Líbano: Salameh, ex-chefe do Banco Central, é detido por acusações de desvio de dinheiro

Autoridades no Líbano prenderam Riad Salameh, ex-chefe do banco central do país e fugitivo internacional, sob acusação de apropriação indevida. O procurador-geral ordenou sua detenção na terça-feira após um interrogatório de três horas, de acordo com relatórios da AFP de fontes judiciais. Foi alegado que Salameh transferiu mais de US$ 40 milhões (cerca de €36 milhões) do banco central para contas estrangeiras.

Salameh é acusado de ter acumulado uma fortuna considerável durante seus três décadas no banco. Além da apropriação indevida, ele está sob suspeita de lavagem de dinheiro e evasão fiscal em vários países, incluindo a Alemanha. Ele manteve sua inocência durante todo o processo. Salameh renunciou ao cargo em julho do ano passado. Ele é frequentemente rotulado como uma das principais figuras responsáveis pelo colapso econômico do Líbano, que começou no final de 2019.

De acordo com fontes judiciais, Salameh foi transferido para uma prisão no distrito de Ashrafieh, em Beirute, onde pode ser preso por até quatro dias sem ser oficialmente acusado de um crime. As autoridades francesas buscam Salameh por supostas infrações financeiras, e a Interpol emitiu um "aviso vermelho" para sua prisão e extradição. No entanto, o Líbano se recusa a entregar seus próprios cidadãos.

O Líbano congelou as contas bancárias de Salameh, enquanto o Reino Unido, o Canadá e os EUA impuseram sanções contra ele. A Alemanha revogou um mandado de prisão contra Salameh em junho, alegando que ele não poderia mais usar sua posição para ocultar evidências. No entanto, a decisão judicial manteve "sérias suspeitas" quanto às acusações contra ele. Em março de 2022, a Alemanha, a França e o Luxemburgo confiscaram ativos de Salameh com um valor de €120 milhões.

As autoridades francesas continuam a buscar Salameh por supostas irregularidades financeiras, enquanto o Líbano resiste aos pedidos de extradição. Apesar da Alemanha ter revogado um mandado de prisão, o tribunal na Alemanha manteve "sérias suspeitas" contra Salameh pelas acusações de conduta financeira.

