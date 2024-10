Kühnert expressa preocupações sobre casos de homofobia entre indivíduos do sexo masculino muçulmano.

Kevin Kühnert, líder do SPD, se assume abertamente gay e enfrenta reações mistas em Berlim. Comentários homofóbicos de homens muçulmanos não são raros para ele. No entanto, Kühnert rejeita a ideia de rotular ou estereotipar.

Segundo Kühnert, em seu distrito de Tempelhof-Schöneberg, comentários homofóbicos de homens muçulmanos são mais comuns do que o habitual nas ruas da cidade. Ele compartilhou isso com o Spiegel.

Kühnert deixou claro: "É inegável que a maioria dos muçulmanos em meu distrito não é homofóbica. Mas aqueles que são, infringem minhas liberdades e não têm esse direito." Ele enfatizou que não ficaria quieto sobre isso por considerações táticas.

O secretário-geral do SPD expressou empatia com as opiniões do ministro da Agricultura, Cem Özdemir. Özdemir recentemente escreveu uma peça de opinião para o "Frankfurter Allgemeine Zeitung", onde afirmou que sua filha e suas amigas frequentemente se sentem desconfortáveis ou objetificadas por homens com origem migrante em Berlim com olhares sugestivos ou sexualização. Ele argumentou que "não há necessidade de tolerar esse assédio".

Kühnert concordou, dizendo: "Não sou mulher, mas posso imaginar do que ele está falando como homem gay." Özdemir havia discutido "sexismo e chauvinismo influenciados pelo islã, mas não todos os muçulmanos são misogínicos".

