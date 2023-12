Júri chega a veredito no julgamento de três polícias de Tacoma acusados de matar um homem negro que morreu sob custódia policial

Burbank e Collins são acusados de homicídio em segundo grau e de homicídio involuntário em primeiro grau, enquanto Rankine é acusado de homicídio involuntário em primeiro grau, de acordo com os registos do tribunal. Os três declararam-se inocentes.

Os policiais são acusados de usar ilegalmente força letal em Ellis ao tentar prendê-lo em março de 2020, por supostamente "tentar abrir as portas dos carros de veículos ocupados". Parte da detenção foi registada em vídeo por uma testemunha que depôs durante o julgamento. Ellis também pode ser ouvido a chorar, "Não consigo respirar", no áudio do despacho policial.

Se forem condenados, cada agente pode ser condenado a prisão perpétua. A pena padrão para homicídio em segundo grau sem antecedentes criminais é de 10 a 18 anos de prisão, enquanto a pena padrão para homicídio em primeiro grau sem antecedentes criminais é de 6,5 a 8,5 anos de prisão, de acordo com o Gabinete do Procurador-Geral do Estado de Washington.

Espera-se que o veredito seja lido no tribunal por volta das 18h00 ET.

Esta é uma história em desenvolvimento e será actualizada.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com