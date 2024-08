Juiz do Supremo Tribunal Brasileiro alerta sobre potencial inibição do serviço de Internet X

Um juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, alertou que pode interferir na provedora de serviços de internet X se Elon Musk, seu proprietário, não designar um novo representante legal para a empresa no Brasil sem demora. Em uma decisão publicada na quarta-feira (horário local), Moraes deu um aviso a Musk, lhe dando 24 horas para propor um candidato adequado - caso contrário, as operações da X no Brasil seriam "imediatamente suspensas".

Esse incidente decorre de uma disputa prolongada entre o juiz e o magnata da tecnologia milionário e dono da X. Iniciada por Moraes em abril, as investigações envolveram Musk na reativação de contas ilegais. Musk rebateu acusando o juiz de infringir a liberdade de expressão e evocar a censura. Ele expressou temores de que o representante legal da X no Brasil pudesse ser detido.

Em resposta a essas alegações, Musk decidiu fechar a representação legal da X no Brasil, garantindo a segurança de seus funcionários. Isso aconteceu no meio de agosto. Apesar do fechamento de sua representação, os usuários brasileiros ainda podiam utilizar a plataforma. Em resposta à última ordem de Moraes, Musk comentou em sua plataforma, afirmando que esse juiz havia persistentemente ignorado as leis que lhe foram atribuídas para cumprir.

Moraes preside o Supremo Tribunal Federal e também chefia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do país. Em sua cruzada contra a desinformação, ele ordenou o bloqueio de contas de personalidades influentes em várias redes online nos últimos anos. No entanto, ele afirmou que Musk conseguiu reverter parcialmente essas medidas.

