Juiz federal bloqueia temporariamente partes da lei estatal do Iowa que proíbe livros e currículos que discutam questões LGBTQ

A providência cautelar do juiz distrital Stephen Locher foi apresentada na sexta-feira e bloqueia a aplicação de duas disposições da lei - a proibição de livros e as restrições curriculares - que deveria entrar em vigor a 1 de janeiro.

Locher apelidou a proibição de "incrivelmente ampla" e referiu que a lei já resultou na retirada de centenas de livros das bibliotecas do Iowa. Estes livros incluem livros vencedores do Prémio Pulitzer e livros de história de não-ficção, muitos dos quais aparecem nos exames de Advanced Placement e "até livros concebidos para ajudar os estudantes a evitarem ser vítimas de agressão sexual", de acordo com a decisão. As restrições provavelmente violaram a Primeira Emenda, segundo a decisão.

A lei proíbe a existência de livros nas bibliotecas das escolas públicas que contenham uma "descrição ou representação visual de um ato sexual" e também restringe a educação sobre a identidade de género e a orientação sexual. Exige também que as escolas notifiquem os pais se os seus filhos pedirem para usar um novo nome ou pronome.

As duas disposições bloqueadas pelo Juiz Locher são a proibição de livros e as restrições ao ensino relacionadas com a identidade de género ou a orientação sexual. A decisão não impediu que as escolas fossem obrigadas a notificar os pais se uma criança pedisse para usar um novo nome ou pronome.

Foram intentadas duas acções judiciais contra a lei do Iowa, uma pela ACLU Iowa em novembro e outra pela editora Penguin Random House no início de dezembro.

"Estamos satisfeitos por os nossos clientes, as famílias do Iowa e os estudantes poderem continuar o ano letivo sem os danos causados por estas partes desta lei inconstitucional", afirmou Nathan Maxwell, advogado sénior da Lambda Legal, numa declaração publicada pela ACLU Iowa. "Esta decisão envia uma mensagem forte ao estado de que os esforços para proibir livros com base no conteúdo LGBTQ+, ou o discurso alvo que envia uma mensagem de inclusão para os estudantes LGBTQ+ do Iowa não podem ser aceites".

A governadora Kim Reynolds, que assinou o projeto de lei em maio de 2023, disse em um comunicado que estava "extremamente desapontada" com a decisão. "A instrução sobre identidade de gênero e orientação sexual não tem lugar nas salas de aula do jardim de infância até a sexta série." ela adicionou.

O Iowa é apenas um dos vários estados liderados pelos republicanos a aprovar leis que reforçam o que os defensores descrevem frequentemente como "direitos parentais" nos últimos anos. Os críticos argumentam que o movimento controverso tem por objetivo limitar os direitos dos estudantes LGBTQ e de outros estudantes marginalizados.

A Human Rights Campaign, uma organização de direitos civis, comparou a lei dos direitos parentais do Iowa à legislação promulgada na Florida que os opositores apelidaram de "Don't Say Gay". A lei da Florida proibiu certas instruções sobre orientação sexual e identidade de género na sala de aula e desencadeou uma tempestade social e política.

Leis semelhantes que restringem os livros permitidos nas bibliotecas entraram recentemente em vigor noutros estados, incluindo o Missouri e o Utah.

"A linguagem vaga das leis relativamente à forma como devem ser implementadas, bem como a inclusão de potenciais punições para os educadores que as violem, combinaram-se para produzir um efeito inibidor", de acordo com um relatório publicado em abril pela PENAmerica, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para defender a liberdade de expressão e rastreia as proibições de livros.

Leis como a da Flórida incentivam professores, especialistas em mídia e administradores de escolas a retirar livros das prateleiras de forma proativa, segundo o relatório.

Cerca de um terço dos títulos proibidos são livros sobre raça ou racismo ou apresentam personagens de cor. Cerca de 26% dos títulos têm personagens ou temas LGBTQ+.

Fonte: edition.cnn.com