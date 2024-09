Kamala Harris está a aventurar-se na Geórgia para discutir o tema das liberdades reprodutivas.

Eles divulgaram que precisava acontecer esta semana, informou uma fonte à CNN.

Isso reflete a planejamento rápido que colocou Harris na dianteira da campanha passada do Presidente Joe Biden e ilustra o tipo de ocasiões que sua campanha está explorando para causar mudanças – e intensificar o interesse – em questões que acreditam que vão estimular o engajamento do eleitorado e encorajar o voto.

"Ela utiliza sua plataforma para captar a atenção do país nessas questões. Isso é uma continuação do que ela vem fazendo", explicou um assessor sênior de Harris à CNN.

Antes de assumir o cargo de vice-presidente de Biden, Harris havia percorrido o país, fazendo críticas contundentes às leis estaduais divisivas impulsionadas pelos republicanos ou às que abordavam uma variedade de temas.

Por exemplo, no ano passado, ela fez um discurso emocionante em Nashville após dois legisladores democratas negros terem sido expulsos da Câmara dos Representantes do Tennessee devido a protestos contra a inação em relação ao controle de armas após um tiroteio na cidade.

Isso foi seguido por uma viagem à Flórida, onde ela condenou os republicanos pelas novas diretrizes para o ensino da história negra nas escolas públicas do estado.

Ela também visitou o Arizona, onde cunhou o termo "proibições de aborto de Trump" em referência às restrições ao procedimento impostas nos estados controlados pelos republicanos após a anulação de Roe v. Wade.

Os assessores de Harris veem sua chegada na Geórgia como ilustrativa dessa estratégia: abordar rapidamente questões importantes, usar sua plataforma para iluminá-las e fazer isso em um estado onde os democratas estão lutando para mantê-lo competitivo.

Uma mãe da Geórgia morreu em 2022 devido a uma infecção curável devido a atrasos no tratamento médico resultantes da lei restritiva de aborto do estado, de acordo com a organização de notícias sem fins lucrativos ProPublica.

Amber Nicole Thurman, de 28 anos, descobriu que estava grávida de gêmeos logo após a implementação da proibição de aborto de seis semanas da Geórgia. Tentando agendar um aborto cirúrgico a quatro horas de distância, na Carolina do Norte, ela enfrentou engarrafamentos e perdeu o compromisso. Em vez disso, ela fez um aborto medicamentoso – aprovado até a 10ª semana de gestação – mas acabou sofrendo complicações potencialmente fatais.

A ProPublica também relatou outra morte considerada "prevenível" pelo comitê de revisão da mortalidade materna da Geórgia: Candi Miller, uma mãe de 41 anos com vários problemas de saúde, que morreu em 2022 após sofrer efeitos colaterais raros e tratáveis de um aborto medicamentoso. A família de Miller afirmou que não procurou assistência médica devido às regulamentações de gravidez e aborto do estado. A CNN entrou em contato com a família de Miller para comentar.

A família de Thurman compareceu a um comício de Harris-Oprah Winfrey na quinta-feira à noite, compartilhando sua história e expressando seus sentimentos à vice-presidente.

A campanha de Harris está otimista de que a questão da direitos reprodutivos pode mobilizar os eleitores antes do dia da eleição. Como mostra a última pesquisa do New York Times/Siena College, a vice-presidente continua sendo mais confiável em relação ao aborto pelos eleitores prováveis em comparação com Trump.

Os representantes da campanha destacaram a resposta de Harris ao aborto durante seu debate com Trump como um de seus melhores momentos, com base em dados internos sugerindo que seus comentários sobre abortos espontâneos e vítimas de estupro ressoaram mais com os eleitores indecisos.

