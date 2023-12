Juiz federal decide que a remoção de uma estátua confederada no cemitério de Arlington pode prosseguir

O juiz distrital dos EUA, Ronnie D. Alston, concedeu uma ordem de restrição temporária na segunda-feira, impedindo a remoção do memorial, na sequência de um pedido de injunção preliminar apresentado pelos grupos Defend Arlington e Save Southern Heritage Florida.

Os grupos alegaram que o plano do Departamento de Defesa para remover o memorial violava a Lei da Política Nacional do Ambiente e que o departamento não tinha cuidado das sepulturas que rodeavam o memorial durante o processo de remoção.

Mas num despacho apresentado na terça-feira, Alston disse que os queixosos "não estabeleceram que uma injunção preliminar fosse do interesse público".

"As queixas dos queixosos sobre os esforços de remoção serem susceptíveis de danificar as sepulturas estão mal informadas ou são enganadoras", diz o despacho.

A remoção da estátua faz parte de uma ação mais ampla para remover símbolos confederados das instalações militares dos EUA, estabelecida numa diretiva do Departamento de Defesa emitida em outubro passado. O Cemitério Nacional de Arlington previu que o monumento seria completamente removido até sexta-feira, disse o porta-voz Kerry Meeker à CNN.

A estátua de bronze - desenhada pelo escultor americano Moses Jacob Ezekiel e inaugurada em 1914 - representa uma mulher no topo de um pedestal de 32 pés de altura. A figura usa uma coroa adornada com folhas de oliveira, segurando uma coroa de louros, um arado e um gancho de poda, segundo o cemitério. Uma inscrição bíblica a seus pés diz: "Eles transformaram as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices".

Outras figuras no monumento incluem uma mulher negra representada como "Mammy", carregando um bebé de um oficial branco, e um homem negro seguindo o seu dono para a guerra, de acordo com o cemitério.

Embora os elementos de bronze do monumento devessem ser removidos, a sua base de granito e os alicerces deviam permanecer no local para evitar perturbar as sepulturas circundantes, disseram os funcionários do cemitério.

De acordo com o sítio Web do cemitério, os restos mortais dos confederados só foram autorizados a ser enterrados em Arlington em 1900, 35 anos após o fim da Guerra Civil.

"Em 1902, 262 corpos de confederados foram enterrados numa secção especialmente designada, a Secção 16", informou o cemitério. O total é agora superior a 400, segundo o sítio Web do cemitério.

O governador da Virgínia, Glenn Youngkin, manifestou o seu desapontamento com os planos de remoção, de acordo com o seu porta-voz Macaulay Porter. O governador planeava transferi-lo para o New Market Battlefield State Historical Park, no Vale de Shenandoah, disse Porter.

Fonte: edition.cnn.com