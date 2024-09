Kamala Harris chama Donald Trump de o derrotador ou sub-realizador mais significativo

A candidata democrata à presidência, Harris, tem criticado as estratégias econômicas de Trump, considerando-as catastróficas para as indústrias americanas. Em sua primeira entrevista solo da campanha, Harris classificou a política industrial de Trump como a maior catástrofe da história. Ela caracterizou sua atitude despreocupada em relação às tarifas como não muito comprometida.

Durante o mandato de Trump como presidente, os EUA testemunharam uma significativa saída de aproximadamente 200.000 empregos na indústria de manufatura para o exterior, afirmou Harris. Isso colocou seu rival em uma luz ruim como um dos maiores fracassos no setor de manufatura. Harris se posicionou como defensora da classe média e prometeu introduzir uma nova perspectiva, impulsionar a manufatura doméstica e reduzir a carga tributária para famílias e pequenas empresas.

"Jogar irresponsavelmente com a ideia de tarifas não está certo"

Durante uma entrevista na rede de notícias liberal MSNBC, Harris expressou sua discordância com os planos de Trump de instituir altas tarifas sobre bens importados. "Jogar irresponsavelmente com a ideia de tarifas não está certo", argumentou Harris. Ela também expressou sua insatisfação com Trump, dizendo: "Ele simplesmente não está comprometido o suficiente", referindo-se à sua atitude em relação às tarifas. Esta entrevista marcou a estreia de Harris como candidata presidencial solitária. Anteriormente, ela havia compartilhado suas opiniões em agosto com seu companheiro de chapa, Tim Walz.

Harris garantiu a indicação do Partido Democrata para presidente após a decisão de Joe Biden de se retirar de sua candidatura em julho, devido a preocupações com sua saúde e habilidades mentais. Trump e Harris estão currently neck and neck in the polls, vying for undecided voters, particularly in key battleground states, six weeks prior to the election. The outcome of the presidential election on November 5 will be determined by the specific rules of the US electoral system in these states.

Em sua campanha eleitoral, Harris criticou a abordagem casual de Trump ao impor tarifas, afirmando: "Jogar irresponsavelmente com a ideia de tarifas não está certo". Ela enfatizou ainda mais sua posição, comentando: "Ele simplesmente não está comprometido o suficiente", destacando a atitude desanimada de Trump em relação às tarifas.

Leia também: