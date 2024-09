Kim recebe Shoigu em Pyongyang às 10:46

09:20 Acordo de Despliegue da Brigada Lituana é Assinado

Os governos lituano e alemão selaram um acordo para estabelecer o quadro necessário para o deslocamento de uma brigada totalmente equipada na Lituânia, parte da nação balto-norte-americana da NATO. O Ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas assinaram o acordo em Berlim. De acordo com o Ministério da Defesa, este novo acordo visa ampliar o Acordo de Forças da NATO, esclarecendo a posição legal dos soldados e civis alemães na Lituânia, proporcionando assim uma sensação de segurança jurídica. O acordo abrange questões como direitos de residência, legislação fiscal, educação, saúde, regulamentação do trânsito e segurança pública, entre outros. Por exemplo, estabelece as bases para a criação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada é esperada para iniciar suas operações em 2027.

09:42 Família de Kalesnikava Expressa Preocupação com a Saúde da Liderança da Oposição

A irmã de Maria Kalesnikava, líder da oposição bielorrussa, expressou preocupação com a saúde dela. Tatjana Chomitsch revelou que Kalesnikava tem sido mantida em condições degradantes por quatro anos, pesando apenas 45 kg em 1,75 metro de altura. Chomitsch compartilhou que recebeu informações de ex-detidos que alegam que a situação de Kalesnikava é crítica, já que ninguém pode sobreviver a tais condições por muito tempo. Ela acusa as autoridades de submeter sua irmã a tortura psicológica e física. O Ministério do Interior da Bielorrússia não respondeu a um pedido de comentário sobre o tratamento cruel de Kalesnikava. Kalesnikava, de 42 anos, tem sido um símbolo potente de resistência desde os protestos de 2020 contra o presidente Alexander Lukashenko da Bielorrússia e foi subsequentemente condenada a uma pena de 11 anos por supostamente planejar um golpe.

10:17 Munz sobre a Ameaça de Guerra de Putin: "O Erro de Putin Não Faz as Manchetes da Manhã"

Os medos de escalada desencadeados pelas repetidas ameaças do presidente russo Vladimir Putin contra a Ucrânia, no caso de o país ser permitido lançar ataques de longo alcance no território russo, têm se intensificado. No entanto, o correspondente da ntv Rainer Munz aponta vários motivos pelos quais a agitação de espada de Putin não tem chamado muito a atenção.

10:46 Volodin Acusa a NATO de Estar em Guerra Contra a Rússia

O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, acusou a NATO de estar ativamente envolvida nos conflitos atuais na Ucrânia. "Eles estão em guerra contra nós", ele observou em uma mensagem no Telegram. Ele implica que a NATO está ajudando a Ucrânia a selecionar cidades russas como alvos para ataques, coordenando o deslocamento militar com o exército ucraniano e emitindo ordens ao governo ucraniano.

08:56 Diplomatas Britânicos Expulsos da Rússia por Acusações de Espionagem

As autoridades russas expulsaram seis diplomatas britânicos citando evidências de atividades de espionagem. O serviço de inteligência FSB alega que o Foreign Office em Londres está arquitetando uma escalada política e militar com o objetivo de enfraquecer a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alegou que a embaixada britânica tem estado intencionalmente causando dano ao povo russo. A expulsão desses diplomatas pode estar relacionada a discussões sobre a possível prestação de armas de longo alcance à Ucrânia pelo Reino Unido e pelos EUA. O primeiro-ministro britânico Starmer está programado para se encontrar com o presidente dos EUA hoje.

08:31 Presidente Ucraniano Exige Lançamento de Mísseis de Alcance Longo

O presidente ucraniano Zelensky tem defendido o lançamento de mísseis de alcance longo para atingir posições militares russas há várias semanas. Os EUA e o Reino Unido estão programados para discutir esse assunto. O presidente russo Putin não hesitou em responder com um aviso severo ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece para Compartilhar Conhecimento sobre Combate a Armas Ocidentais com Aliados

A Rússia ofereceu para compartilhar sua experiência no combate a diversas armas ocidentais com seus aliados. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, apontou isso em uma conferência de segurança na China, de acordo com a agência de notícias russa RIA. Ele afirmou que a Rússia tem um profundo conhecimento sobre o combate a diferentes armas ocidentais e está mais do que disposta a compartilhar essa expertise com seus parceiros. Os conflitos levaram ao advento da guerra moderna, com armas russas capazes de neutralizar suas contrapartes ocidentais.

07:34 Indivíduos Presos por Queimar Veículos Militares em Kyiv

Cinco indivíduos foram presos por atear fogo a veículos militares em Kyiv, em uma tentativa de descredibilizar as forças armadas, a serviço de um serviço de inteligência russo. De acordo com o serviço de inteligência doméstica da Ucrânia, os homens vieram de diferentes partes da Ucrânia para procurar emprego na capital e foram contatados por agentes russos pelo Telegram por dinheiro rápido. Eles gravaram suas ações em seus telefones para receber o pagamento, mas não conseguiram fazê-lo.

07:05 Rabino Asman Lamenta a Morte do Filho Adotivo na Guerra

O Rabino Chefe da Ucrânia, Moshe Asman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, que morreu durante a invasão russa. Um serviço funerário realizado em Kyiv na quinta-feira homenageou Anton Samborskij, de 32 anos, que foi dado como desaparecido no final de julho e cuja morte só foi confirmada após uma espera prolongada. Samborskij tornou-se pai de uma filha em maio, o Rabino Asman postou nas redes sociais. Ele adotou Samborskij como órfão quando ele tinha 10 anos. Ele falou pela última vez com seu filho em 17 de julho.

06:29 Japão Mobiliza Caças após Aviões Russos Perto de OkinawaO Japão mobilizou caças da Força de Autodefesa Aérea na quinta-feira após dois aviões russos terem circulado perto de seu território. Os aviões russos, Tu-142s, não invadiram o espaço aéreo japonês, de acordo com o Ministério da Defesa. Ao longo do dia, os aviões voaram do mar em direção à região sul de Okinawa, disse o ministério. Em resposta, "despachamos caças da Força de Autodefesa Aérea em uma capacidade de emergência", anunciou o ministério. Os aviões russos partiram para o norte mais tarde. O Ministério da Defesa também relatou que os aviões cruzaram as Curilas, uma região disputada entre Japão e Rússia. Earlier this week, Russian and Chinese warships started joint exercises in the Sea of Japan. These exercises are part of a major naval exercise. The last time Russian military planes circled Japan was in 2019. For more details, click here.

06:07 Rússia Afirma que EUA Adotam Política de Contenção Contra Ela e ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, afirmou em uma conferência de segurança na China que os EUA estão adotando uma política de contenção contra a Rússia e a China. A declaração foi relatada pela agência de notícias russa Tass. Fomin informou à Tass que a Rússia e a China apoiam a criação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na igualdade e no respeito mútuo. No entanto, o Ocidente prepara-se para guerras na Ásia ao estabelecer novos blocos de segurança na região, afirmou ele.

05:27 Ucrânia Relata Ataque Aéreo Russo em Navio Civiil no Mar NegroA Marinha ucraniana forneceu mais informações sobre um alegado ataque aéreo russo a um navio civil no Mar Negro. De acordo com eles, um bombardeiro Tu-22 provavelmente lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio, sob a bandeira do Caribe da nação de São Cristóvão e Neves, navegava do porto ucraniano de Chornomorsk para o Egito com uma carga de trigo. Um relatório da BBC disse que, na época, o navio mercante estava na zona econômica exclusiva da Romênia. Em vez de um míssil de cruzeiro Ch-22, projetado para atingir porta-aviões, um míssil menos potente Ch-31, usado para supressão de radar, foi relatadamente usado, acrescentou o relatório.

03:19 Circunstâncias Indeterminadas Involvidas na Morte de Soldado Moldavo na Linha de DemarcaçãoUm soldado moldavo morreu em circunstâncias indeterminadas enquanto estava em serviço na linha de separação com a região separatista da Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia informou que parece que o soldado foi fatalmente ferido por um tiro de sua própria arma enquanto cumpria suas funções em seu posto. A polícia e os profissionais médicos agora estão examinando a situação, informou o ministério. Soldados de ambos, Moldávia e Transnístria, além de tropas russas, estão estacionados na linha de separação entre os dois lados desde um conflito em 1992 após o colapso da União Soviética. Incidentes na linha de separação são raros.

02:18 PM do Reino Unido Garante que Não Haverá Involvimento da NATO no Conflito da Ucrânia

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer contestou a alegação do presidente russo Putin de que a entrega de armas avançadas do Ocidente à Ucrânia para ataques profundos no território russo representa o envolvimento da NATO. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", disse Starmer, enfatizando que o Reino Unido apoia esse direito e oferece oportunidades de treinamento nesse contexto. No entanto, o Reino Unido não busca conflito com a Rússia, reiterou Starmer. Leia mais aqui.

01:09 Embaixador dos EUA em Kyiv Espera que Kamala Harris Apoie a Ucrânia de Forma Mais Agressiva

O ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que se a candidata presidencial democrata Kamala Harris for eleita, ela provavelmente será mais supportive da Ucrânia do que o atual Joe Biden. A posição de Harris tem sido mais assertiva em algumas áreas, disse Taylor em um evento na Universidade Americana de Kyiv. Desde Biden, Harris tem sido mais rápida em tomar decisões sobre HIMARS, Abrams e caças F-16. Atualmente, Biden também é cauteloso em permitir que a Ucrânia lance ataques profundos no território russo. Taylor espera uma política mais agressiva de Harris, possivelmente devido a potenciais mudanças na equipe de política externa da Casa Branca.

00:27 Presidente Ucraniano Agradece à Estónia pelo Apoio Militar

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu o presidente estoniano Alar Karis em Kyiv, expressando sua gratidão pelo apoio militar da Estónia. O país membro da UE e da NATO no Báltico comprometeu-se a destinar 0,25% de seu PIB anual para apoiar as necessidades de defesa da Ucrânia. As conversas cobriram a reconstrução e as aspirações da Ucrânia de ingressar na UE. Enquanto isso, a primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, também prometeu mais assistência durante uma reunião com Zelensky.

23:19 Tribunal Alemão Decide que o BND Não Está Obrigado a Revelar Informações sobre Avaliação da Ucrânia

O Serviço de Inteligência Federal Alemão (BND) não está obrigado a revelar se descreveu uma vitória militar ucraniana como difícil ou impossível para um jornalista em conversas secretas, decidiu o Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. O BND não precisa revelar quais meios de comunicação participaram dessas conversas privadas. No entanto, deve revelar o número de conversas individuais confidenciais que o BND teve sobre a situação militar da Ucrânia neste ano, decidiu o tribunal. O pedido do jornalista de uma medida cautelar foi principalmente negado com base em um artigo de jornal de maio, que afirmava que um político do CDU afirmou que o BND estava deliberadamente disseminando avaliações negativas da situação militar na Ucrânia para moldar a opinião pública.

22:06 Coalizão de Trânsito Advoga Uso de Armas de Alcance Longo Contra RússiaPolíticos da coalizão de trânsito defendem a permissão de Kyiv para usar armas de alcance longo contra alvos russos. O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, diz ao T-Online que é apropriado e de acordo com o direito internacional atacar alvos militares na Rússia com foguetes ocidentais de alcance longo. Roth sugere campos militares, centros de comando ou bases de lançamento como potenciais alvos russos para armas de alcance longo, já que são de onde "ataques brutais contra alvos civis ucranianos" são lançados. O presidente do comitê de defesa, Marcus Faber do FDP, concorda que é hora de autorizar a "bombardear aeroportos militares russos com armas de alcance longo como ATACMS e Storm Shadow". O político verde Anton Hofreiter enfatiza que a Rússia terroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia. Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser autorizado a atingir bases militares em território russo com armas de alcance longo.

21:35 Vance Discute Ideias de Trump sobre UcrâniaO candidato à vice-presidência republicano J.D. Vance sugere que o plano de Donald Trump para acabar com o conflito russo poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, Vance explica que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus para "discutir o que uma solução pacífica poderia ser". Vance acredita que Trump poderia alcançar um acordo rapidamente. Trump é conhecido por sua simpatia pelo presidente russo Vladimir Putin e pela crítica repetida à ajuda dos EUA à Ucrânia. Trump também afirma que poderia acabar com a guerra em 24 horas se eleito, mas não fornece detalhes.

21:03 "Deus Está Comigo. Somos Russos" - Procissão Fascista em São PetersburgoEles não podem disputar sua reivindicação, e ela não pode argumentar contra eles: "Deus está conosco. Somos russos", gritam numerosos nacionalistas e fascistas russos marchando por São Petersburgo. Repetidamente, eles gritam: "Avante, russos!". A ocasião para sua procissão é o aniversário do translado de relíquias de Alexandre Nevsky, homenageado como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Propagandista Russo: "O Atlântico é a Barreira Ideal"Na opinião do popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov, a Rússia não deveria parar na conquista da Ucrânia. "Acredito que a barreira ideal é o Atlântico. Uma barreira natural", diz o propagandista do Kremlin. O local perfeito para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E não são eles impressionantes em Paris? Quando lembrado por um debatedor que não há muitos russos, ele responde: "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Ou também poderíamos olhar para a China.

20:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o InvernoMuitas casas ucranianas que já sofreram bombardeios não têm janelas, criando um sério problema à medida que o inverno se aproxima. Para abordar isso, a ONG britânica "Insulate Ukraine" viaja para zonas de guerra para instalar janelas temporárias.

