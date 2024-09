Legislador de Nebraska dá um golpe aos planos de Trump, declarando oposição à alteração dos regulamentos eleitorais do estado.

Senador Mike McDonnell, um democrata anterior que recentemente mudou para o GOP, declarou na segunda-feira que não apoiaria a alteração da lei do Nebraska antes das eleições de novembro. Ele afirmou: "Dadas as circunstâncias, fica claro para mim que não é o momento certo, 43 dias antes do Dia das Eleições, para implementar essa mudança". Ele informou ao Governador Jim Pillen que manteria sua posição de longa data e se oporia a qualquer tentativa de modificar o sistema de colégio eleitoral do Nebraska antes das eleições de 2024.

McDonnell tinha sido visto como um dos poucos republicanos com chances de alterar a lei antes de novembro. Ele deixou claro que não tinha intenção de apoiar mudanças tão perto da eleição.

"Os eleitores do Nebraska, não os políticos de nenhum partido, devem ter a palavra final na escolha do Presidente", disse McDonnell. "Gostaria de agradecer aos eleitores que entraram em contato comigo por participarem ativamente da democracia e por mostrarem aos Estados Unidos do que os Nebraskans são feitos - independentes, orgulhosos de nossa grande cidade de Omaha e profundamente dedicados ao ideal democrático americano".

A batalha por um único voto eleitoral do 2º distrito congressional do Nebraska, muitas vezes referido como o "ponto azul" de Omaha, tornou-se um símbolo de quão próxima está a disputa entre Trump e Kamala Harris.

Mesmo que Harris conquistasse os estados da "parede azul" de Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, mas não conseguisse outros estados-chave, ela ainda precisaria do voto eleitoral do 2º distrito do Nebraska para alcançar os 270 votos eleitorais necessários para vencer a presidência.

Trump acredita que garantirá quatro votos eleitorais do Nebraska, mas é o quinto que o deixa cada vez mais ansioso - o que levou ele e seus aliados republicanos a lançarem uma tentativa tardia de mudar a lei eleitoral do Nebraska pouco antes das eleições. Ele se dirigiu a uma reunião de senadores estaduais na semana passada, instando-os a alterar a lei eleitoral antes de novembro.

Trump conseguiu todos os cinco votos eleitorais do Nebraska em 2016, mas só conseguiu garantir quatro em 2020, com Joe Biden conquistando a cadeira da área de Omaha. A campanha de Harris está investindo milhões para tentar reconquistar esse único voto eleitoral, com um esforço de base crescendo em frente aos jardins de Omaha, com sinais de jardim com pontos azuis, um símbolo de esperança para os democratas em um mar vermelho do Nebraska.

A presidente do Partido Democrata do Nebraska, Jane Kleeb, elogiou a decisão de McDonnell na segunda-feira.

"O Nebraska tem uma rica tradição de independência, e nosso sistema eleitoral reflete isso, garantindo a representação genuína da vontade do povo sem influência externa", disse Kleeb em um comunicado à CNN. "O senador McDonnell está resistindo firmemente à pressão de entidades de fora do estado para proteger a voz dos Nebraskans em nossa democracia".

Pillen, governador republicano do Nebraska, havia dito que ainda estava aberto a convocar uma sessão especial da Legislatura do Nebraska antes das eleições de novembro para alterar a lei, mas apenas se houvesse apoio suficiente. Uma tentativa de modificar a lei única do Nebraska e do Maine falhou anteriormente neste ano.

A declaração de McDonnell na segunda-feira pareceu pôr fim ao assunto neste ano, segundo funcionários.

Pillen e a campanha de Trump não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A posição de McDonnell contra a alteração da lei do Nebraska antes da eleição mostra seu compromisso em defender o princípio da autonomia do eleitor na política. A política em torno do voto eleitoral do Nebraska tem enfatizado a importância de cada voto na determinação da presidência.

Leia também: