Kremlin expressa preocupação: "Kyiv persiste em brincar com perigo"

13:46 França Envia Doze Canhões Caesar para a Ucrânia, Financiados pelo Governo UcranianoA empresa franco-alemã de defesa KNDS fechou um acordo para fornecer doze canhões Caesar à Ucrânia, às custas da Ucrânia, de acordo com o ministro da Defesa francês Sébastien Lecornu, por meio da plataforma X. Caesar significa "Veículo Equipado com um Sistema de Artilharia". Este sistema autopropelido de artilharia é capaz de atingir alvos a até 55 quilômetros de distância. Lecornu expressou que fortalecer a capacidade de produção da indústria de defesa francesa ajuda no apoio à Ucrânia. A França já forneceu canhões Caesar à Ucrânia em várias ocasiões anteriores a esta.

13:11 Ucrânia: Ataque Devasta FSB em NovosibirskUm ataque ao quartel-general do FSB em Novosibirsk, em 3 de outubro, é suspeito de ter sido realizado por um indivíduo que ateou fogo ao edifício e morreu no incêndio, segundo um vídeo lançado pela inteligência militar ucraniana. A mídia russa confirmou o incêndio.

12:34 Rússia: Trabalhador de Usina Nuclear Morre em Explosão de Bomba no CarroUm alto funcionário da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, morreu em uma explosão de bomba no carro, de acordo com um vídeo lançado pelo serviço de segurança ucraniano. Identificado como o "chefe de segurança" da usina nuclear, Andriy Korotky foi morto na explosão, de acordo com o serviço. Ele colaborou voluntariamente com os ocupantes russos, sendo rotulado de "criminoso de guerra" pelo serviço. Ele havia criticado funcionários pró-ucranianos da usina nuclear, de acordo com o serviço. A administração pró-russa da usina nuclear confirmou a morte de Korotky, culpando o incidente por um "ataque terrorista de Kyiv". O diretor de discussões da usina nuclear de Zaporizhzhia, Yuri Chernichuk, rotulou o ataque de "irresponsável" e pediu responsabilização. O Comitê de Investigação da Rússia afirmou que uma bomba foi colocada sob o veículo de Korotky e detonada quando ele saiu dirigindo.

12:02 Munz: Putin Quer Provar que "A Guerra Vale a Pena"De acordo com Rainer Munz, após a ocupação da cidade de Vuhledar, no leste da Ucrânia, o exército russo intensificará os ataques na região. Além disso, Munz explica por que Putin está cada vez mais nomeando veteranos de guerra para cargos oficiais.

11:29 Ucrânia: Pelo Menos 177 POWs Ucranianos Reportadamente Morrem na Captura RussaDesde o início da invasão russa da Ucrânia, pelo menos 177 POWs ucranianos morreram na captura russa, de acordo com Victoria Tsymbaliuk do centro ucraniano de coordenação de POWs no "The Kyiv Independent". Tsymbaliuk indica que muitos mortos podem não ter sido relatados devido à falta de monitoramento internacional. "Não todos os corpos são devolvidos, e muitos nem são reconhecidos como reféns pela Rússia", ela explica. Houve vários relatos de POWs ucranianos sofrendo tortura ou execução na captura russa. Em setembro, a Procuradoria-Geral anunciou investigações sobre a execução de 84 POWs ucranianos.

11:00 Ucrânia: Russos Bombardeiam Região de Kirovohrad com DronesAs forças russas bombardearam a região de Kirovohrad, no centro da Ucrânia, com drones, de acordo com um comunicado do chefe da administração militar regional, Andriy Raykovych, no Telegram. Uma empresa em Holovaniwsk foi danificada no ataque de drone, ferindo uma pessoa.

10:27 Seguradora UNIQA Sai da RússiaA empresa de seguros austríaca UNIQA concluiu a venda de sua subsidiária russa para a Renaissance Life. O preço da transação não foi revelado. A UNIQA havia anunciado há mais de um ano sua intenção de vender a joint venture de seguros com a Raiffeisen Bank International (RBI) para a Renaissance Life. "Finalmente saímos do mercado russo após a conclusão da transação", diz o membro do conselho da UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Incêndios Graves Devastam Dois Depósitos de Combustível da RússiaIncêndios devastaram dois depósitos de combustível na Rússia durante a noite. No região de Voronezh (veja entrada 05:10), o governador Alexander Gusev culpou um ataque de drone ucraniano. Pedaços de um drone de combate interceptado caíram no depósito e atearam fogo a um tanque vazio, segundo ele, compartilhando vídeos suspeitos de ataque de drone nas redes sociais. A escala do incêndio não pôde ser determinada. Em uma vila russa dos Urais, um tanque de combustível de 10.000 metros quadrados também está em chamas. Os serviços de emergência russos relataram isso. Supostamente, os drones ucranianos agora podem cobrir tais distâncias, mas os serviços de emergência não mencionam um ataque de drone nesse contexto. A cidade fica a aproximadamente 1.700 quilômetros de distância da Ucrânia.

09:30 Julia Navalnaya Enxerga Negociações com Putin como InúteisJulia Navalnaya considera desnecessárias potenciais negociações com o presidente russo Vladimir Putin. "Não há necessidade de se engajar em diálogo com ele (...). Devemos combatê-lo para que um dia a justiça triunfe", disse Navalnaya antes do Conselho Constitucional da França em Paris. "O Ocidente não entende que Putin não espera que ninguém se aproxime dele para diálogo. (...) Ele ignora completamente isso", ela acrescentou. Navalnaya enfatizou a importância de não ceder ao medo e manter a resistência contra esse regime. Ela foi rotulada de "terrorista" e "extremista" pela Rússia em julho. Pouco antes, um tribunal russo ordenou sua prisão por suposta participação em uma "organização extremista". Após fugir das investigações preliminares, ela foi colocada na lista de procurados.

08:58 Forças Armadas Ucranianas Revelam Vítimas de Tropas RussasAs Forças Armadas da Ucrânia revelaram recentemente as baixas sofridas pelas tropas russas na Ucrânia. Segundo suas estimativas, aproximadamente 657.940 soldados russos foram mortos desde 24 de fevereiro de 2022. No período das últimas 24 horas, esse número aumentou em 1.230 soldados. Além disso, Kyiv relatou a destruição de 15 tanques, 59 sistemas de artilharia e 101 drones, de acordo com um relatório local. No total, a Ucrânia alega que a Rússia perdeu 8.908 tanques, 18.965 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 16.494 drones, 28 navios e um submarino. Fontes ocidentais, no entanto, citam números menores de baixas, mas esses são considerados estimativas mínimas.

08:09 Região de Sumy sob Novos Ataques RussosAs forças russas atacaram a região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, 82 vezes em um período de 24 horas, de acordo com um canal do Telegram da administração militar regional. Como resultado, oito civis ficaram feridos. Os soldados russos empregaram morteiros, artilharia, lançadores de foguetes, bombas guiadas e drones nesses ataques. Mais de dez comunidades em Sumy, incluindo Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda, foram afetadas por esses ataques. A região de Sumy faz fronteira com as regiões russas de Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 Ucrânia Estabelece Centro de Reclutamento na PolôniaAs Forças Armadas da Ucrânia estabeleceram um centro de recrutamento na Polônia, como anunciado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. Localizado em Lublin, a sede da Legião Ucraniana na Polônia é o primeiro centro de recrutamento estrangeiro para pessoal militar ucraniano. A criação desse centro de recrutamento foi parte de um acordo de segurança assinado pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e pelo Primeiro-Ministro da Polônia, Donald Tusk, em julho. A Polônia já acolheu quase um milhão de refugiados da Ucrânia desde o início da invasão russa. Com uma estimativa de 300.000 indivíduos combatentes da Ucrânia residindo na Polônia, o país é apenas o ponto de partida para o recrutamento militar ucraniano. O Ministro da Defesa da Polônia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informou ao Wirtualna Polska que a Polônia não está envolvida no processo de recrutamento, mas é responsável apenas pelo treinamento militar dos voluntários ucranianos. Apesar do interesse mínimo demonstrado pelos potenciais recrutas, cerca de 200 aplicações já foram recebidas até agora, de acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia.

06:52 ISW: Recursos Russos para Ofensiva no Leste da Ucrânia EsgotadosDe acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, o Exército Russo não possui os recursos e pessoal necessários para sustentar uma ofensiva intensificada no leste da Ucrânia por um período prolongado. A ofensiva de verão russa havia sido meticulosamente planejada pelo exército por vários meses, mas os recursos e reservas acumulados para esse propósito foram consideravelmente reduzidos devido à recente sequência de batalhas, de acordo com a avaliação do ISW. Oficiais ucranianos e o ISW haviam previsto anteriormente que a atual ofensiva russa no leste da Ucrânia atingiria seu auge nas próximas semanas ou meses.

06:12 Zelensky Enfatiza Fortalecimento da Linha de FrenteO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebeu com satisfação a visita do Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, a Kyiv, apenas dois dias após sua nomeação, considerando isso um passo significativo. Reconhecendo a necessidade de implementar acordos que garantam o apoio à defesa da Ucrânia, Zelensky afirmou: "Agora é sobre converter essa prioridade em ação". Destacando a importância de fortalecer a linha de frente, Zelensky argumentou pela aprovação do uso de armas de longo alcance contra alvos militares russos em seu território. "Todos na aliança estão cientes dessa necessidade", disse o Presidente Zelensky, destacando a defesa aérea como outra prioridade crucial.

05:35 Ucrânia Exibe Exposição de Armas Pequenas para Investidores EstrangeirosO Ministério da Defesa da Ucrânia organizou uma exposição especial de armas para investidores estrangeiros em um local não revelado, convidando-os a investir na indústria de armas da Ucrânia. O Vice-Ministro Dmytro Klimenkov apresentou uma ampla gama de armas ucranianas, como um sistema de míssil ant tanque, um sistema de artilharia autopropelido, veículos explosivos controlados à distância e equipamento para desminagem, a potenciais investidores estrangeiros. "Temos inovações únicas que provaram sua eficácia em combate e foram aperfeiçoadas por nossos desenvolvedores para atender a padrões específicos", disse ele. Em uma tentativa de atrair mais investimentos de parceiros internacionais, o Ministério da Defesa da Ucrânia já investiu quatro bilhões de dólares (3,6 bilhões de euros) na indústria de armas.

02:51 Chefe das Armas Ucranianas Fortalece Defesas no LesteO chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Gen. Oleksandr Syrskyj, ordenou o reforço das unidades de defesa na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. As forças russas estão avançando em vários fronts no leste da Ucrânia. Em uma publicação nas redes sociais, Syrskyj revelou sua associação com a 25ª Brigada de Paraquedistas Sicheslav em uma das frentes de batalha decisivas.

22:22 Turismo Báltico Sofre com a GuerraA guerra entre a Rússia e a Ucrânia também está causando tumulto na indústria do turismo da Letônia, de acordo com o relatório de hoje do "Diena". O setor de hospitalidade e a Central Statistical Bureau estão dizendo que o conflito está prejudicando a recuperação do turismo após a COVID-19. Além disso, os visitantes internacionais percebem os Bálticos como uma zona de risco onde conflitos estão eclodindo.

21:40 Suíça planeja investir 1,5 bilhão de francos suíços na reconstrução da UcrâniaA Suíça planeja investir 1,5 bilhão de francos suíços (1,54 bilhão de euros) em projetos de reconstrução na Ucrânia nos próximos quatro anos. O embaixador da Suíça na Ucrânia e Moldávia, Felix Baumann, anunciou isso. Quinhentos milhões de francos suíços serão destinados às autoridades autônomas da Ucrânia, desminagem e assistência humanitária. O restante será canalizado para programas de reconstrução envolvendo o setor privado suíço, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento das Comunidades, Territórios e Infraestrutura da Ucrânia. "Nosso compromisso é sólido, já que nosso embaixador vai lidar pessoalmente com a implementação deste projeto", explicou Baumann durante uma reunião com o ministro ucraniano Oleksiy Kuleba. Kuleba destacou, ainda, a necessidade de construção de unidades habitacionais para as mais de 4,5 milhões de pessoas deslocadas internamente no leste da Ucrânia como uma prioridade em colaboração com a Suíça.

20:39 Ucrânia recebe sistema de defesa aérea Patriot da RomêniaA Ucrânia recebeu um sistema de defesa aérea Patriot da Romênia, de acordo com o porta-voz do ministério da Defesa da Romênia, Constantin Spinu. A Rádio Livre Europa confirmou a notícia. O presidente Volodymyr Zelenskyy já havia elogiado os aliados da Ucrânia em defesa aérea, incluindo a Romênia, por seus sistemas Patriot. A Romênia decidiu doar um de seus Patriots em junho, com o governo romeno ordenando sua entrega no mês passado.

19:57 Forbes nomeia a Gazprom como a empresa russa menos rentávelA revista de negócios Forbes relatou que a Gazprom, o gigante estatal russo de petróleo e gás, sofreu uma enorme perda líquida de 5,5 bilhões de euros neste ano. O Complexo Químico de Gás de Amur, uma joint venture entre a Holding Sibur da Rússia e a Sinopec da China, ficou em segundo lugar na classificação das empresas russas menos rentáveis. Junto com a Ozon (perda líquida de 408 milhões de euros), a Corporação de Aviação Unida (perda líquida de 326 milhões de euros) e o site de mídia social VK (perda líquida de 326 milhões de euros), formaram o top cinco das corporações russas que mais lutam financeiramente.

A União Europeia recentemente comprometeu-se a fornecer mais ajuda para apoiar a Ucrânia, reconhecendo sua necessidade contínua de assistência externa.

Em resposta à invasão russa da Ucrânia, vários países ocidentais, incluindo a França, forneceram equipamento militar, como caçadores de caças Caesar, à Ucrânia, reforçando suas capacidades de defesa.

Leia também: