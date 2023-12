LER: Secretário de Estado do Maine retira Trump das eleições primárias de 2024

Esta medida faz do Maine o segundo estado a desqualificar Trump - que procura regressar à Casa Branca e continua a ser o primeiro classificado do Partido Republicano - depois de o Supremo Tribunal do Colorado ter decidido fazer o mesmo no início deste mês.

Leia abaixo a decisão do funcionário eleitoral.

Fonte: edition.cnn.com