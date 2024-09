Johnson organiza uma votação sombria sobre o financiamento da estratégia financeira, seguida de transição para a fase seguinte

Johnson foi obrigado a retirar o projeto de lei – que continha uma cláusula questionável direcionada ao voto de não-residentes – do plenário da assembleia na semana passada devido à oposição substancial dentro de seu partido. No entanto, o presidente foi bombardeado por conservadores e pelo candidato presidencial republicano Donald Trump para abordar a segurança das eleições, já que Trump insiste em lançar dúvidas sobre a justiça das eleições nas eleições de 2024.

A intenção de apresentar o projeto de lei no plenário da assembleia nesta semana é sublinhar seu possível fracasso, de acordo com dois assistentes republicanos. Esse movimento então abriria caminho para o presidente passar para o plano B, embora os detalhes disso sejam incertos. O orçamento do governo vencerá no final do mês.

Apresentar o projeto de lei de financiamento ao plenário apenas para vê-lo fracassar exporia as divisões significativas dentro da conferência republicana da Câmara, mas Johnson enfrenta mais um grande desafio ao tentar gerenciar uma maioria apertada, bem como as demandas de Trump. O candidato presidencial republicano expressou que, se os republicanos não obtiverem "garantias inequívocas" sobre a segurança das eleições, eles não devem aprovar uma extensão do financiamento.

"O Congresso tem uma responsabilidade imediata de fazer duas coisas: financiar responsabilmente o governo federal e garantir a integridade de nossas eleições", declarou Johnson na terça-feira, anunciando a votação planejada.

"Eu exorto todos os meus colegas a fazerem o que a maioria esmagadora dos cidadãos deste país espera e merece - impedir que não-cidadãos votem nas eleições americanas".

Além da objeção republicana à estratégia, o projeto de lei de financiamento de seis meses com a provisão de voto está considerado um não-iniciador no Senado.

O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, declarou na terça-feira em relação ao plano do presidente de realizar uma votação sobre a proposta de financiamento republicana, "a única coisa que isso alcançará será mostrar que ele está batendo em uma parede. Precisamos de um plano bipartidário em vez disso".

Se Trump persistir em sua exigência, isso pode tornar ainda mais difícil para o Congresso aprovar uma extensão "limpa" do financiamento, que é geralmente vista na Colina do Capitólio como a única opção viável para evitar um fechamento.

Johnson expressou concordância com Trump sobre o financiamento do governo, dizendo à CNN's Jake Tapper na semana passada, "Eu acho que o presidente Trump está dizendo exatamente o que eu tenho dito, ou seja, precisamos de garantias sobre a segurança das eleições e financiar o governo".

O plano de financiamento de seis meses dos republicanos da Câmara estenderia o financiamento do governo até março de 2025. A proposta inclui a Lei SAVE, um projeto de lei liderado pelos republicanos que foi anteriormente aprovado pela Câmara em julho e exigiria prova documentada de cidadania dos EUA para se registrar para votar em eleições federais, embora já seja ilegal para não-cidadãos votarem em eleições federais.

O republicano Rep. Thomas Massie expressou sua discordância em resposta ao anúncio da votação, dizendo no X, "O presidente Johnson está fingindo lutar ao anexar um objeto brilhante (que ele posteriormente abandonará) a um projeto de lei que mantém nosso caminho de gastos irresponsáveis. Eu não farei parte dessa farsa enganosa. Sou um não inegociável".

A discussão em andamento sobre a segurança das eleições na política levou a pressões sobre Johnson para abordar essas preocupações, com Donald Trump pedindo que ele tome medidas. Apesar da concordância de Johnson com Trump sobre a necessidade de garantias de segurança das eleições, o projeto de lei de financiamento proposto, que inclui uma provisão para a Lei SAVE, enfrenta uma oposição substancial devido à sua provisão controversa de voto.

