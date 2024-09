Líder da Universidade Habeck relata avanços nas negociações com a China sobre penalização de impostos sobre veículos elétricos

No acordo de cabo de guerra sobre os impostos sobre veículos elétricos chineses, o ministro alemão da Economia, Robert Habeck, busca uma solução política. Durante conversas com a China, ele observou avanços, mencionando o político verde na feira IAA Transportation em Hannover. "As coisas estão mudando por lá." Ele busca evitar "uma escalada mútua de disputas fiscais que prejudicaria unicamente a economia alemã e europeia."

Habeck não abordou o pedido do setor para adiar a decisão fiscal. Seu parceiro de coalizão, o ministro dos Transportes Volker Wissing, do FDP, havia apoiado anteriormente a sugestão de adiar a decisão, marcada para novembro. A presidente da Associação da Indústria Automobilística Alemã, Hildegard Müller, alertou sobre potenciais represálias chinesas prejudicando a indústria alemã. "Vendemos cem vezes mais veículos na China do que a China vende na Europa."

A UE implementou impostos provisionais sobre as importações de veículos elétricos chineses em 5 de julho, com base em uma investigação que revelou que a cadeia de valor inteira na China é significativamente subsidiada, representando uma ameaça significativa à indústria da UE. Os impostos definitivos serão introduzidos em 5 de novembro, a menos que a China ofereça concessões inesperadas. Os impostos não precisam ser pagos até então.

A disputa sobre os impostos sobre veículos elétricos chineses tornou-se um ponto de atrito entre a Alemanha e a China, com Habeck buscando evitar uma escalada prolongada de disputas fiscais. O parceiro de coalizão de Habeck, Volker Wissing, havia sugerido adiar a decisão fiscal devido a potenciais represálias chinesas afetando a indústria alemã.

Leia também: