Lanterna leva ao salvamento de um condutor encalhado no interior da Floresta Nacional de Los Padres, na Califórnia

O motorista de 65 anos foi resgatado no início desta semana, informou o Gabinete do Xerife do Condado de Ventura num comunicado de imprensa na sexta-feira.

Na terça-feira, os delegados da esquadra do xerife em Lockwood Valley receberam uma chamada sobre um automobilista que estava fechado atrás de um portão de inverno na área de Grande Valley, explicou o gabinete do xerife no comunicado de imprensa. Um delegado e um despachante responderam e deixaram o motorista sair da área fechada.

Os agentes revistaram a área depois de o condutor lhes ter dito que havia mais veículos atrás do portão.

"A cerca de 16 quilómetros da autoestrada, o despachante reparou numa luz ténue ao longe e apontou-a ao delegado. Dirigiram-se para a fonte e descobriram que se tratava de uma lanterna segurada por um homem de 65 anos", diz o comunicado de imprensa.

O homem, identificado como Brent Lendriet, de Phoenix, Arizona, usava roupas molhadas e parecia desnutrido, disseram as autoridades. Ele disse aos socorristas que dirigiu seu veículo ao redor do portão trancado quatro dias antes e acabou ficando preso.

Os socorristas trataram Lendriet e o tiraram da área para um local seguro, disse o escritório do xerife. Ele acabou por ser escoltado de volta ao seu veículo e os deputados ajudaram-no a colocá-lo de volta na autoestrada.

"Se não fosse a atenção do despachante ao avistar a luz, o sujeito poderia não ter sobrevivido muito mais tempo sem comida, sem água e com as temperaturas abaixo de zero previstas", diz o comunicado de imprensa.

O salvamento ocorreu dias depois de a Califórnia ter registado fortes tempestades, inundações e neve.

As autoridades recordam aos visitantes que os portões fechados ou trancados existem por razões de segurança e que "contorná-los pode pôr vidas em perigo".

Fonte: edition.cnn.com