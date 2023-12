Jovem de 16 anos que voava sozinho na Frontier Airlines acaba em Porto Rico em vez de Ohio

O passageiro de 16 anos deveria voar de Tampa para Cleveland em 22 de dezembro, mas "embarcou por engano num voo diferente para San Juan, Porto Rico", disse a Directora de Comunicações Corporativas da Frontier, Jennifer de la Cruz, numa declaração à CNN.

Os voos para Ohio e Porto Rico partiram do mesmo portão, com o voo para Porto Rico a descolar primeiro, de acordo com de la Cruz.

"A Frontier apresentou as suas sinceras desculpas à família pelo erro", disse de la Cruz.

A confusão ocorre após um incidente recente semelhante envolvendo uma criança de 6 anos desacompanhada, que embarcou no voo errado da Spirit Airlines e acabou em Orlando, em vez de Ft. Myers.

Foi o primeiro voo a solo do adolescente, Logan, que sofre de ansiedade de voo, disse o pai do adolescente, Ryan Lose, à CNN numa entrevista telefónica no sábado.

O pai disse que ele e a sua atual mulher, Krista, explicaram ao adolescente como se dirigir à porta de embarque.

Mas quando Logan chegou à porta de embarque em Tampa, por volta das 20 horas, os passageiros já estavam a embarcar, disse Lose.

"Ele foi até lá e perguntou à senhora se o voo estava a embarcar, e eles disseram que sim, e também verificaram a mala dele para se certificarem de que cabia", disse Lose. "Mas Logan disse que nunca verificaram o seu bilhete. Logan disse que eles apenas olharam para ele e disseram: 'Sim, você está no voo certo', e então ele embarcou."

"Se tivessem lido o seu cartão de embarque, saberiam que o meu filho estava no avião errado", disse Lose.

A CNN contactou a Frontier sobre a afirmação de Lose no sábado à noite, mas ainda não recebeu uma resposta.

Lose disse que eles perceberam que algo estava errado quando a mãe de Logan ligou por volta das 20h30 para avisá-lo que seu filho havia embarcado, e eles perceberam que ele entrou em um avião muito cedo.

"Foi quando o meu filho de 9 anos consultou o estado do voo e percebeu que um voo para Porto Rico tinha acabado de descolar da mesma porta de onde o voo de Logan para Ohio estava a descolar", disse Lose.

Lose disse à CNN que tentaram telefonar a Logan para o avisar que estava no avião errado, mas o telefone foi diretamente para o voicemail.

Lose disse que contactou a Frontier Airlines por volta das 20h40 para os informar do que estava a acontecer e que o seu filho estava no voo errado.

O pai disse que, por volta das 22h15, a Frontier telefonou e informou-o de que Logan estava, de facto, no voo para Porto Rico e que iria avisar o piloto para estar atento à sua presença.

De la Cruz disse no comunicado da companhia aérea que Logan "foi imediatamente levado de volta a Tampa no mesmo avião e acomodado num voo para Cleveland no dia seguinte".

Lose disse que Logan regressou a Tampa por volta das 3:30 da manhã e partiu num voo para Cleveland às 7:45 da manhã.

"Toda esta provação tem sido stressante para todos", disse Lose à CNN.

A Frontier disse no comunicado que não tem um "programa de menores não acompanhados" para fornecer acompanhantes a menores. No entanto, eles permitem que crianças com mais de 15 anos voem sozinhas.

Embora não existam regulamentos do Departamento de Transportes sobre viagens para menores não acompanhados, as companhias aéreas têm procedimentos específicos para proteger as crianças durante a viagem, de acordo com o Departamento de Transportes dos EUA. No entanto, a maior parte das companhias aéreas permite que uma criança viaje sozinha em voos domésticos a partir dos 15 anos de idade, sem quaisquer procedimentos relativos a menores não acompanhados, segundo a agência.

Fonte: edition.cnn.com