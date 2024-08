- Líderes do ramo leste da Edeka expressam distanciamento da iniciativa anti-AfD

Edeka Assume Posição Firme Contra o AfD Antes das Eleições Estaduais na Saxônia e Turíngia, Utilizando uma Campanha de Marketing. No entanto, este Movimento Causou Desacordo Dentro das Fileiras da Empresa. Várias Filiais nos Estados Alemães do Leste Estão se Distanciando das Ações da Edeka. Gestores de Lojas Locais, Utilizando Plataformas de Mídia Social como Facebook e Instagram, Expressaram que Não Se Involvem em Questões Políticas e Não Apoiam a Campanha da Empresa Mãe.

Um comunicado da "Nah und Gut em Saxon Bockau", também afiliada à Edeka, afirma: "Não compreendemos nem endossamos por que a Edeka está expressando opiniões políticas, e nos distanciamos firmemente disso." Seus mercados atendem a todos, e eles operam independentemente como varejistas para sua comunidade. Expressar opiniões políticas como uma corporação coloca "nossa existência e empregos" em risco, eles acrescentam, enfatizando sua dependência de cada cliente.

Sentimentos semelhantes foram compartilhados pelos proprietários de mercados Edeka em Halberstadt, Aschersleben e Zerbst, todos da Saxônia-Anhalt. Todas as três declarações incluem a frase: "Eu sou um varejista de alimentos, não um político, e não me envolverei com tais questões usando minha loja!"

Edeka e a Campanha Anti-AfD

A Edeka publicou um anúncio de página inteira no "Frankfurter Allgemeine Zeitung", no semanário "Die Zeit" e nas redes sociais. Intitulado "Por que azul não é uma opção na Edeka", o anúncio se refere à cor azul utilizada pelo partido AfD.

O anúncio apresenta vários frutos e vegetais, como pepinos, brócolis, bananas, cerejas e morangos. O texto diz: "Na seção de frutas e vegetais, há uma variedade de cores para escolher." Ele continua: "A evolução nos ensinou: azul não é uma boa escolha. Na Alemanha, os azuis já são a maior ameaça para uma sociedade diversificada."

O partido AfD respondeu à campanha de marketing da Edeka. Torben Braga, porta-voz adjunto do conselho estadual da Turíngia, agradeceu a uma rede social não especificada pelo "apoio assíduo" na campanha eleitoral. Ele se dirigiu à Edeka, dizendo: "Seus clientes, empregados e fornecedores também votam em nós."

Associação de Varejo HDE Também Critica o AfD

A Associação Alemã de Varejo (HDE) também expressou publicamente sua opinião esta semana. O presidente Alexander von Preen pediu um voto para os partidos democráticos. "Apenas posso alertar todos os partidos para não distorcer as normas sociais em direção à exclusão e ao ódio", disse ele. "Isso não leva a sociedade e a economia para um futuro próspero, mas para um beco sem saída", acrescentou.

De acordo com a HDE, atualmente há cerca de 120.000 vagas no varejo. "De onde virá toda a mão de obra necessária se os políticos exclusivistas e isolacionistas chegarem ao poder?" von Preen perguntou. Ele descreveu o AfD como perigoso e irresponsável: "Com Bjorn Hocke, uma figura de liderança do AfD, revelou novamente seu desejo de falência para empresas familiares que publicamente apoiam uma campanha pela diversidade na sociedade e na economia", von Preen apontou.

Von Preen se refere à campanha "Feito na Alemanha - Feito pela Diversidade", uma iniciativa de mais de 40 empresas alemãs. Os participantes incluem a cadeia de drogarias Rossmann, a fabricante de motosserras e equipamentos de jardinagem Stihl, o conglomerado alimentar Pfeifer & Langen, o fabricante de eletrodomésticos Vorwerk e o especialista em áudio Sennheiser. O candidato principal do AfD na Turíngia, Höcke, criticou a campanha em um evento eleitoral no fim de semana em Sommerda, de acordo com um relatório da MDR, chamando-a de hipocrisia. "Espero que essas empresas enfrentem instabilidade econômica séria", disse Höcke.

O candidato principal do AfD na Turíngia, Höcke, criticou a campanha "Feito na Alemanha - Feito pela Diversidade", que envolve várias empresas proeminentes na Alemanha, chamando-a de hipocrisia e desejando instabilidade econômica para aquelas envolvidas. Apesar disso, o porta-voz adjunto do conselho estadual do AfD na Turíngia, Torben Braga, agradeceu a uma plataforma de mídia social não especificada pelo seu apoio durante a campanha eleitoral e reconheceu que os clientes e empregados da Edeka também votam no partido.

Leia também: