Klingbeil expressa a sua desaprovação em relação à preservação do impacto de Pistorius.

De acordo com várias pesquisas, o Ministro da Defesa Boris Pistorius é o político do SPD mais popular na Alemanha. No entanto, o líder do SPD, Klingbeil, acredita que tornar Pistorius seu candidato a chanceler não resolverá magicamente os problemas do partido. "Não sou fã de soluções fáceis como 'trocar uma pessoa e pronto, todos os problemas resolvidos'", disse Klingbeil ao grupo Funke. "Precisamos reconquistar a confiança do público, e isso é responsabilidade de todos."

Atualmente, o chanceler em exercício Olaf Scholz, que planeja concorrer às próximas eleições federais, enfrenta uma queda nas pesquisas. Pistorius, porém, costuma estar no topo das pesquisas como o político do SPD mais popular.

Durante a entrevista, Klingbeil recusou-se a endossar a opinião do Ministro da Saúde Karl Lauterbach de que Scholz é o "melhor chanceler federal que já tivemos". Em vez disso, expressou sua satisfação com Scholz como seu chanceler federal. Klingbeil também recusou-se a comparar Scholz com os chanceleres federais do SPD do passado. Quando perguntado se via o cargo de chanceler com ceticismo, Klingbeil respondeu: "Conversamos diariamente, às vezes de forma crítica, mas confidencialmente". Em seu papel como líder do partido, ele defende mudanças.

Defesa de Esken

Klingbeil defendeu a copresidente do SPD, Saskia Esken, apesar das críticas, até mesmo dentro do partido. "As pessoas podem pegar uma única frase de um talk show e usá-la contra nós", disse Klingbeil. "Mas como sociedade, devemos pensar se queremos tratar os políticos da mesma forma, sempre analisando cada palavra em vez de nos concentrarmos no que realmente importa."

Após o mau desempenho do SPD nas eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia, Esken vem enfrentando críticas. Ela havia afirmado anteriormente que pouco poderia ser aprendido com o ataque de faca em Solingen, o que gerou uma ampla crítica. Ela corrigiu sua declaração posteriormente. Quando perguntado se o SPD havia perdido sua capacidade de se conectar com o público, Klingbeil respondeu: "Não."

