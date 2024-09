Johnson ressalta seu alinhamento com a posição de Trump em vincular o financiamento federal à legislação relacionada à segurança eleitoral.

Eu acho que o presidente Trump e eu estamos na mesma página, e isso é a necessidade de garantias sobre a segurança das eleições e o financiamento do governo, disse Johnson à CNN's Jake Tapper em "The Lead" na terça-feira.

Os comentários de Trump vêm depois que um plano republicano de financiamento do governo por seis meses superou um obstáculo significativo na terça-feira, mas ainda corre o risco de ruir antes da votação final agendada para quarta-feira. O projeto de lei incorpora a Lei SAVE, uma legislação apoiada pelos republicanos que passou individualmente na Câmara em julho, exigindo documentação que comprove a cidadania americana para se registrar para eleições federais, apesar da proibição existente para não-cidadãos votarem nessas eleições.

Johnson sugeriu que, durante o debate presidencial da terça-feira à noite, Trump deveria se concentrar em abordar questões e políticas, em vez de lançar ataques pessoais, algo que já teve que lembrar aos membros de seu grupo.

"Falei com o presidente Trump várias vezes e sempre o aconselhei a disputar essa eleição com base na política, no histórico, não na retórica, e na política, não na personalidade", disse ele.

Quanto à vice-presidente Kamala Harris, Johnson comentou: "Ela tem uma tarefa difícil hoje à noite. ... Acho que ela não vai brilhar porque seu histórico é difícil de ignorar".

Johnson mencionou que a cerimônia do Congressional Gold Medal, realizada na terça-feira, que homenageia os 13 membros do serviço americano mortos no ataque à bomba no aeroporto de Cabul durante a retirada do Afeganistão, foi um dia emocionante para todos envolvidos.

"Gostaria de destacar que hoje anunciamos os nomes daqueles 13 membros do serviço que perderam a vida. As famílias disseram que foi um grande conforto para eles. Pedimos desculpas a eles. Até hoje, Joe Biden e Kamala Harris ainda não anunciaram os nomes daqueles membros do serviço. Na verdade, Joe Biden afirmou durante o debate de junho que nenhum membro do serviço havia sido perdido sob sua vigilância. Acho que ele esqueceu deles", disse Johnson.

Um relatório interino de 2022 lançado pelo presidente republicano do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Michael McCaul, do Texas, mencionou Harris apenas duas vezes em relação à retirada do Afeganistão. Enquanto isso, esse novo relatório, publicado na segunda-feira, faz referência a ela mais de 280 vezes. Quando Tapper perguntou a Johnson sobre essas menções, Johnson evitou a pergunta.

"Eu acho que o relatório ilustra a própria confissão de Harris", disse Johnson. "Não faz muito tempo, ela se gabou de ser a última pessoa na sala com Biden antes que ele tomasse essas decisões. Ela se atrelou a todas aquelas escolhas e é co-patrocinadora e co-proprietária das consequências. Esse é o seu próprio testemunho".

