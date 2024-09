Líder da BSW: Coalizões não se formarão sem críticas à política da Ucrânia

Após as eleições na Saxônia e Turíngia, a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) não irá se encontrar com o líder estadual da AfD, Björn Höcke, para discutir uma coalizão na Turíngia. Mohammed Ali, presidente federal da BSW, expressou suas opiniões no programa Frühstart da ntv na manhã seguinte: "Recusamos categoricamente uma coalizão com a AfD, então não é necessário." O partido é inaceitável como parceiro de coalizão devido a suas ideologias de extrema-direita e membros que se alinham com vistas fascistas. "Enquanto isso persistir, não é para nós."

Apesar disso, Mohamed Ali está aberto à possibilidade de discutir a participação da BSW no governo na Saxônia e Turíngia. Ela reconheceu: "Estamos abertos a discutir", uma vez que compartilhamos interesses comuns com a CDU, SPD e o Partido da Esquerda em áreas como educação, saúde, segurança interna e infraestrutura. No entanto, melhorias significativas nesses setores para o povo da Turíngia ou Saxônia seriam uma condição para a participação da BSW.

Mohamed Ali mencionou que a cooperação com a Esquerda não está fora de questão. "Não descartamos – a Esquerda é um partido democrático, então podemos interagir com eles."

Em relação à política externa, Mohamed Ali também estabeleceu condições para a participação da BSW no governo. Os governos estaduais deveriam defender a diplomacia e uma solução negociada no conflito da Ucrânia, rejeitar o deployment de mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha e adotar uma postura crítica sobre entregas de armas à Ucrânia.

Descontentes com as Críticas de Linnemann

Antes de potenciais discussões entre a CDU e a BSW, comentários do secretário-geral da CDU, Linnemann, sobre Sahra Wagenknecht causaram frustração dentro de seu partido. A copresidenta Mohamed Ali respondeu às suas análises com descontentamento, afirmando: "Recebi seus comentários com descontentamento." Ela questiona a ideia de Linnemann de que Wagenknecht é simultaneamente de extrema-esquerda, extrema-direita e comunista. "Acho que o Sr. Linnemann pode precisar rever sua perspectiva equivocada um pouco", afirmou Mohamed Ali.

Essa postura pode potencialmente apresentar desafios para possíveis coalizões na Saxônia e Turíngia. "Se a CDU e principalmente o partido estadual aderirem a essa postura, então será impossível avançar construtivamente", disse a presidente da BSW. Veremos o que acontecerá durante as negociações.

Após as derrotas dos partidos do arco-íris nas eleições estaduais do leste, Mohamed Ali pediu eleições federais antecipadas. "Temos uma eleição federal regular chegando em um ano – se uma mudança ocorrer antes, nós a recebemos de bom grado." O descontentamento do eleitorado durante as eleições estaduais serviu como um claro aviso ao governo do arco-íris.

