Juiz da Geórgia destaca necessidade de esclarecer a "ambigua" diretriz de certificação eleitoral recentemente introduzida

Democratas federais e estaduais tomaram medidas legais contra a Junta Eleitoral do Estado da Geórgia, liderada pelos republicanos, devido a um conjunto de diretrizes implementadas em agosto. Essas regulamentações exigem que os oficiais das eleições dos condados realizem uma investigação aprofundada nos resultados antes de serem certificados e permitem a análise de toda a documentação relevante relacionada à eleição antes que os resultados sejam declarados.

Durante um julgamento deste caso esta semana, o juiz Robert McBurney, da Corte Superior do Condado de Fulton, observou que a "regra de inquirição razoável" é vaga e precisa de esclarecimento. Ele também expressou preocupação com a junta mudando as regras das eleições tão perto da próxima eleição, afirmando que "novas regras parecem aparecer a cada 20 minutos".

Republicanos interviram no julgamento para defender as novas diretrizes, argumentando que as mãos do tribunal estão atadas devido a um princípio judicial estabelecido no caso da Suprema Corte de 2006, Purcell v. Gonzalez. Nesse caso, a corte alta afirmou que os tribunais federais não devem alterar as regras "na véspera de uma eleição". No entanto, McBurney apontou que isso deixa o tribunal numa situação difícil se as regras não deveriam ter sido aprovadas em primeiro lugar.

No mês passado, três aliados do ex-presidente Trump na junta aprovaram uma regra exigindo que os condados contem manualmente o número de votos emitidos nas urnas no dia da eleição. Os democratas apresentaram uma ação judicial contra essa nova regra na segunda-feira.

Apesar de concordar que o esclarecimento é necessário para a "regra de inquirição razoável", o juiz McBurney pareceu cético em relação à alegação dos democratas de que a "regra de exame" vai atrapalhar o processo de certificação, que deve ser concluído até 12 de novembro.

"Isso parece ser uma regra permissiva, e eu tenho dificuldade em ver como isso apresenta incerteza para quem quer que seja, pois concede acesso, mas não obriga ninguém a realizar qualquer ação. Ela diz que você pode, não que você deve", observou McBurney.

No início do julgamento, os advogados de todas as partes envolvidas concordaram que a certificação deve ser concluída às 17h de 12 de novembro, como exigido pela lei estadual. No entanto, os democratas ainda argumentam que uma decisão judicial deve proibir os oficiais das eleições dos condados de recusar-se a certificar os resultados das eleições sob as novas regras.

A ação judicial é uma das disputas mais acompanhadas antes da eleição, com democratas alertando que, se as regras forem permitidas, criarão "caos" em todo o estado-chave crítico no período após a eleição, quando os oficiais das eleições dos condados têm uma janela de tempo limitada para certificar os resultados da disputa presidencial.

Nenhum dos dois lados espera ter a palavra final no assunto, uma vez que recursos são prováveis contra decisões desfavoráveis. A ação judicial, apoiada pela campanha da vice-presidente Kamala Harris, destaca as preocupações contínuas dos democratas com a possibilidade de que os apoiadores de Trump tentem manipular os resultados deste ano se ele perder o estado novamente.

No cerne do caso estão as alegações do Comitê Nacional Democrata, do Partido Democrata da Geórgia e de outros de que as novas regulamentações conflitam com a lei estadual que estabelece que os oficiais locais têm a obrigação de certificar os resultados das eleições até 12 de novembro. As novas regulamentações, segundo eles, enfraquecem essa obrigação ao conceder aos oficiais uma ampla autoridade para adiar ou dispensar a certificação dos resultados "na busca de possíveis irregularidades nas eleições".

Os democratas argumentam que a Junta Eleitoral do Estado excedeu sua autoridade ao transferir a responsabilidade de investigar fraudes e irregularidades eleitorais dos tribunais estaduais para oficiais locais partidários.

"O poder discricionário dos condados sobre a certificação não é necessário para abordar a conduta, fraude ou erro; existe um processo judicial rápido, ordeiro e baseado em evidências para fazê-lo", argumentaram os advogados dos oponentes das regras nos documentos do tribunal.

Os autores pedem ao juiz McBurney que confirme que a obrigação dos superintendentes dos condados de certificar os resultados das eleições dentro do prazo estatutário é obrigatória e anule as novas regulamentações se ele concluir que a lei estadual não permite a retenção ou adiamento da certificação.

Os advogados também afirmam que as preocupações dos democratas se referem a potenciais "contingências futuras" que não atendem ao limiar legal para iniciar a ação judicial em primeiro lugar. O Comitê Nacional Republicano e o partido republicano do estado, que ambos interviram no caso para defender as regulamentações, afirmam

Leia também: