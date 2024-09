Laura Loomer, uma agitatora de direita que propagou teorias da conspiração do 11 de Setembro, influenciando a busca de Trump por um discurso.

A evento contou com dois pesos pesados do círculo íntimo de Trump: os gerentes de campanha Chris LaCivita e Susie Wiles. Perto dali estava outra figura significativa, cuja influência no candidato republicano não deve ser subestimada: a agitadora de direita Laura Loomer.

O dia 11 de setembro foi uma data incomum para Loomer acompanhá-lo, dada suas transgressões passadas. No ano anterior, ela postou um vídeo nas redes sociais sugerindo que os ataques de 11 de setembro foram um "trabalho interno", uma teoria da conspiração infundada que continua a acrescentar sofrimento às famílias das vítimas e sobreviventes do 11 de setembro. Os posts controvertidos de Loomer nas redes sociais culminaram em uma suspensão do Twitter, que só foi reativada após a compra da plataforma por Elon Musk.

Quando questionada sobre a presença de Loomer nas viagens de Trump para Nova York e Pensilvânia, uma representante da campanha optou por se concentrar no evento bipartidário com a vice-presidente Kamala Harris e o presidente Joe Biden, em vez de abordar Loomer diretamente.

"O dia foi sobre honrar as almas perdidas, seus entes queridos e os indivíduos corajosos que se sacrificaram para salvar seus compatriotas naquele dia fatídico", disse a representante.

Em uma conversa telefônica com a CNN, Loomer explicou sua presença no memorial, afirmando: "Não entendo toda essa confusão em torno da minha presença em uma homenagem ao 11 de setembro. Na verdade, as pessoas que receberam o presidente Trump no memorial agradeceram pela minha presença".

Ela também se defendeu, alegando: "Nunca neguei que extremistas muçulmanos foram responsáveis pelos ataques de 11 de setembro. Na verdade, é porque dedico tanto tempo a discutir as ameaças do extremismo islâmico nos Estados Unidos que a mídia me rotula como anti-muçulmana".

A presença de Loomer perto de Trump nos últimos dias reflete sua crescente influência sobre ele. Com acesso direto ao seu número pessoal, ela o utiliza para entrar em contato com ele, de acordo com uma fonte familiar com sua relação. Outra fonte mantém que ela respeita sua equipe e segue os processos de comunicação habituais quando tenta contatá-lo.

Loomer acompanhou Trump em várias viagens e costuma frequentar eventos em que ele fala. Em algumas ocasiões, seus posts inflamatórios nas redes sociais parecem antecipar o próximo ataque de Trump.

Trump tem uma história de abraçar teorias da conspiração e costuma se alinhar com aqueles que as propagam, especialmente se eles o apoiam. Ele entrou na política como um propagador proeminente de mitos sobre o local de nascimento de Barack Obama e, após perder as eleições de 2020, cercou-se de pessoas que defendem teorias questionáveis ou descreditadas de que ele havia vencido.

Vários indivíduos próximos a Trump acreditam que Loomer teve um papel em amplificar algumas das teorias da conspiração preocupantes que Trump elevou desde que Harris assumiu a vice-presidência, levando ao crescente descontentamento dele com o cenário político atual.

Quando Trump questionou a etnia de Harris durante uma entrevista especialmente carregada na conferência da Associação Nacional de Jornalistas Negros, um assessor apontou o dedo para Loomer, que havia acusado infundadamente Harris de ocultar sua herança negra antes da aparição de Trump. Outros refutaram a ideia de que ela era responsável pelo comentário de Trump.

"Não é racista zombar do fato de que Kamala Harris explora qualquer grupo que ela encontra em uma tentativa de parecer relatable a eles", informou Loomer à CNN, recusando-se a comentar sua influência sobre os comentários de Trump.

Quando Trump pousou em Philadelphia antes do debate contra Harris, Loomer estava entre seus aliados mais próximos que desembarcaram de seu avião particular. Alguns viram isso como uma coincidência de que mais tarde, naquela noite, Trump fez um comentário controverso durante o debate sobre imigrantes supostamente comendo animais de estimação em Ohio, um boato que havia se espalhado online, incluindo por Loomer. O companheiro de chapa de Trump, o senador J.D. Vance, admitiu posteriormente que a afirmação pode não ser precisa.

Os referenciais à criminalidade migratória nos Estados Unidos durante o debate deixaram alguns dos assessores de Trump perplexos, de acordo com fontes familiarizadas com a situação.

No entanto, os assessores de Trump persistiram em sua afirmação de que a narrativa deu um impulso à sua campanha ao chamar a atenção para a criminalidade migratória nos EUA.

Dois dias antes do debate, Loomer previu uma vitória de Harris, sugerindo que "a Casa Branca cheirará a curry" e os discursos futuros seriam entregues por um call center, se referindo à herança indiana de Harris.

A representante Marjorie Taylor Greene, ela mesma uma conhecida defensora de teorias da conspiração, criticou o post nas redes sociais, chamando-o de "repugnante e extremamente racista". Ela continuou afirmando que "não representa quem somos como republicanos ou MAGA".

Loomer esclareceu seu post para a CNN, afirmando: "É interessante ver como a mídia repete constantemente que me acusa de racismo. Esta é a mesma mulher que foi gravada cozinhando comida indiana com celebridades indianas e falou sobre seu prazer em cozinhar com curry".

A associação de Trump com Loomer deixou muitos conservadores intrigados, que acreditam que suas ações são prejudiciais à busca pela eleição de um republicano.

O apresentador do podcast Steve Deace expressou seu sentimento, afirmando: "Loomer não traz nenhum benefício a Donald Trump, a não ser causar danos desnecessários às redes sociais para aqueles que deveriam apoiá-lo. Ela é a personificação do ponto de retorno decrescente".

"Ela não está contribuindo nada de construtivo para a campanha de Trump, mas sim gerando contestação dos próprios indivíduos que deveriam apoiá-lo", acrescentou Deace.

Loomer construiu sua carreira ao criar controvérsia. Surgindo da comunidade online de extrema direita, ela consistentemente testa os limites das políticas das empresas de internet ao infringir seus termos de serviço. Ela se autodenominou uma "orgulhosa islamofóbica" e tweeteou em 2018 que era necessário uma versão não islâmica do Uber ou Lyft, pois não queria mais apoiar motoristas imigrantes islâmicos. Como resultado, ela foi banida do Facebook, Instagram e Twitter.

Loomer disse à CNN que não é "anti-muçulmana".

Ela tentou concorrer ao Congresso na Flórida duas vezes, inclusive uma para representar a residência de Trump em Mar-a-Lago, com foco principal em seu apoio a Trump. Infelizmente, ela perdeu ambas as eleições.

O apoio inabalável de Loomer a Trump foi notório durante a primária republicana, onde ela importunou o governador da Flórida, Ron DeSantis, em aparições públicas com um megafone e espalhou alegações não verificadas sobre a saúde da esposa dele online.

Apesar de LaCivita e Wiles terem conseguido marginalizar vários apoiadores associados às primeiras duas campanhas da Casa Branca de Trump, Loomer perseverou.

No ano passado, fontes disseram à CNN que Trump considerou a possibilidade de contratar Loomer em caráter oficial, mas os conselheiros e aliados de Trump objetaram à ideia e nada aconteceu. Nas redes sociais, Loomer afirmou que não trabalha para a equipe política, dizendo ser apenas uma defensora dedicada que acredita que Trump mereça lealdade inabalável.

Incrivelmente, a fervorosa apoiadora de Trump desfruta de acesso quase ilimitado a ele enquanto ele busca a presidência novamente. Em um evento de criptomoedas neste verão, Trump notou Loomer e a elogiou, chamando-a de "pessoa excelente, mulher fantástica".

Uma fonte próxima a Trump confirmou: "Ele aprecia ela. Lembre-se, as conversas sobre contratá-la no ano passado não foram adiante. Algumas dessas pessoas podem acabar no avião por um dia ou dois".

A viagem de Loomer com Trump indica sua crescente influência dentro do círculo dele, embora tenha causado alguma tensão entre alguns membros do círculo interno de Trump.

Após a tentativa de assassinato em Butler, Pensilvânia, este verão, a segurança reforçada no Boeing 757 de Trump resultou em menos assentos para conselheiros e aliados, com alguns sendo obrigados a voar comercialmente para eventos de Trump. Aqueles que desfrutavam de uma posição privilegiada a bordo do que é conhecido como "Trump Force One" geraram percepções internas de status exclusivo.

Loomer confirmou à CNN que também viajou com Trump no avião após a tentativa de assassinato.

"Ele queria que eu estivesse no avião com ele no dia seguinte à tentativa de assassinato. Eu estava com ele. Voei com ele para a Convenção Nacional Republicana, provando assim minha confiabilidade e lealdade", afirmou Loomer.

Além de Loomer, aqueles vistos descendo do avião com ele no debate foram seus assessores e conselheiros mais próximos, bem como aqueles que ajudaram em sua preparação para o confronto contra Harris - o deputado da Flórida Matt Gaetz, a ex-deputada democrata do Havaí Tulsi Gabbard e o conselheiro de longa data Stephen Miller.

Apesar do passado controverso de Loomer e de sua sugestão de que o 11 de setembro foi um "trabalho interno", sua influência sobre Trump continua a crescer, como se pode ver em sua frequente viagem com ele e em seu acesso direto ao número pessoal dele.

A política muitas vezes envolve figuras com backgrounds controversos, e a presença de Loomer no círculo de Trump é um testemunho dessa realidade, ilustrando como crenças e alianças no cenário político podem ser complexas e multifacetadas.

