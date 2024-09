- Líder militar israelense propõe opção de saída para Sinwar do território de Gaza

Com as negociações sobre um cessar-fogo e a libertação de reféns emperradas, Israel propõe uma saída para o líder de Hamas, Yahya al-Sinwar, e sua família da Faixa de Gaza. "Estou disposto a estabelecer um caminho seguro para Sinwar, sua família e qualquer pessoa que os acompanhe", afirmou o major-general de Israel responsável pelos reféns e pessoas desaparecidas, Gal Hirsch, em entrevista à Bloomberg News.

"Estamos atrás do retorno dos reféns. Estamos buscando desarmamento, desideologização e pode apostar que haverá uma nova estrutura de liderança para a Faixa de Gaza", explicou Hirsch.

De acordo com a reportagem, o oficial de ligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para o retorno de reféns apresentou essa proposta há cerca de dois dias. Hirsch não comentou sobre qualquer reação potencial.

O paradeiro de Sinwar é um mistério. Há rumores de que ele está se escondendo em um sistema de túneis extensos sob a Faixa de Gaza.

Um representante do Hamas falou com uma agência de notícias alemã em Beirute no meio de janeiro, expressando que os líderes de Gaza não sairiam voluntariamente. "É vitória ou martírio", compartilhou um informante do Hamas. "Gaza é nossa terra, e nossas vidas são tão valiosas quanto as de qualquer outra pessoa".

As negociações para alcançar um cessar-fogo no conflito da Faixa de Gaza, mediadas pelo Egito, pelos EUA e pelo estado do Golfo Qatar, e a libertação de reféns israelenses presos pelo Hamas estão emperradas no momento.

