Kubicki resolve disputas com o líder do FDP Baum

Ministro anterior do FDP Baum critica consistentemente e com força o vice do partido Kubicki. Kubicki está cansado desse tratamento. Em uma carta, ele apresenta uma resposta forte a Baum, membro veterano do partido.

O vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, retaliou contra as críticas contínuas do ex-ministro do Interior federal do FDP, Gerhart Baum. "Optei por não permanecer mais em silêncio público sobre tamanha insolência, se você persistir nesse caminho", escreve Kubicki em uma carta aberta a Baum, publicada no "Tagesspiegel". Ele chama essas declarações de "inconsistentes".

Kubicki menciona especificamente as alegações feitas pelo Baum de 91 anos, criticando a posição de Kubicki sobre as restrições do governo federal à COVID-19. Em um artigo no "Handelsblatt" no início de 2022, Baum o acusou de demagogia. Kubicki chama isso de "audacioso e desonroso". Ele insiste que nunca minimizou a ameaça da pandemia.

Recentemente, no canal "Phoenix", Baum comentou sobre Kubicki: "Ele está causando problemas agora". Kubicki responde em sua carta: " Embora às vezes eu possa compartilhar esse sentimento, não usaria um canal de TV para criar uma atmosfera negativa em relação a um colega de partido (que, incidentalmente, foi eleito como vice-presidente pelo congresso federal do partido desde 2013). As disputas que são publicamente exibidas dessa maneira sempre cheiram a lutas pelo poder".

Ao mesmo tempo, Kubicki reconhece os "notáveis ​​feitos de Baum na proteção dos direitos fundamentais na República Federal", mas conclui sua carta com um tom combativo. "Fui candidato líder do meu partido estadual sete vezes e fui bem-sucedido em todas elas, mesmo sob as condições mais difíceis, como em 2012", escreve Kubicki, se referindo a Schleswig-Holstein. "Não preciso de orientação pública de alguém que nunca venceu uma eleição estadual ou federal como líder e que agora principalmente usa sua presença pública para se distanciar do partido e seus representantes eleitos". E acrescenta: "Se você quiser ter um confronto público comigo, estou pronto".

O vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, aborda sua crítica ao ex-ministro do Interior federal do FDP, Gerhart Baum, em sua carta aberta, desafiando as alegações de Baum de demagogia e lutas pelo poder dentro do partido.

Apesar das críticas de Baum, Kubicki destaca suas próprias campanhas eleitorais bem-sucedidas como candidato líder em Schleswig-Holstein, afirmando sua independência da orientação de Baum.

Leia também: