discussão que eles ofereceram "para introduzir o modelo da União, que prevê retornos simples, em certos pontos de fronteira". No entanto, a União deixou as negociações. "O CDU e CSU devem retornar à mesa de negociações e implementar isso juntos conosco", exigiu Dürr.

Lewe (CDU), presidente da Associação de Cidades e Municípios, criticou que as negociações terminaram sem resultado. "No entanto, esperamos que a porta não esteja finalmente fechada", disse ele aos jornais do grupo de mídia Funke.

Conflito antecipado no Bundestag

Scholz e Merz se encontrarão hoje no tradicional debate geral sobre o orçamento para o próximo ano. O debate é tradicionalmente aberto pelo líder da oposição, Merz, seguido pelo Chanceler, então pelas outras frações. O debate geral é o ponto alto da semana orçamentária no Bundestag e é tradicionalmente usado pela oposição para acertar contas com a política do governo.

