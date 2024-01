Juiz rejeita parte da ação judicial contra Trump intentada pelo parceiro do agente da Polícia do Capitólio que morreu depois de 6 de janeiro

Amit Mehta, o juiz federal que preside ao processo em Washington, DC, considerou que, como a companheira de Sicknick, Sandra Garza, não era sua esposa ou companheira doméstica ao abrigo da lei de DC, ela não tinha "legitimidade legal" para apresentar uma queixa por homicídio culposo.

Mas Mehta rejeitou a alegação de imunidade de Trump neste caso, observando que o Tribunal de Apelações do Circuito de DC já decidiu que ele não tem imunidade presidencial em relação a processos judiciais sobre as suas acções por volta de 6 de janeiro.

E outras partes do processo são autorizadas a continuar, incluindo uma alegação de que Trump e os dois homens acusados de atacar Sicknick durante o ataque ao Capitólio, Julian Khater e George Tanios, se envolveram numa conspiração para "violar os direitos civis".

Tanios declarou-se culpado de dois delitos relacionados com o motim e foi condenado a cumprir pena e a um ano de liberdade vigiada. Khater, que se declarou culpado de duas acusações de agressão, resistência ou impedimento de agentes com uma arma perigosa, foi condenado a 80 meses atrás das grades.

De acordo com o acordo de confissão de culpa de Khater, ele tirou uma lata de spray de urso da mochila de Tanios durante o ataque e pulverizou uma fila de policiais, que incluía Sicknick.

Mehta, na sua decisão, considerou que não precisava de "decidir se Garza alegou de forma plausível que Khater causou a morte do agente Sicknick" porque "no mínimo, o património do agente Sicknick pode recuperar qualquer dor e sofrimento que este tenha experimentado antes da sua morte, e a queixa alega suficientemente que as acções de Khater causaram esse dano".

Fonte: edition.cnn.com