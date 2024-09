"Kreschmer antecipa o advento de grupos políticos de 'coalizão de semáforos' em todo o país"

14:40 Preocupações principais para os eleitores da Saxônia e TuríngiaAproximadamente um terço das pessoas na Saxônia e Turíngia planeja apoiar o AfD nas eleições de 1º de setembro. Uma pesquisa abrangente revela as razões por trás dessa tendência, revelando as principais preocupações e questões. A imigração é apenas uma delas.

14:13 HöckecastsvotequicklyNa Turíngia, o candidato-chefe do AfD, Björn Höcke, vota por volta do meio-dia. Ele não fica na seção de votação de Bornhagen e evita conversar com jornalistas presentes no local. Anteriormente, ele costumava perder para o candidato do CDU em sua circunscrição de Eichsfeld. No entanto, ele optou por mudar para a circunscrição de Greiz, mas ainda corre o risco de derrota contra o CDU lá também.

13:50 Participação semelhante à de 2019 no meio-dia na TuríngiaNa Turíngia, a participação dos eleitores está estável em comparação com a última eleição parlamentar. Até o meio-dia, cerca de 32% dos eleitores tinham votado, de acordo com o comissário eleitoral do estado. Os votos por correio não estão incluídos nessas estatísticas. Em 2019, a participação era de 31,2% nessa hora. Além disso, parece haver mais interesse nas eleições estaduais do que nas eleições europeias e locais recentes, onde a participação era de 24,3% nessa hora.

13:29 Alta participação esperada na SaxôniaNa Saxônia, espera-se uma alta participação dos eleitores. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores tinham votado, de acordo com a Câmara Estadual de Estatísticas de Kamenz. Em 2019, esse número era de 26,2% nessa hora. Os votos por correio ainda não estão incluídos nas estatísticas preliminares, mas espera-se que 24,6% dos eleitores optem por essa opção, em comparação com 16,9% em 2019. Até agora, as eleições estão livres de perturbações, sem problemas conhecidos.

13:11 Lucke prevê potenciais problemas para a coalizão de BerlimOs resultados das eleições estaduais na Saxônia e Turíngia ainda não foram determinados. Se o SPD não conseguir entrar no parlamento estadual, o político Albrecht von Lucke sugere que isso seria "quase como um terremoto". Durante uma entrevista ao ntv, ele discute as eleições e suas possíveis consequências.

12:44 Polícia investiga incidente de intimidação em seção de votação em GeraApós um incidente em uma seção de votação em Gera, a polícia está investigando uma ameaça. Um homem usando uma camisa do AfD entrou na seção de votação para votar pela manhã. O responsável pela seção de votação pediu que ele tirasse a camisa, já que a propaganda partidária era proibida. O homem concordou, mas expressou insatisfação ao sair da seção de votação e ameaçou voltar. A polícia ouviu seu depoimento e advertiu o homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando grafites políticos ("Höcke é um nazista") perto das seções de votação como potenciais casos de vandalismo.

12:15 Correctiv alerta para a circulação de notícias falsasA rede de pesquisa Correctiv alerta para uma notícia falsa antiga que voltou a circular. Ela afirma que assinar a cédula protege contra fraude eleitoral. No entanto, a autoridade federal de retorno confirmou ao Correctiv: "A cédula não pode ser assinada. Assinar a cédula pelo eleitor coloca em risco o sigilo do voto, tornando a cédula inteira inválida".

11:51 Voigt expressa esperança pela estabilidadeO candidato-chefe do CDU na Turíngia, Mario Voigt, também votou. Após votar em Jena, ele expressa gratidão a muitos turíngios que "votaram diferente" no passado, mas agora escolheram a "força forte no centro cívico", ou seja, a União Saxã. "Essa compreensão permitirá a formação de um governo que beneficie esta terra", conclui Voigt. Recentes pesquisas mostram que seu CDU está empatado com o AfD.

11:25 Aumento de ataques de extrema-direita relatados em SonnebergSonneberg é o primeiro distrito alemão liderado por um representante do AfD. No entanto, ativistas afirmam que têm enfrentado ameaças massivas desde então, fazendo com que muitos renunciem a seus cargos. O número de ataques de extrema-direita relatados supostamente aumentou mais de quatro vezes em um ano. Especialistas atribuem a conexão ao administrador do distrito do AfD.

10:57 Kretschmer se expressa na seção de votaçãoO ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, chama a eleição parlamentar estadual de "provavelmente a mais importante eleição em 34 anos". Após votar em Dresden, ele expressa gratidão a muitas pessoas que "votaram diferente" no passado, mas agora decidiram pela "força forte no centro cívico", ou seja, a União Saxã. "Esse reconhecimento permitirá a formação de um governo que sirva esta terra", mantém Kretschmer. Recentes pesquisas mostram que seu CDU está em uma disputa apertada com o AfD.

10:30 Ramelow ainda confiante apesar do risco eleitoralPara o ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição é um "festival da democracia" – mesmo que haja o risco de não ser reeleito. Durante uma entrevista ao ntv, o político do Partido da Esquerda discute suas razões para não sugerir um governo de minoria e suas dúvidas sobre a competência do BSW.

09:59 "Historicamente insensível" - historiador critica data de eleiçõesO historiador Peter Oliver Loew expressou sua desaprovação em relação à data das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, que coincide com o 85º aniversário da invasão da Polônia em 1939. Loew, diretor do Instituto Alemão para Assuntos Poloneses, manifestou suas preocupações ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), afirmando: "Quem teve a ideia de marcar as eleições para 1º de setembro não tinha sensibilidade histórica." O AfD, partido classificado como "incontestavelmente de extrema direita" pela proteção constitucional em ambos os estados, foi um ponto de preocupação para Loew, já que uma vitória em Dresden e Erfurt poderia levar a associações preocupantes devido a ligações pouco claras com a era NS.

09:30 "Eleições cruciais": Todas as estatísticas para a eleição estadual da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores na Saxônia vão determinar hoje a liderança política do parlamento estadual de Dresden. Com o CDU em risco de perder sua posição dominante no estado desde 1990, o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, descreveu a eleição como "crucial". "Tudo depende disso."

09:05 Kretschmer acusa Olaf Scholz de "kampfansprecher" síndromeO dia da eleição chegou na Saxônia, e as chances do ministro-presidente incumbente Michael Kretschmer de manter a sequência de vitórias do CDU no estado permanecem incertezas. Em uma entrevista à ntv, Kretschmer discutiu sua posição sobre a crise dos refugiados, o governo do semáforo e a guerra na Ucrânia.

08:46 Dados eleitorais para a TuríngiaO dia da eleição chegou para o estado federal com aproximadamente 2,1 milhões de habitantes, cujo resultado vai determinar o corpo governante para os próximos cinco anos. Com Björn Höcke como candidato líder do AfD, existe a possibilidade de o partido garantir a posição mais forte na Turíngia.

08:24 Como o AfD pode pôr em risco a democraciaRecentes pesquisas indicam que o AfD está bem posicionado para ganhar influência nas próximas eleições na Saxônia e Turíngia. Tal desenvolvimento representa uma ameaça às instituições democráticas, segundo um grupo de pesquisa, já que não são tão sólidas quanto muitos acreditam. A robustez do Estado de Direito pode não ser tão forte quanto alguns percebem.

08:00this: Estações de votação na Turíngia e Saxônia iniciam operaçõesAs eleições de hoje levarão à formação de novos parlamentos estaduais na Turíngia e na Saxônia. De acordo com as pesquisas, o AfD lidera na Turíngia, enquanto o CDU e o AfD estão empatados na Saxônia. As projeções serão feitas por volta das 18h, após o fechamento das estações de votação. As eleições nos dois estados alemães orientais servem como um termômetro para a coalizão do semáforo em Berlim.

Para o atual governo da Turíngia, liderado pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não é projetada nenhuma maioria. As opções após as eleições incluem uma coalizão CDU-BSW-SPD ou uma coalizão vermelho-vermelho-verde. Na Saxônia, a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes pode não ter mais maioria. Kretschmer está aberto a uma aliança com o BSW. O Esquerda corre o risco de ser excluído do parlamento na Saxônia, enquanto o mesmo destino ameaça os Verdes e o FDP na Turíngia.

