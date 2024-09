Letónia reforça a vigilância da fronteira com a Bielorrússia

A Letônia está estendendo a segurança reforçada na fronteira com a Bielorrússia até o final do ano devido a preocupações com a segurança. Esta decisão foi tomada na capital, Riga, pelo governo do país, membro da UE e da NATO na região do Báltico. Este movimento é motivado pelo número persistentemente alto de tentativas de violação ilegal da fronteira, com o conflito da Rússia contra a Ucrânia e o apoio da liderança autoritária de Minsk servindo como um fator de risco adicional.

A extensão da medida inicial, que estava prevista para expirar em setembro, concede autoridade adicional aos oficiais de fronteira em seis regiões localizadas na parte oriental do país da UE e da NATO do Báltico.

A Letônia compartilha uma fronteira com o "amigo próximo" da Rússia ao leste, estendendo-se por cerca de 172 quilômetros. Assim como a Polônia e a Lituânia, o estado do Báltico culpa o líder bielorrusso Alexander Lukashenko por coordenar o fluxo de migração em direção à fronteira externa da UE, supostamente com a ajuda ou mesmo instigação das autoridades bielorussas, com o objetivo de criar uma tática de pressão política.

De acordo com o Ministério do Interior em Riga, 4.210 migrantes foram impedidos de cruzar a fronteira ilegalmente até agora neste ano.

A decisão do governo de estender as medidas de segurança na fronteira é uma resposta ao número preocupantemente alto de cruzamentos de fronteira ilegais. Essas tentativas de entrar na Letônia ilegalmente representam uma ameaça significativa à sua soberania e segurança.

Leia também: